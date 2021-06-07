 МИД ФРГ призвал Россию и Украину выполнять договоренности парижского саммита | Новости из Германии о Германии | DW | 22.07.2021

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Германия

МИД ФРГ призвал Россию и Украину выполнять договоренности парижского саммита

В годовщину соглашения Трехсторонней контактной группы о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе МИД Германии заявил о необходимости более конструктивных мер со стороны РФ по разрешению конфликта.

Переход через линию разграничения в Новотроицком Донецкой области

Переход через линию разграничения в Новотроицком Донецкой области

Министерство иностранных дел Германии призвало РФ и Украину полностью придерживаться договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, которые были достигнуты в декабре 2019 года в Париже. "Мы обращаемся, прежде всего, к России с призывом к более конструктивным, чем до сих пор, действиям по разрешению конфликта", - заявило ведомство в четверг, 22 июля, по случаю годовщины соглашения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о дополнительных мерах по обеспечению перемирия на востоке Украины.

В частности, Россия должна обеспечить пропуск на переходах вдоль линии разграничения, которые на протяжении месяцев блокируют сепаратисты, достичь прогресса в процессе разминирования и вывода тяжелых вооружений, говорится в заявлении. Украине также необходимо выполнить взятые на себя обязательства, в частности, имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в национальное законодательство, отметило внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Режим перемирия привел к ощутимому сокращению боевых действий

"Ровно год назад в Трехсторонней контактной группе<…> были согласованы дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня. Это привело к ощутимому сокращению боевых действий в восточной Украине и тем самым к значительному снижению числа жертв среди гражданского населения и военных", - заявил германский МИД, назвав перемирие "знаком надежды на возможность мира при наличии политической воли руководства". Вместе с тем в последнее время вновь наблюдаются более интенсивные военные действия и рост числа жертв, в том числе среди мирного населения, указывается далее.

Одновременно МИД ФРГ призвал стороны конфликта обеспечить возможность наблюдательной миссии ОБСЕ более эффективно осуществлять мониторинг. "Для этого ей необходим беспрепятственный и безопасный доступ ко всей области конфликта. Германия совместно с Францией по-прежнему будет прилагать усилия для долгосрочного урегулирования конфликта в восточной Украине на основе минских договоренностей", - подчеркивается в заявлении.

Полное прекращение огня в Донбассе

22 июля 2020 года Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Украина, ОБСЕ, Россия) договорилась о полном прекращении огня в Донбассе. Соглашение, вступившее в действие 27 июля, предусматривало запрет на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, использование летательных аппаратов, запрет на применение огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелой артиллерии и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры.

Участники переговоров подчеркнули, что режим полного прекращения огня является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь для реализации других положений этих соглашений.

В декабре 2019 года в Париже состоялся саммит в "нормандском формате" с участием ФРГ, Франции, России и Украины. На основании решений парижского саммита Киев и самопровозглашенные "республики" Донбасса несколько раз обменялись пленными. Кроме того, было решено установить новый режим прекращения огня и обозначить три новые участка линии фронта для отвода войск. По оценке ООН, с начала конфликта на востоке Украины весной 2014 года погибли более 13 тысяч человек.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 04:17

Владимир Зеленский: "Германия могла бы оказать нам военную помощь" (01.06.21)

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