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Надпись перед входом в здание министерства иностранных дел Германии Auswärtiges Amt
Фото: Daniel Kalker/picture alliance

МИД Германии

Министерство иностранных дел ФРГ - внешнеполитическое ведомство в структуре правительства Германии.

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Новости

19 февраля 2024 г.

Посол России вызван в МИД ФРГ из-за смерти Навального

14 февраля 2024 г.

МИД ФРГ в контакте с адвокатами немца, задержанного в России

12 февраля 2024 г.

ФРГ, Польша и Франция будут сообща бороться с пропагандой РФ

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Контекст

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Российские тролли пытаются разозлить немцев

Российские тролли пытаются разозлить немцев

Два сообщения в секунду - с такой скоростью российские тролли пытаются влиять на общественное мнение в ФРГ.
СМИ26 января 2024 г.03:00 мин.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в телестудии DW

Бербок: С терроризмом нельзя бороться лишь военным путем

Бербок: С терроризмом нельзя бороться лишь военным путем

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила DW, что эскалации насилия на Ближнем Востоке должен быть положен конец.
Политика21 ноября 2023 г.
Цинь Ган и Ван Ю

Почему сняли с должности главу МИД Китая и куда он исчез?

Почему сняли с должности главу МИД Китая и куда он исчез?

Глава МИД КНР в конце июня был отстранен от должности и с тех пор не появлялся в публичном пространстве. Что с ним?
Конфликты27 июля 2023 г.
Судно с украинским зерном в Босфоре

"Игра и шантаж Путина". ФРГ об угрозах судам в Черном море

"Игра и шантаж Путина". ФРГ об угрозах судам в Черном море

DW - о том, как немецкие политики оценили угрозу Москвы рассматривать как враждебные все суда, идущие в порты Украины.
Конфликты20 июля 2023 г.
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Эксклюзив DW: какой сигнал посылает Путину глава МИД ФРГ

Эксклюзив DW: какой сигнал посылает Путину глава МИД ФРГ

Международное преследование инициатора агрессивных войн стало одной из тем беседы DW с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Политика18 июля 2023 г.04:42 мин.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время интервью DW, 17 июля 2023 года

Глава МИД ФРГ Бербок: Давление на Россию крайне необходимо

Глава МИД ФРГ Бербок: Давление на Россию крайне необходимо

Мир не должен полагаться только на добрую волю Владимира Путина, заявила в интервью DW глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Конфликты18 июля 2023 г.
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