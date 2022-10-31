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Фото: Daniel Kalker/picture alliance
МИД Германии
Министерство иностранных дел ФРГ - внешнеполитическое ведомство в структуре правительства Германии.
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Новости
19.02.2024
19 февраля 2024 г.
Посол России вызван в МИД ФРГ из-за смерти Навального
14.02.2024
14 февраля 2024 г.
МИД ФРГ в контакте с адвокатами немца, задержанного в России
12.02.2024
12 февраля 2024 г.
ФРГ, Польша и Франция будут сообща бороться с пропагандой РФ
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Российские тролли пытаются разозлить немцев
Российские тролли пытаются разозлить немцев
Два сообщения в секунду - с такой скоростью российские тролли пытаются влиять на общественное мнение в ФРГ.
СМИ
26.01.2024
26 января 2024 г.
03:00 мин.
Бербок: С терроризмом нельзя бороться лишь военным путем
Бербок: С терроризмом нельзя бороться лишь военным путем
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила DW, что эскалации насилия на Ближнем Востоке должен быть положен конец.
Политика
21.11.2023
21 ноября 2023 г.
Почему сняли с должности главу МИД Китая и куда он исчез?
Почему сняли с должности главу МИД Китая и куда он исчез?
Глава МИД КНР в конце июня был отстранен от должности и с тех пор не появлялся в публичном пространстве. Что с ним?
Конфликты
27.07.2023
27 июля 2023 г.
"Игра и шантаж Путина". ФРГ об угрозах судам в Черном море
"Игра и шантаж Путина". ФРГ об угрозах судам в Черном море
DW - о том, как немецкие политики оценили угрозу Москвы рассматривать как враждебные все суда, идущие в порты Украины.
Конфликты
20.07.2023
20 июля 2023 г.
Эксклюзив DW: какой сигнал посылает Путину глава МИД ФРГ
Эксклюзив DW: какой сигнал посылает Путину глава МИД ФРГ
Международное преследование инициатора агрессивных войн стало одной из тем беседы DW с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Политика
18.07.2023
18 июля 2023 г.
04:42 мин.
Глава МИД ФРГ Бербок: Давление на Россию крайне необходимо
Глава МИД ФРГ Бербок: Давление на Россию крайне необходимо
Мир не должен полагаться только на добрую волю Владимира Путина, заявила в интервью DW глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Конфликты
18.07.2023
18 июля 2023 г.
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23.06.2023
23 июня 2023 г.
Визы в Германию для граждан России. Что изменится с 1 июня?
С июня вступят в силу новые правила подачи россиянами заявлений на получение немецких виз. DW - с разъясненими МИД ФРГ.
Правовые основы государства
29.05.2023
29 мая 2023 г.
Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов
В Пекине отменили встречу с министром финансов Германии, но в Берлине прошли переговоры с главой МИДа Китая.
Политика
09.05.2023
9 мая 2023 г.
10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам в 2023 году
Президент, канцлер и его зам, лидеры ведущих партий: ключевые фигуры современной политики Германии - в фотогалерее DW.
Политика
01.02.2023
1 февраля 2023 г.
10 фото
Германия вернула то, что ей никогда не принадлежало
Первые 20 объектов Бенинской бронзы вернулись на свою историческую родину.
Культура
20.12.2022
20 декабря 2022 г.
СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предлагает странам Центральной Азии расширить сотрудничество с Европой.
Торговля
31.10.2022
31 октября 2022 г.