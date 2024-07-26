Нестыковки в деле Рико К.: что удалось выяснить?

DW обнаружила нестыковки в биографии Рико К., которого приговорили в Беларуси к расстрелу. Что еще удалось выяснить?

25 июля белорусское гостелевидение показало сюжет о гражданине Германии Рико К. Находясь за решеткой в наручниках, он рассказывает свою биографию и подробности того, как он якобы прилетел в Беларусь и какие задания, по его словам, выполнял. Из сюжета следует, что к смертной казни его приговорили за два фото военных объектов и рюкзак со взрывчаткой, который он якобы положил на железнодорожные пути. При этом он не раз подчеркивает, что немецкие власти не реагируют на его просьбы о помощи. Вынесенный приговор ни Рико К., ни его адвокат не обжаловали, решение суда вступило в законную силу.

Что спустя неделю стало понятно о деле приговоренного к расстрелу гражданина Германии? Чего добивается официальный Минск? И какие нестыковки в биографии К. удалось обнаружить DW?

Биография, которая не сходится

Изначально о Рико К. было известно лишь то, что он сам указал о себе в профиле LinkedIn. В соцсети есть две страницы с идентичными данными и фотографиями, обе были созданы примерно в одно время - в августе 2023 года.

Свою биографию он изложил следующим образом: получил профессиональное образование автомеханика, после чего, с октября 2014-го по сентябрь 2017-го, работал офицером службы безопасности в посольстве США в Берлине. Затем, по его собственным данным, он сменил деятельность и на протяжении трех лет ухаживал за проживающими в доме престарелых в Ораниенбурге. В июне 2021-го он перешел на работу парамедиком в немецкий Красный крест в Нижней Саксонии.

Как удалось выяснить DW, не все из указанных им данных соответствуют действительности.

Вероятнее всего, Рико К. действительно занимался охраной посольства США в Берлине. Но не три года, а значительно меньше - в 2015-2016 годах. При этом он был не сотрудником посольства, а работал в компании, которая охраняет "особо важные объекты", указано на ее сайте.

Согласно резюме Рико К., в 2019 году он был трудоустроен в доме престарелых в Ораниенбурге. Однако, по данным DW, как минимум в октябре 2019 года он работал в отделе продаж компании AFT Vertrieb und Service, которая, в частности, реализовывала газонокосилки Husqvarna. В фирму, возможно, он пришел работать летом 2019 года: в августе того года "господина К." представили в Facebook как "нашего нового человека в отделе продаж". Осенью 2019 года AFT Vertrieb und Service была одним из спонсоров женской команды по футболу из Потсдама - это в разговоре с DW подтвердил член правления клуба Turbine Уве Реер (Uwe Reher).

DW удалось отыскать фото Рико К., сделанное в октябре 2019-го. На нем человек, похожий на К., позирует с футбольными фанатами и газонокосилками, на самом К. можно рассмотреть свитер с логотипом Husqvarna.

Так Рико К. показали в эфире белорусского гостелеканала Фото: youtube.com/@atnbtrc

Представители дома престарелых в Ораниенбурге отказались от общения с Deutsche Welle. В немецком Красном кресте DW подтвердили, что Рико К. работал парамедиком в региональном отделении организации в Зальцгиттере. Однако отказались уточнить, в какое время он был их сотрудником. Журналисты издания Der Tagesspiegel отыскали бывших коллег Рико К. из Зальцгиттера. По их словам, в октябре 2023 года К. "просто не пришел больше на работу и исчез". Несколько дней спустя один из членов его семьи сообщил Красному кресту, что мужчина находится в заключении в Беларуси.

"Он рассказывал множество диких историй, о которых никогда не поймешь, правда ли это", - описывает Рико К. один из его бывших коллег. По его словам, К. рассказывал о своей работе в посольстве США и надеялся, что это поможет получить ему грин-карту для переезда в Америку.

"99%, что операция КГБ"

Каким образом Рико К. оказался в Беларуси, до сих пор остается непонятным. Государственный телеканал "Беларусь 1", по которому показали видео с осужденным гражданином ФРГ, утверждает, что он прилетел 2 октября из Германии якобы через Азербайджан.

Старейшее белорусскоязычное издание "Наша ніва" после выхода в эфир сюжета о Рико К. написала, что действия, за которые его судили, выглядят как провокация белорусских или российских спецслужб. Такой же версии придерживаются и в "Сообществе железнодорожников Беларуси". Оно одним из первых сообщило о взрыве у станции "Озерище" - якобы именно за эти события осудили Рико К. "Тут 99% [уверенности], что была операция КГБ, - рассказали DW в сообществе. - Судим по активности силовиков до взрыва и после". В сообществе также указывают на время взрыва, который произошел, когда на путях практически нет движения, а также на расположение взрывного устройства - на междупутье. "Ущерба инфраструктуре почти не было", - отмечают в сообществе.

Германия не намерена играть по белорусско-российским правилам?

Это - лишь несколько из множества деталей, которые остаются неясными в деле Рико К., подчеркивает политический аналитик Александр Фридман.

25 июля власти РБ показали по государственному ТВ сюжет о приговоренном к расстрелу гражданине Германии. Это, по мнению Фридмана, говорит о том, что белорусские власти "пошли в нападение". "Это выглядит как попытка заставить немецкую сторону вступить в диалог и играть по белорусского-российским правилам", - считает аналитик.

Власти РБ принуждают немецкую сторону к диалогу, считает Фридман Фото: privat

Александр Фридман поддерживает гипотезу, которую в том числе озвучивают многие немецкие аналитики: что задержание Рико К. - это российская комбинация: "Скорее всего, мы имеем дело с попыткой России вытащить Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению в Германии. Лукашенко является лишь исполнителем".

При этом Фридман обращает внимание, что представители немецкого правительства официально вопрос обмена не комментируют: публично они только осуждают смертный приговор и требуют справедливого разбирательства в деле гражданина Германии. Так, 24 июля канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) на пресс-конференции отказался комментировать возможный обмен, сославшись на принцип соблюдения государственных интересов. 26 июля похожим образом поступила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann).

"В выпущенном пропагандой сюжете есть обращения Рико К. к Шольцу и президенту ФРГ. Красной нитью сквозит "поговорите с белорусами, примите их условия". Видимо, предложения РБ немецкая сторона игнорирует и на обмен Красикова не идет, - считает Александр Фридман. - Отдать Красикова для Германии - очень сложное и неприятное решение. Гипотеза о том, что среди требований - ослабление санкций, несостоятельна: санкции ведь европейские. Для Лукашенко это тоже дилемма. Звучит цинично, но если он расстреляет Рико К., то что получит? Ничего. В Берлине, я думаю, это прекрасно понимают".

Письмо Бербок Рыженкову

Издание Der Spiegel со ссылкой на источники в МИД Германии сообщает, что в начале июля министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отправила письмо Максиму Рыженкову, главе МИД Беларуси, назначенному на эту должность 27 июня 2024 года, вскоре после вынесения приговора Рико К. В письме она призвала к справедливой процедуре обжалования приговора и потребовала остановить его исполнение. В противном случае это приведет к серьезным последствиям в отношениях между Минском и Берлином, передают суть письма журналисты. По их данным, ответ министр иностранных дел ФРГ до сих пор не получила.

Немецкие власти не комментируют вопрос обмена Рико К. Фото: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

Еще до того, как публично стало известно о приговоре Рико К., МИД Германии обновил рекомендации о поездках в Беларусь : в них появилась информация о том, что в РБ возможны произвольные аресты "по надуманным предлогам" и длительные тюремные сроки в суровых условиях, а в случае более серьезных обвинений - даже смертная казнь.

Также из Минска уехал временный поверенный в делах Германии Михаэль Новак (Michael Nowak) - новость о завершении его миссии появилась в соцсетях посольства 10 июля. На этой должности он проработал меньше года. Обычно назначение временного поверенного происходит на время отсутствия посла: это может быть как один день, так и несколько лет, объяснил DW бывший дипломат. Если временный поверенный сменяется, на его место должен быть назначен новый. Пока об этом ничего не известно.