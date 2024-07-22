Как и зачем Рико Кригер попал в Беларусь: версии экспертов

Собеседники DW допускают обмен гражданина Германии, приговоренного к смерти в Беларуси, на Вадима Красикова, который отбывает в ФРГ пожизненный срок за убийство чеченца. Но в деле Рико Кригера много загадок.

Гражданин Германии Рико Кригер 24 июня 2024 года был приговорен к смертной казни по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе за "акт терроризма", "приготовление к наемничеству", "незаконные действия в отношении взрывчатых веществ" и "приведение в негодность путей сообщения".

О его биографии известно немногое. Предположительно - Кригеру около 30 лет, он женат, у пары есть ребенок. По профессии Кригер - механик, охранник, соцработник, фельдшер скорой помощи.

В белорусских пропагандистских медиа распространена фотография, на которой мужчина слушает в суде в Минске вынесенный ему смертный приговор. В госСМИ Беларуси написали, что Кригер не стал опротестовывать приговор и он вступил в силу.

КакРико Кригер мог попасть в Беларусь, что совершил и что его может ждать - в материале DW.

Как Кригер попал в Беларусь

По данным правозащитников, Кригер находится в белорусском СИЗО с 6 октября 2023 года. Где он был задержан - на территории Беларуси, России или Украины, неизвестно.

"Есть точка зрения, которую запустили российские Z-блогеры, что взяли его в России, а потом отправили в Беларусь, - говорит аналитик и историк Александр Фридман. - Официальный Минск эту версию подтверждать не хочет, белорусская пропаганда пишет, что его взяли в Беларуси. Они пытаются показать свою самостоятельность. Но мне версия, что Россия его передала Беларуси, кажется более правдоподобной".

О Рико Кригере и суде над ним долго молчали пропагандистские медиа, но сейчас кое-что можно узнать. Подробности суда сообщила Людмила Гладкая, находящаяся под санкциями Евросоюза как пропагандистка. В газете администрации Александра Лукашенко она написала со ссылкой на заседание суда, что Рико Кригер якобы связался с украинскими спецслужбами осенью 2022 года, причем хотел попасть в батальон Western белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

"Непонятно, почему он якобы стремился в полк Калиновского, а не в Интернациональный легион украинской армии, созданный для иностранцев? И хотел именно в Беларусь попасть? Вопросы без ответов", - говорит Александр Фридман.

В полку имени Калиновского отрицают, что Рико Кригер имел к ним отношение.

В суде заявили, что Кригера вовлекли в деятельность "не позднее 20 сентября 2023 года", а в Беларусь он въехал как турист 2 октября "с телефонами и беспилотником". Из какой страны, по какой визе - неизвестно. Отметим, что с сентября 2023 года физическим лицам запрещено ввозить в Беларусь дроны, а досмотр на границе с Евросоюзом - весьма тщательный.

Передали РБ из-за смертной казни?

Вторая версия - Кригера передали в Беларусь из России. Российские пропагандистские ресурсы писали, что Кригер якобы причастен к "диверсиям в российско-белорусско-украинском приграничье", то есть в "Брянской, Гомельской или Могилевской областях" и попал в плен к военным РФ.

"Я так понимаю, передали исключительно на том основании, что в Беларуси осталась смертная казнь", - говорит российский адвокат Вадим Прохоров. По его словам, механизмы выдачи иностранных граждан бывают, через тот же Интерпол, но в данном случае они задействованы не были.

Но и к этой версии есть вопросы. Как говорила в интервью DW юрист Мария Колесова-Гудилина, Россия ратифицировала Кишиневскую конвенцию, которая запрещает применение смертной казни к выданным преступникам. То есть Минск, запрашивая выдачу, должен гарантировать Москве, что этих лиц не расстреляют, а максимальным наказанием будет пожизненное заключение. В случае с Кригером получается, что либо Россия нарушила эту конвенцию, либо гражданина ФРГ все же задержали в Беларуси.

По словам Александра Фридмана, "идея о том, что смертную казнь в Беларуси можно использовать в своих нуждах, в России витает в воздухе", там уже предлагали осудить и казнить в Беларуси виновных в теракте в "Крокус Сити Холле". "Мы смертную казнь вводить не будем, пачкаться. А у Лукашенко она есть, и мы ее можем использовать, - объясняет Фридман. - Видимо, в случае Крюгера идея нашла свое воплощение".

Сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак вспоминает недавний обмен, при котором украинцы, сидевшие в белорусских тюрьмах, были переданы Украине фактически по договоренности с Россией. "Это был первый звоночек, когда россияне использовали возможность работать через Беларусь со своими противниками. Допускаю, что и сейчас это российская операция, проведенная через Беларусь, чтобы повысить ставки. Потому что в РФ - мораторий на смертную казнь, в Беларуси его нет".

Взрывы под Брянском или под Минском?

Кригеру вменили в вину шесть статей УК. По статье о "теракте" его судили за совершение взрыва, сообщил DW юрист правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко.

Что это был за взрыв, в какой стране - неизвестно. На суде озвучили версию, по которой Кригер получил задание от Службы безопасности Украины (СБУ) "провести в Осиповичах разведку и фотографирование объектов". Но о взрывах в Осиповичах в 2023 году не сообщалось.

Кроме того, в описании суда говорится, что 4 октября Кригер фотографировал территорию воинской части 97115 и технику, а на следующий день - территорию железнодорожной станции "Озерище". Из описания следует, что мужчина якобы отправил все СБУ и получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, который затем нашел в "лесопосадке в Первомайском районе Минска" и установил взрывчатку на железнодорожных путях станции "Озерище".

Если совместить это с датой предполагаемого въезда Кригера в РБ, то все совпадает с новостями о взрыве 5 октября 2023 года на станции "Озерище". Независимое Сообщество белорусских железнодорожников тогда сообщало, что мощность была довольной высокой, но серьезных повреждений инфраструктуры и жертв не было.

В белорусских медиа также связывали дело Кригера с подрывом 1 мая 2023 года в Брянской области России железнодорожного полотна, по которому двигался белорусский состав. Такая связь хотя бы как-то объясняла выдачу гражданина Германии Беларуси. Подтверждений этому нет.

Обмен на Красикова и звонок Минску от президента ФРГ Штайнмайера?

"Мы занимаемся его судьбой и с самого начала оказываем ему интенсивную консульскую поддержку, активно защищаем его интересы перед белорусскими властями", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner). Подробностей он не привел и уклонился от ответа на вопрос о возможных предложениях Минска по судьбе осужденного гражданина Германии.

МИД Германии занимается судьбой Рико Кригера Фото: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

МИД Беларуси уже заявил, что белорусская сторона предложила Германии "конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации".

"Они весь этот процесс провели не для того, чтобы Кригера расстрелять, а для того, чтобы его обменять и что-то за это получить", - считает Александр Фридман.

По мнению Вадима Прохорова, "путинский режим раздобыл германского гражданина и начал торговлю с помощью своего вассала Лукашенко".

Опрошенные DW эксперты называют одно имя - Вадим Красиков, офицер ФСБ РФ, который в 2019 году застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили и приговорен в Германии к пожизненному заключению.

"Путин сам говорил, что хочет его вытянуть. Это дело чести. И тут возникает вопрос с Кригером, и Кригера приговаривают к смертной казни. Ставки повышаются максимально, либо меняйте, либо мы его расстреляем, - говорит Александ Фридман. - И Германии, видимо, это придется сделать, если вопрос будет стоять так. Хотя из того, что они пишут о суде, не получается обосновать, почему применена смертная казнь".

По мнению Фридмана, Лукашенко обменом может не ограничиться. "Вышла Наталья Херше (гражданка Швейцарии и Беларуси, пробывшая около полутора лет в белорусской колонии. - Ред.) - Швейцарии пришлось отправить посла вручить верительные грамоты Лукашенко. Освобождена израильский адвокат Майя Райтен-Столь - пришлось президенту Израиля звонить Лукашенко. Не исключаю, что белорусская сторона потребует звонок (президента Германии Франка-Вальтера. - Ред.) Штайнмайера Лукашенко", - полагает историк.

Эксперты сходятся во мнении, что в деле многое неизвестно, начиная от личности Кригера и до подробностей его биографии. По мнению Фридмана, неясным остается и один из главных вопросов - мотив: "Почему человек, который живет в Германии и даже не владеет русским языком, у которого семья, ребенок, вдруг срывается, отправляется куда-то? Мотивацию они не объясняют, а это ключевой вопрос. Второе, и что тоже очень важно, думаю, что он свою вину не признал".