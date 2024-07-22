Как и зачем Рико Кригер попал в Беларусь: версии экспертов

Как и зачем Рико Кригер попал в Беларусь: версии экспертов23 июля 2024 г.
Гражданин Германии Рико Кригер 24 июня 2024 года был приговорен к смертной казни по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе за "акт терроризма", "приготовление к наемничеству", "незаконные действия в отношении взрывчатых веществ" и "приведение в негодность путей сообщения".
О его биографии известно немногое. Предположительно - Кригеру около 30 лет, он женат, у пары есть ребенок. По профессии Кригер - механик, охранник, соцработник, фельдшер скорой помощи.
В белорусских пропагандистских медиа распространена фотография, на которой мужчина слушает в суде в Минске вынесенный ему смертный приговор. В госСМИ Беларуси написали, что Кригер не стал опротестовывать приговор и он вступил в силу.
КакРико Кригер мог попасть в Беларусь, что совершил и что его может ждать - в материале DW.
Как Кригер попал в Беларусь
По данным правозащитников, Кригер находится в белорусском СИЗО с 6 октября 2023 года. Где он был задержан - на территории Беларуси, России или Украины, неизвестно.
"Есть точка зрения, которую запустили российские Z-блогеры, что взяли его в России, а потом отправили в Беларусь, - говорит аналитик и историк Александр Фридман. - Официальный Минск эту версию подтверждать не хочет, белорусская пропаганда пишет, что его взяли в Беларуси. Они пытаются показать свою самостоятельность. Но мне версия, что Россия его передала Беларуси, кажется более правдоподобной".
О Рико Кригере и суде над ним долго молчали пропагандистские медиа, но сейчас кое-что можно узнать. Подробности суда сообщила Людмила Гладкая, находящаяся под санкциями Евросоюза как пропагандистка. В газете администрации Александра Лукашенко она написала со ссылкой на заседание суда, что Рико Кригер якобы связался с украинскими спецслужбами осенью 2022 года, причем хотел попасть в батальон Western белорусского полка имени Кастуся Калиновского.
"Непонятно, почему он якобы стремился в полк Калиновского, а не в Интернациональный легион украинской армии, созданный для иностранцев? И хотел именно в Беларусь попасть? Вопросы без ответов", - говорит Александр Фридман.
В полку имени Калиновского отрицают, что Рико Кригер имел к ним отношение.
В суде заявили, что Кригера вовлекли в деятельность "не позднее 20 сентября 2023 года", а в Беларусь он въехал как турист 2 октября "с телефонами и беспилотником". Из какой страны, по какой визе - неизвестно. Отметим, что с сентября 2023 года физическим лицам запрещено ввозить в Беларусь дроны, а досмотр на границе с Евросоюзом - весьма тщательный.
Передали РБ из-за смертной казни?
Вторая версия - Кригера передали в Беларусь из России. Российские пропагандистские ресурсы писали, что Кригер якобы причастен к "диверсиям в российско-белорусско-украинском приграничье", то есть в "Брянской, Гомельской или Могилевской областях" и попал в плен к военным РФ.
"Я так понимаю, передали исключительно на том основании, что в Беларуси осталась смертная казнь", - говорит российский адвокат Вадим Прохоров. По его словам, механизмы выдачи иностранных граждан бывают, через тот же Интерпол, но в данном случае они задействованы не были.
Но и к этой версии есть вопросы. Как говорила в интервью DW юрист Мария Колесова-Гудилина, Россия ратифицировала Кишиневскую конвенцию, которая запрещает применение смертной казни к выданным преступникам. То есть Минск, запрашивая выдачу, должен гарантировать Москве, что этих лиц не расстреляют, а максимальным наказанием будет пожизненное заключение. В случае с Кригером получается, что либо Россия нарушила эту конвенцию, либо гражданина ФРГ все же задержали в Беларуси.
По словам Александра Фридмана, "идея о том, что смертную казнь в Беларуси можно использовать в своих нуждах, в России витает в воздухе", там уже предлагали осудить и казнить в Беларуси виновных в теракте в "Крокус Сити Холле". "Мы смертную казнь вводить не будем, пачкаться. А у Лукашенко она есть, и мы ее можем использовать, - объясняет Фридман. - Видимо, в случае Крюгера идея нашла свое воплощение".
Сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак вспоминает недавний обмен, при котором украинцы, сидевшие в белорусских тюрьмах, были переданы Украине фактически по договоренности с Россией. "Это был первый звоночек, когда россияне использовали возможность работать через Беларусь со своими противниками. Допускаю, что и сейчас это российская операция, проведенная через Беларусь, чтобы повысить ставки. Потому что в РФ - мораторий на смертную казнь, в Беларуси его нет".
Взрывы под Брянском или под Минском?
Кригеру вменили в вину шесть статей УК. По статье о "теракте" его судили за совершение взрыва, сообщил DW юрист правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко.
Что это был за взрыв, в какой стране - неизвестно. На суде озвучили версию, по которой Кригер получил задание от Службы безопасности Украины (СБУ) "провести в Осиповичах разведку и фотографирование объектов". Но о взрывах в Осиповичах в 2023 году не сообщалось.
Кроме того, в описании суда говорится, что 4 октября Кригер фотографировал территорию воинской части 97115 и технику, а на следующий день - территорию железнодорожной станции "Озерище". Из описания следует, что мужчина якобы отправил все СБУ и получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, который затем нашел в "лесопосадке в Первомайском районе Минска" и установил взрывчатку на железнодорожных путях станции "Озерище".
Если совместить это с датой предполагаемого въезда Кригера в РБ, то все совпадает с новостями о взрыве 5 октября 2023 года на станции "Озерище". Независимое Сообщество белорусских железнодорожников тогда сообщало, что мощность была довольной высокой, но серьезных повреждений инфраструктуры и жертв не было.
В белорусских медиа также связывали дело Кригера с подрывом 1 мая 2023 года в Брянской области России железнодорожного полотна, по которому двигался белорусский состав. Такая связь хотя бы как-то объясняла выдачу гражданина Германии Беларуси. Подтверждений этому нет.
Обмен на Красикова и звонок Минску от президента ФРГ Штайнмайера?
"Мы занимаемся его судьбой и с самого начала оказываем ему интенсивную консульскую поддержку, активно защищаем его интересы перед белорусскими властями", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner). Подробностей он не привел и уклонился от ответа на вопрос о возможных предложениях Минска по судьбе осужденного гражданина Германии.
МИД Беларуси уже заявил, что белорусская сторона предложила Германии "конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации".
"Они весь этот процесс провели не для того, чтобы Кригера расстрелять, а для того, чтобы его обменять и что-то за это получить", - считает Александр Фридман.
По мнению Вадима Прохорова, "путинский режим раздобыл германского гражданина и начал торговлю с помощью своего вассала Лукашенко".
Опрошенные DW эксперты называют одно имя - Вадим Красиков, офицер ФСБ РФ, который в 2019 году застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили и приговорен в Германии к пожизненному заключению.
"Путин сам говорил, что хочет его вытянуть. Это дело чести. И тут возникает вопрос с Кригером, и Кригера приговаривают к смертной казни. Ставки повышаются максимально, либо меняйте, либо мы его расстреляем, - говорит Александ Фридман. - И Германии, видимо, это придется сделать, если вопрос будет стоять так. Хотя из того, что они пишут о суде, не получается обосновать, почему применена смертная казнь".
По мнению Фридмана, Лукашенко обменом может не ограничиться. "Вышла Наталья Херше (гражданка Швейцарии и Беларуси, пробывшая около полутора лет в белорусской колонии. - Ред.) - Швейцарии пришлось отправить посла вручить верительные грамоты Лукашенко. Освобождена израильский адвокат Майя Райтен-Столь - пришлось президенту Израиля звонить Лукашенко. Не исключаю, что белорусская сторона потребует звонок (президента Германии Франка-Вальтера. - Ред.) Штайнмайера Лукашенко", - полагает историк.
Эксперты сходятся во мнении, что в деле многое неизвестно, начиная от личности Кригера и до подробностей его биографии. По мнению Фридмана, неясным остается и один из главных вопросов - мотив: "Почему человек, который живет в Германии и даже не владеет русским языком, у которого семья, ребенок, вдруг срывается, отправляется куда-то? Мотивацию они не объясняют, а это ключевой вопрос. Второе, и что тоже очень важно, думаю, что он свою вину не признал".