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Смертная казнь

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "смертная казнь".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

В Саудовской Аравии за день казнили 81 человека

В Саудовской Аравии за день казнили 81 человека 12.03.2022

Число казненных в Саудовской Аравии 12 марта оказалось выше, чем за весь 2021 год. Всех казненных, по данным местных СМИ, обвиняли в связях с террористическими организациями.
В Казахстане окончательно отменили смертную казнь

В Казахстане окончательно отменили смертную казнь 30.12.2021

С 2004 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь. В качестве альтернативы этой мере наказания выступали приговоры о пожизненном заключении.
Глава КС России допустил возвращение смертной казни

Глава КС России допустил возвращение смертной казни 29.12.2021

По словам председателя Конституционного суда России, вопрос о применении смертной казни в стране не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.
В Казахстане отменена смертная казнь

В Казахстане отменена смертная казнь 23.12.2021

Сенат парламента страны принял закон о внесении соответствующих поправок в законодательство. Самым суровым наказанием в Казахстане впредь станет пожизненное лишение свободы.
Так казнили главных нацистских преступников

Так казнили главных нацистских преступников 16.10.2021

В ночь на 16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Последние казни состоялись 7 июня 1951 года в Ландсбергской тюрьме.
Посол ЕС в Беларуси призвал Минск отменить смертную казнь

Посол ЕС в Беларуси призвал Минск отменить смертную казнь 10.10.2021

Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель в видеообращении во Всемирный день против смертной казни заявил, что оснований для введения моратория на нее достаточно.
Отмена смертной казни в Беларуси: фейк властей?

Отмена смертной казни в Беларуси: фейк властей? 14.09.2021

Изменения Уголовного кодекса с перспективой исключения из него смертной казни МВД Беларуси анонсировало еще в начале года. Почему этого до сих пор не произошло, разбиралась DW.
Министерство юстиции США ввело временный мораторий на смертную казнь

Министерство юстиции США ввело временный мораторий на смертную казнь 02.07.2021

Временный мораторий, подписанный Мерриком Гарлендом, касается казней на федеральном уровне. Постановление необходимо, чтобы пересмотреть политику ведомства при администрации Дональда Трампа.
Amnesty International сообщила о снижении числа казней в мире

Amnesty International сообщила о снижении числа казней в мире 21.04.2021

В 2020 году в мире были казнены 483 человека, это минимальный показатель с начала ведения статистики. Эксперты AI сообщили, что в Беларуси не был исполнен ни один смертный приговор.
Дипломаты из Мьянмы в Берлине присоединились к протестам против военной хунты

Дипломаты из Мьянмы в Берлине присоединились к протестам против военной хунты 10.04.2021

В Мьянме приговорены к смертной казни 19 человек за убийство военного, 17 из них находятся в розыске. Близ Янгона убиты более 80 участников протестов.
Просила сказать маме, что умираю: белорусы вспоминают о теракте в минском метро

"Просила сказать маме, что умираю": белорусы вспоминают о теракте в минском метро 10.04.2021

Взрыв в минском метро 11 апреля 2011 года унес жизни 15 человек, более 200 были госпитализированы. Спустя 10 лет после теракта DW поговорила с очевидцами и пострадавшими при трагедии на станции "Октябрьская".

В Беларуси вынесен очередной смертный приговор

В Беларуси вынесен очередной смертный приговор 15.01.2021

Смертный приговор 30-летнему жителю Слуцка, обвиняемому в жестоком убийстве пенсионеров, стал первым в Беларуси в 2021 году.
Казахстан ратифицировал международный протокол об отмене смертной казни

Казахстан ратифицировал международный протокол об отмене смертной казни 02.01.2021

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, отменяющий высшую меру наказания в стране. Это произошло после почти двух десятилетий моратория.

В Казахстане отменили смертную казнь. Окончательно?

В Казахстане отменили смертную казнь. Окончательно? 25.09.2020

Казахстан подписал в ООН протокол об отмене смертной казни в стране. Опрошенные DW казахстанские правозащитники одобрили этот шаг властей, но сделали это с рядом важных оговорок и замечаний.
Казахстан полностью отменит смертную казнь

Казахстан полностью отменит смертную казнь 24.09.2020

Мораторий на смертную казнь действовал в Казахстане с 2003 года. Эта высшая мера была предусмотрена в стране по ряду статей, связанных с терроризмом и военными преступлениями.
ЕС и ФРГ резко осудили казнь иранского борца Навида Афкари

ЕС и ФРГ резко осудили казнь иранского борца Навида Афкари 14.09.2020

Евросоюз назвал казнь иранского спортсмена "жестоким и бесчеловечным наказанием". МИД ФРГ выразил серьезные сомнения в справедливости процесса в Иране по делу Афкари.
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