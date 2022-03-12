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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "смертная казнь".
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Взрыв в минском метро 11 апреля 2011 года унес жизни 15 человек, более 200 были госпитализированы. Спустя 10 лет после теракта DW поговорила с очевидцами и пострадавшими при трагедии на станции "Октябрьская".