Насколько защищены дети в Беларуси от насилия в семье?

В белорусском обществе, констатируют эксперты, все еще сохраняется терпимое отношение к тому, что родители могут бить своих детей. Хотя это и приводит к трагедиям.

Власти Беларуси сообщили о вынесении первого смертного приговоре в 2023 году - к высшей мере наказания приговорен житель Слуцка, который вместе с женой забил до смерти 3-летнего сына. Супруги систематически издевались над ребенком - об этом знали соседи, милиция, соцслужбы, но трагедию не предотвратили. О том, что делает государство для защиты детей от домашнего насилия и может ли ребенок рассчитывать на помощь, если его обижают самые близкие, в материале DW.

Трагедия в Слуцке

Трагедия в Слуцке произошла в начале 2023 года. Родители 3-летнего Семена, будучи в состоянии алкогольного опьянения, били его руками и ногами, в том числе по голове. От полученных травм ребенок скончался на месте. Как выяснится вскоре после трагедии, такое "воспитание" происходило регулярно. Отец признался в суде, что маленький Семен раздражал родителей, так как испражнялся в одежду, воровал еду со стола и разбивал тарелки.

Всего в семье было пятеро детей, и периодически их ставили на учет как находящихся в социально опасном положении (СОП). О том, что родители выпивают, бьют детей и за ними не смотрят, знали и соседи, и соцслужбы, и правоохранительные органы. Суд вынес максимальное наказание: смертная казнь отцу и 25 лет заключения матери, во время которого ее принудительно будут лечить от алкоголизма.

Можно ли было избежать трагедии в Слуцке?

По данным Верховного суда, в Беларуси растет количество случаев лишения родительских прав. В 2022 году такое решение приняли в отношении 2705 родителей, годом ранее - 2452. При этом каждый пятый случай касается матерей.

Олег Граблевский Фото: Violetta Savchits/Радыё Свабода

Юрист Олег Граблевский отмечает, что в 2006 году был принят президентский декрет "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" и организована система межведомственного контроля. В соотвествии с ней милиция, органы опеки и исполнительной власти выявляют такие неблагополучные семьи, а на комиссии исполкома принимается решение, что делать с ребенком.

"На бумаге система контроля выстроена досконально, - объясняет Граблевский. - Задействованы все госинстанции, а это не только школа и милиция, но также поликлиники, коммунальные службы. И каждый специалист на своем этапе должен отследить нарушение и защитить ребенка".

Ребенка могут забрать из семьи немедленно, если чиновники посчитают, что существует опасность, продолжает юрист: "Либо же поставить семью на учет - ребенок может оставаться дома, но в любом случае разрабатывается план, что должны сделать родители, чтобы исправить ситуацию".

Ответственные лица часто формально подходят к своим обязанностям

Исчерпывающего перечня, за что детей могут признать находящимися в СОП, нет, как и строгого плана исправления ситуации. По данным Минобразования, на конец мая 2023 года в Беларуси более 19 тысяч детей были признаны находящимися в социально опасном положении.

На конец мая 2023 года в РБ более 19 тысяч детей были признаны находящимися в социально опасном положении Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

По факту, продолжает юрист, специалисты часто формально подходят к своим обязанностям. Хуже всего обстоит дело с асоциальными семьями: "Если семья более-менее приличная, но родители оступились, с них три шкуры сдерут, чтобы снять статус СОП. А вот если родители пьющие, не хотят работать и заниматься детьми, то с них и спрос меньше, мол, ну что ты с ними сделаешь. Так и произошло в Слуцке".

Еще одна проблема, по выражению Олега Граблевского, заключается в карательном подходе к семьям: "К примеру, в Германии тоже могут изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность, но там ценностный подход в работе соцслужб - никакой спешки и насилия, максимально исходят из интересов детей, с родителями работают, чтобы они устранили проблемы и могли как можно быстрее воссоединиться с детьми".

Кто может помочь ребенку, которого бьют в семье?

Специалист одной из благотворительных организаций, которая помогает жертвам домашнего насилия, отмечает, что в Беларуси есть несколько горячих линий, куда дети могут позвонить и сообщить о своих проблемах.

"Кроме того, ребенок может рассказать о ситуации учителю или психологу в школе, и специалисты обязаны сразу же отреагировать. Обычно начинается расследование, чтобы зафиксировать, какая ситуация в семье, и принять решение, как обезопасить ребенка, - поясняет собеседница, попросившая не называть ее имени. - Можно и просто позвонить в милицию, где тоже не могут проигнорировать обращение".

Что касается маленьких детей, которые сами еще не могут обратиться за помощью, то здесь, по ее словам, надежда на медиков в поликлинике, куда ребенка обязаны периодически приводить на осмотры (иначе врачи сами приходят домой), а также на работников детского сада, которые должны обращаться внимание на внешний вид дошкольника, его поведение и развитие. И если есть проблемы, то информировать милицию и соцслужбы.

Выявить проблему помогает и анкетирование детей в школах, где их спрашивают о том, сталкивались ли они с насилием в семье, боятся ли они своих родителей и других родственников, как их обычно наказывают. Благодаря таким анкетам, как указывают правоохранители, удалось выявить и случаи педофилии.

"Проблема в том, что в белорусском обществе остается все еще толерантное отношение к тому, что детей бьют в семье, - уточняет сотрудница благотворительной организации. - Когда доходит до трагедии, в суде выясняется, что все знали, что над ребенком издевались его близкие, но все молчали и ничего не сделали, чтобы защитить его. Хотя и на сигнал соседей соцслужбы и милиция обязаны реагировать. Поэтому так важно не молчать".

Смотрите также: