Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Самоубийство подростка, который стал жертвой насилия, вызвал в Польше дебаты о роли СМИ, контролируемых правящей партией. Виновны ли они в гибели 15-летнего мальчика?

Пост в Facebook, появившийся 3 марта 2023 года на странице Магдалены Филикс, оппозиционного польского депутата от либеральной "Гражданской платформы", вызвал огромный резонанс. "17 февраля мой сын Миколай Филикс ушел из жизни. 8 марта Мики исполнилось бы 16 лет", - написала Филикс. Для тех, кто внимательно следит за политической жизнью в Польше, сразу стало понятно, что в смерти юноши могут быть виноваты государственные СМИ.

В сентябре 2020 года был арестован сотрудник Западно-Поморского воеводства в Щецине. Генеральная прокуратура предъявила ему обвинение в том, что он совершал сексуальные действия в отношении 13-летнего Миколая, а также давал наркотики 16-летней девочке. В декабре 2021 года преступника приговорили к 4 годам и 10 месяцам тюрьмы. Процесс не был публичным, чтобы защитить несовершеннолетних жертв преступления. В тот момент все стороны придерживались договоренности о конфиденциальности.

Мать жертвы в оппозиции

Все уже давно забыли бы об этом случае, если бы мать мальчика, который подвергся насилию, не стала известной оппозиционеркой. Магдалена Филикс - активная противница правящей в Польше национал-консервативной партии "Закон и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского.

Магдалена Филикс Фото: Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

45-летняя экономистка после прихода к власти партии Качиньского стала соосновательницей Комитета защиты демократии. Она встала на сторону преследуемых в Польше судей, участвовала в протестах женщин, выступавших против ужесточения закона об абортахи так далее. С 2019 года Филикс представляет партию "Гражданская платформа" в польском парламенте.

Политическая борьба в преддверии парламентских выборов прошлой осенью привела к тому, что в декабре 2022 года контролируемая правительством радиокомпания Radio Szczecin рассказала о насилии над Миколаем, чтобы навредить оппозиционной партии, у которой большинство сторонников в Западно-Поморском воеводстве.

Роль журналистов

Глава компании Томаш Дуклановски представил этот случай как актуальную новость, хотя приговор суда был вынесен год назад. Проправительственный журналист написал статью о скандале, связанном с насилием над ребенком в Западно-Поморском воеводстве. И при этом не преминул упомянуть, что и осужденный, и глава воеводства были членами той же партии, что и Магдалена Филикс.

Граждане протестуют в декабре 2021 против закона о СМИ, который поставил под контроль правительства частный ТВ канал TVN Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

К кампании диффамации присоединились и другие проправительственные СМИ: телевизионный канал TVP Info, еженедельник Gazeta Polska и региональная газета Glos Szczeciński, принадлежащая нефтяному концерну Orlen. Правые политики и публицисты помогали распространять в Сети ненависть к семье Филикс.

Самое страшное, что появлявшаяся в СМИ информация помогла идентифицировать несовершеннолетнюю жертву. Главный редактор Radio Szczecin Дуклановски написал, что речь идет о детях известного депутата. В интернете опубликовали фото Магдалены Филикс, как сообщила газета Rzeczpospolita. Все это послужило причиной того, что сын Магдалены Филикс покончил с собой.

Действия журналистов вызвали жесткую критику. Польский Совет прессы назвал их нарушением этических принципов. Блажей Кмечак, возлавляющий государственную комиссию по расследованию случаев насилия над детьми, раскритиковал журналистов. Если сообщение прессы делает возможным "за 15 секунд выяснить личность ребенка, пострадавшего от насилия", то работа журналиста "неправильная, неэтичная и недостойная", сказал Кмечак.

"Они хотели меня публично опозорить и заставить мать страдать. Вместо этого они стали причиной смерти ребенка", - говорит Ольгерд Геблевич, маршал Западно-Поморского воеводства в газете Gazeta Wyborcza. Именно он, оппозиционный политик, был целью этой информационной кампании.

Суицид мальчика вызвал волну возмущения и солидарностью с его матерью. "Мы призовем к ответственности партию "Закон и справедливость" за каждое бесчинство, каждую несправедливость, каждую трагедию. Я обещаю", - написал лидер оппозиции Дональд Туск в Twitter. В день похорон мальчика он добавил, что Миколая довели до смерти СМИ.

Волна возмущения

Католик-публицист Томаш Терликовски после этого случая задал вопрос: "Когда глава радиостанции уйдет в отставку? Я не спрашиваю, останется ли он, потому что это понятно с моральной точки зрения. Я спрашиваю, как долго мы будем этого ждать". А журналист газеты Gazeta Wyborcza Бартош Виленски предостерег: "Слова могут убить". Люди, которые так действуют, по его мнению, "не журналисты, а представители пропагандистского аппарата".

Дональд Туск Фото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance

Независимое объединение журналистов Towarzystwo Dziennikarskie выступило с заявлением: "Первый принцип журналиста - забота о людях, о которых он пишет. Кто не следует этому принципу, не должен оставаться в профессии".

Несмотря на многочисленные требования отставки Дуклановского радиостанция Radio Szczecin до сих пор никак не комментировала все претензии в его адрес и не приняла никаких мер против журналистов. Генеральная прокуратура между тем начала расследование дела о суициде.

Миколай был похоронен 7 марта, за день до своего 16-летия. Его мать предложила представителям медиа не появляться на похоронах. Слово "медиа" она написала в кавычках.

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