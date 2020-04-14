Комментарий: Ужесточение закона об абортах - большая ошибка любой власти

В России один из самых либеральных в мире закон об абортах. На фоне Польши свобода выбора женщины в вопросах прерывания беременности выглядит практически безграничной. Хотя регулярно возобновляются разговоры об ужесточении законодательства, финансовом давлении на медицинские учреждения, а в разных регионах изредка устраивают акции, в рамках которых на несколько дней запрещают аборты.

Обсуждение властями проблемы абортов - вопрос политический

Президент России Владимир Путин поручил правительству "усилить финансовую заинтересованность медицинских организаций" в профилактике абортов. Сложно предположить какой кампанейщиной это обернется, но в начале лета детский омбудсмен Анна Кузнецова уже докладывала президенту о своих предложениях по этому вопросу. В частности, она предложила ограничить продажи в аптеках препаратов для абортов и изменить систему финансирования медицинских учреждений, при которой объем выделяемых средств был бы обратно пропорционален количеству абортов. Тем не менее, пока прерывание беременности остается в системе обязательного медицинского страхования, хотя некоторые депутаты не оставляют попыток вывести аборты из этой системы.

Татьяна Фельгенгауэр

Для власти обсуждение проблемы абортов - вопрос политический. Его зачастую увязывают с обсуждением демографических проблем страны - одного из самых важных показателей развития государства. На первый взгляд такой подход выглядит логично: если вам нужно увеличить рождаемость - запретите аборты. Женщины будут вынуждены рожать, демография улучшится. Но это, конечно, примитивные рассуждения. Невозможно улучшить демографическую ситуацию в стране, запрещая аборты. А вот чего можно добиться - так это увеличения числа подпольных абортов, смертности женщин и новорожденных.

Понимают ли это чиновники, которые пытаются решить свои проблемы исключительно бумажной работой? Даже если понимают, отчеты и доклады о проведенных кампаниях для них важнее. И зная, насколько охотно российские власти используют запреты для решения проблем, становится по-настоящему тревожно.

За жизнь или против жизни?

Власти, которые идут по пути ужесточения законодательства, регулирующего право на аборт, совершают, на мой взгляд, серьезную ошибку. Неважно, чем руководствуются политики: идеологией, попыткой заигрывать с определенными слоями общества или поиском решения проблем с демографией. Важно то, что женщину лишают выбора, часто обрекая на страдания не только ее саму, но и ребенка.

Кто будет заниматься брошенными детьми? Кто будет следить за здоровьем женщины, пытавшейся сделать аборт подпольно? Кто будет смотреть на умирающего младенца? В Польше запретили делать аборты в случае обнаружения пороков развития плода. И это значит, что женщинам придется вынашивать ребенка, понимая, что его ждет дальше.

Невыносимо думать о том, каково это - знать, что родишь ребенка, обреченного на неизлечимую болезнь или скорую смерть. В этой ситуации общественные движения под условным названием "За жизнь" выглядят либо наивно, либо лицемерно. За какую жизнь они выступают для такой матери и такого ребенка? Женщина - не инкубатор и не героиня антиутопии "Расказ служанки". Те усилия, которые власти направляют на борьбу с абортами, лучше направить на сексуальное воспитание подростков, на обеспечение доступности средств контрацепции. В конце концов, на социальную работу. Но нельзя лишать женщину выбора, нельзя заставлять ее рожать. Запрет абортов не решит политических проблем, а вот создать их вполне может.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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