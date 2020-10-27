 В Польше противники запрета абортов перекрыли дороги | Новости из Германии о Европе | DW | 27.10.2020

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Европа

В Польше противники запрета абортов перекрыли дороги

В Польше продолжаются массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. В Варшаве полиция едва не допустила столкновения протестующих с ультраправыми.

Polen Warschau | Protest gegen Abtreibungsverbot (Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters)

В Польше пятый день не утихают протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. В понедельник, 26 октября, они охватили, по словам организаторов из числа защитников прав женщин, около 150 городов. В Варшаве протестующие блокировали несколько оживленных перекрестков. Агентства сообщают о том, что многие участники акций сняли с себя верхнюю одежду и держали плакаты с написанными в оскорбительной форме требованиями к правительству уйти в отставку.

Полиция с трудом не допустила столкновения этой группы с правыми демонстрантами - чтобы не допустить избиений, полиция применила перцовый газ. В Кракове протесты прошли под лозунгом "Это война".

По всей стране в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек - в автомобилях, на велосипедах или пешком они блокировали движение на дорогах, передает агентство Reuters.

Между тем решение властей Польши пойти на столь спорный шаг в разгар пандемии, когда массовые акции небезопасны, вызывает все больше критики. Профессора Краковского университета в своем заявлении назвали это решение "доказательством отсутствия у властей чувства ответственности за жизни людей".

"Тотальный запрет"

22 октября Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Вердикт суда был встречен первыми протестами в тот же день - в Варшаве вышли на улицы около тысячи человек.

"Решение (Конституционного суда. - Ред.) означает тотальный запрет на аборты, потому что 98 процентов легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода", - заявила глава польской неправительственной организации "Федерация женщин и планирования семьи" Кристина Кацпура.

Решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви.

Законодательство в отношении абортов в Польше одно из самых жестких - прервать беременность разрешается лишь в немногих случаях, например, если существует непосредственная угроза жизни самой женщины или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

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    Автор: Наталья Позднякова


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