В Кельне приговорен к тюрьме 45-летний бебиситтер-педофил

Программист из Вермельскирхена в 2005-2019 годах предлагал в интернете услуги бебиситтера и таким образом получал доступ к детям. Он признан виновным в 116 эпизодах насилия, главным образом, сексуального.

Земельный суд в Кельне вынес обвинительный приговор по делу о изнасилованиях детей в более чем 100 случаях в отношении 45-летнего жителя Вермельскирхена. Во вторник, 28 февраля, специалист по информационным технологиям приговорен к 14,5 года лишения свободы, а также последующему ограничению свободы, сообщила пресс-секретарь суда.

Суд счел доказанными 116 эпизодов насилия над 13 детьми, главным образом, сексуального, совершенного с "невообразимой жестокостью". Самой молодой жертвой педофила стал 11-месячный младенец, самой старшей - 13-летний подросток, большая часть из них - мальчики. Среди пострадавших есть также дети с ограниченными возможностями.

В обвинительном заключении указывается, что обвиняемый давал своим жертвам снотворное с целью совершения насилия. Кроме того, по материалам дела, мужчина снимал акты насилия над детьми и обменивался фото- и видеоматериалами с другими лицами. Обвиняемый признал свою вину по сути вменяемых ему обвинений.

Бебиситтер совершал преступления в 2005-2019 годах

Как сообщается далее, обвиняемый предлагал услуги бебиситтера через профильные порталы в интернете и отвечал на объявления ищущих няню для детей родителей, получая таким образом доступ к детям. Свои преступления он совершал с середины марта 2005 года по начало сентября 2019-го.

В конце 2021 года он был задержан в его доме в Вермельскирхене, в ходе обыска было изъято большое число носителей информации, содержащих в общей сложности 32 терабайта данных. На одном из жестких дисков следователи обнаружили 3,5 млн фотографий и 1,5 млн видео. В ходе расследования этого дела были обнаружены и другие подозреваемые, сообщается далее. Судебный процесс продолжался с декабря.

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