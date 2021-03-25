Приговор педофилам из Мюнстера. Что узнали судьи

Сообщения о крупнейшей сети педофилов из Мюнстера в 2020 году потрясли Германию. На одном из садовых участков они на протяжении долгого времени насиловали детей. Через IP-адрес следствию удалось выйти на 28-летнего Адриана В., который оказался главным подозреваемым. Его обвиняли в многократном сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком его подруги, которое он снимал на видео и распространял в Сети. Он также предоставлял данные о детях другим педофилам. Кроме него, по этому делу проходят еще 50 подозреваемых. В отношении 30 из них ведется следствие.

В ноябре 2020 года в земельном суде Мюнстера начался процесс в отношении Адриана, его матери и трех других мужчин. 6 июля суд вынес приговор. Адриана В. приговорили к 14 годам лишения свободы. Трое других обвиняемых получили сроки от 10 до 12 лет. Мать Адриана В. - 5 лет за то, что предоставила сыну в пользование свой садовый участок, где насиловали детей, хотя и знала об этом.

Как удалось выйти на след подозреваемых

Вначале следствие обнаружило только один IP-адрес, с которого распространялись видео со сценами насилия над детьми. В апреле 2019 года этот след привел полицейских к одной сельскохозяйственной фирме. Системным администратором был Адриан В.

Здесь совершались преступления над детьми

Впоследствии в домике на садовом участке его матери, а также в подвале, были найдены жесткие диски с огромным количеством данных, которые были профессионально защищены от просмотра и закодированы. Полицейским потребовался год, чтобы восстановить этот материал, в итоге послуживший доказательством совершенных преступлений.

Этот случай в Мюнстере - не единственное преступление, связанное с насилием над детьми в Германии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1 млн детей и подростков в ФРГ являются жертвами сексуального насилия. 14 500 случаев сексуального насилия над детьми и 18 000 случаев распространения "детского порно" было зарегистрировано в 2020 году. Но большинство таких преступлений остаются в тени.

Насилие над детьми в Германии

Кроме сети в Мюнстере, полицейские вышли на след педофилов еще в двух городах на западе Германии: в 2018 году в Люгде, в 2019-м - в Бергиш Гладбахе. Все три города находятся в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Это единственная федеральная земля Германии, где началось широкомасштабное следствие по делу о сети педофилов, говорит Юлиане вон Вайлер (Juliane von Weiler) из организации Innocence in Danger, которая уже 30 лет борется против насилия над детьми.

Юлия фон Вайлер

"Если ведется следствие, то выясняется и больше случаев насилия. Поэтому высокие цифры в криминальной статистике этой земли - показатель того, что такие случаи раскрываются", - говорит она. По ее словам, за это время в Германии в том, что касается защиты детей от сексуального насилия, кое-что изменилось в лучшую сторону. Но все равно этот процесс идет слишком медленно. Причину Юлиане фон Вайлер видит в том, что ответственность за насилие над детьми перекладывается с одного административного уровня на другой. Кроме того, полицейским необходимо больше персонала и техники для выявления таких случаев.

Важным моментом в борьбе против насилия над детьми фон Вайлер называет и личную ответственность каждого: соседей, учителей, родственников: "Я могу понять, что люди неохотно реагируют на подобные случаи, предпочитая закрывать на это глаза. Но такое поведение только на руку преступникам". Если вы подозреваете что-то неладное, бейте тревогу, начинайте действовать призывает она.

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