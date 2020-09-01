 По всей Германии прошли обыски в рамках дела о сети педофилов | Новости из Германии о Германии | DW | 01.09.2020

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Германия

По всей Германии прошли обыски в рамках дела о сети педофилов

Дело о сети педофилов, начатое после задержания одного из подозреваемых в городе Бергиш-Гладбах в октябре 2019 года, стало крупнейшим в истории страны. 1 сентября обыски прошли в квартирах 50 подозреваемых.

Один из подозреваемых по делу о сексуальном надругательстве над детьми в городе Бергиш-Гладбах и его защитник в суде, 17 августа 2020 года

Один из подозреваемых по делу о сексуальном надругательстве над детьми в городе Бергиш-Гладбах и его защитник в суде

Специальные подразделения полиции Германии провели во вторник, 1 сентября, обыски в квартирах 50 подозреваемых по всей стране в связи с подозрениями в хранении и распространении детской порнографии. Личности предполагаемых преступников были установлены в ходе расследования деяний Йорга Л. (Jörg L.) и связанных с ними случаев сексуального надругательства над детьми в немецком городе Бергиш-Гладбах, расположенном недалеко от Кельна. Во время обысков, по данным полиции, четыре человека получили легкие ранения.

Сообщается также, что следователи уже приступили к анализу и оценке собранных вещественных доказательств.

Дело Йорга Л., насиловавшего свою маленькую дочь и распространявшего записи своих преступлений в интернете, позволило полиции Германии начать самое масштабное в истории страны расследование дела о сексуальном насилии в отношении детей. По последним данным, онлайн-сеть педофилов, на следы которой полиция вышла после задержания Йорга Л., насчитывала порядка 30 тысяч анонимных пользователей. Они обменивались в интернете детской порнографией и обсуждали свои преступные действия в чатах и мессенджерах. 

Самое крупное дело о надругательствах над детьми в истории Германии

Расследование против Йорга Л. было начато в октябре 2019 года. С тех пор полиции удалось обнаружить следы преступников, ведущие во все 16 федеральных земель ФРГ. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия по состоянию на 27 августа насчитывается 84 подозреваемых, против 10 человек уже выдвинуты обвинения, один из них приговорен судом к лишению свободы, еще восемь находятся в камерах предварительного заключения.

Чтобы избежать проволочек в ходе расследования, полиция Северного Рейна - Вестфалии отправляла материалы этого дела коллегам в других федеральных землях при помощи вертолетов - такой способ был быстрее, чем передача данных посредством безопасного интернет-соединения, пишет агентство dpa. Ожидается, что следователи сообщат подробности и результаты обысков 2 сентября.

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    Автор: Никита Баталов


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В Германии задержаны 11 подозреваемых в сексуальном насилии над детьми

Полиция несколько недель расследует случаи сексуального насилия над тремя детьми. Следствие нашло более 500 терабайт данных, свидетельствующих о преступлении. Под стражей находятся 7 вероятных педофилов.  

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