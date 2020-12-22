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Фото: Wavebreak Media LTD/IMAGO

Преступность

Публикации по теме

Публикации Deutsche Welle, посвященные борьбе с преступностью.

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Новости

4 сентября 2023 г.

В Швеции начался суд над вероятным российским шпионом

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Контекст

external

Дети на службе повстанцев

Дети на службе повстанцев

В Колумбии большие территории все еще контролируются незаконными формированиями. Они используют детей в своей войне.
Общество28 июля 2023 г.02:06 мин.
Акция в Киеве памяти Павла Шеремета - его портрет держит в руках человек

Семь лет без Шеремета: убийцы журналиста все еще не найдены

Семь лет без Шеремета: убийцы журналиста все еще не найдены

20 июля 2016 года Павла Шеремета взорвали в автомобиле в центре Киева. Процесс по делу о его убийстве начинается заново.
Преступность20 июля 2023 г.
Рука с ножом

Как "мигрант с ножом" стал любимой страшилкой популистов

Как "мигрант с ножом" стал любимой страшилкой популистов

Правопопулистские шаблоны, в которых представлен негативный образ мигрантов, часто перенимают и СМИ. Подробности - у DW.
Политика19 июля 2023 г.
Фото, символизирующее коррупцию - пачка долларов передается из рук в руки

Эксперт о возможной коррупции в ВС Украины: Масштаб огромен

Эксперт о возможной коррупции в ВС Украины: Масштаб огромен

Глава Верховного суда Украины задержан из-за возможного получения неправомерной выгоды, а обыски прошли у 18 судей.
Коррупция17 мая 2023 г.
Сотрудники ФБР задерживают обвиняемого в публикации разведданных США Джека Т., 13 апреля 2023 года

Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США

Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США

В масштабной утечке секретных данных в США обвиняют 21-летнего рядового ВВС Нацгвардии, выложившего их в чате в Discord.
Политика14 апреля 2023 г.
Мигранты на границе Беларуси и Польши (фото из архива)

Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?

Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?

Литва, Польша и Латвия ждут, что вскоре вырастет число мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу со стороны РБ.
Миграция13 апреля 2023 г.
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Преступность3 апреля 2023 г.
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Конфликты4 февраля 2023 г.
Грузовые контейнеры в порту Антверпена

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Порт Антверпена превратился в главный кокаиновым хаб Европы. Как с этим борются местные власти? Репортаж DW.
Преступность2 февраля 2023 г.
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Преступность30 декабря 2022 г.
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Мнения

Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

В тюрьмах России пытают, а силовики ищут разоблачителей

Федор Крашенинников
Колонка
Права человека27 октября 2021 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Запад будет говорить с Путиным, что бы ни решил ЕСПЧ

Константин Эггерт
Колонка
Правосудие и закон22 сентября 2021 г.
DW Kolumne Anabel Hernández

Что общего у "Талибана" и мексиканских наркокартелей

Анабель Эрнандес
Гостевой комментарий
Политика9 сентября 2021 г.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.

Интервью Собчак со "скопинским маньяком" - легализация зла

Лола Тагаева
Колонка
Политика25 марта 2021 г.
Ханс Пфайфер

Политические убийства - дело рук не преступников-одиночек

Ханс Пфайфер
Комментарий
Общество28 января 2021 г.
Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW

Навальный против ФСБ. Раунд второй

Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Политика22 декабря 2020 г.