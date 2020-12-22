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Фото: Wavebreak Media LTD/IMAGO
Преступность
Публикации по теме
Публикации Deutsche Welle, посвященные борьбе с преступностью.
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Новости
04.09.2023
4 сентября 2023 г.
В Швеции начался суд над вероятным российским шпионом
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Контекст
Дети на службе повстанцев
Дети на службе повстанцев
В Колумбии большие территории все еще контролируются незаконными формированиями. Они используют детей в своей войне.
Общество
28.07.2023
28 июля 2023 г.
02:06 мин.
Семь лет без Шеремета: убийцы журналиста все еще не найдены
Семь лет без Шеремета: убийцы журналиста все еще не найдены
20 июля 2016 года Павла Шеремета взорвали в автомобиле в центре Киева. Процесс по делу о его убийстве начинается заново.
Преступность
20.07.2023
20 июля 2023 г.
Как "мигрант с ножом" стал любимой страшилкой популистов
Как "мигрант с ножом" стал любимой страшилкой популистов
Правопопулистские шаблоны, в которых представлен негативный образ мигрантов, часто перенимают и СМИ. Подробности - у DW.
Политика
19.07.2023
19 июля 2023 г.
Эксперт о возможной коррупции в ВС Украины: Масштаб огромен
Эксперт о возможной коррупции в ВС Украины: Масштаб огромен
Глава Верховного суда Украины задержан из-за возможного получения неправомерной выгоды, а обыски прошли у 18 судей.
Коррупция
17.05.2023
17 мая 2023 г.
Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США
Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США
В масштабной утечке секретных данных в США обвиняют 21-летнего рядового ВВС Нацгвардии, выложившего их в чате в Discord.
Политика
14.04.2023
14 апреля 2023 г.
Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?
Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?
Литва, Польша и Латвия ждут, что вскоре вырастет число мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу со стороны РБ.
Миграция
13.04.2023
13 апреля 2023 г.
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"Я принесла статуэтку". Что известно о Дарье Треповой
МВД обнародовало видео с признанием Дарьи Треповой в том, что она передала статуэтку со взрывчаткой Владлену Татарскому.
Преступность
03.04.2023
3 апреля 2023 г.
Что происходит в Буче: как восстанавливают дома
Съемочная группа DW побывала в пригороде Бучи, где люди ждут помощи на восстановление домов.
Политика
11.03.2023
11 марта 2023 г.
03:13 мин.
Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК "Вагнер"
Что известно о вербовке в РФ заключенных на войну, правда ли они выходят на свободу и на каком основании - в разборе DW.
Конфликты
04.02.2023
4 февраля 2023 г.
Кокаиновая столица: Антверпен боится роста наркопреступности
Порт Антверпена превратился в главный кокаиновым хаб Европы. Как с этим борются местные власти? Репортаж DW.
Преступность
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
Как торговцы людьми наживаются на горе беженцев из Украины
Вторжение РФ заставило миллионы украинцев покинуть свои дома, что повысило риски торговли людьми. О борьбе с ней - DW.
Общество
13.01.2023
13 января 2023 г.
Как в Украине (не) конфискуют подсанкционные активы россиян
Украинские органы заявляют, что ряд облэнерго в стране контролируют санкционированные россияне. Расследование DW.
Преступность
30.12.2022
30 декабря 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
В тюрьмах России пытают, а силовики ищут разоблачителей
Федор Крашенинников
Колонка
Права человека
27.10.2021
27 октября 2021 г.
Запад будет говорить с Путиным, что бы ни решил ЕСПЧ
Константин Эггерт
Колонка
Правосудие и закон
22.09.2021
22 сентября 2021 г.
Что общего у "Талибана" и мексиканских наркокартелей
Анабель Эрнандес
Гостевой комментарий
Политика
09.09.2021
9 сентября 2021 г.
Интервью Собчак со "скопинским маньяком" - легализация зла
Лола Тагаева
Колонка
Политика
25.03.2021
25 марта 2021 г.
Политические убийства - дело рук не преступников-одиночек
Ханс Пфайфер
Комментарий
Общество
28.01.2021
28 января 2021 г.
Навальный против ФСБ. Раунд второй
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Политика
22.12.2020
22 декабря 2020 г.
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