 В Кельне священник получил 12 лет за сексуальное насилие над детьми | Новости из Германии о Германии | DW | 25.02.2022

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Германия

В Кельне священник получил 12 лет за сексуальное насилие над детьми

70-летний священник признан виновным в совершении 118 преступлений на сексуальной почве. Он на протяжении многих лет принуждал детей к сексу, пользуясь доверительными отношениями с ними.

Священник в наручниках

Земельный суд Кельна в пятницу, 25 февраля, приговорил католического священника к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми. 70-летний священнослужитель также выплатит трем соистицам компенсации за причиненные страдания в размере пяти тысяч, десяти тысяч и 35 тысяч евро. Прокуратура требовала для обвиняемого 13 лет тюрьмы, а защита - восьми лет.

Священник признан виновным по 118 эпизодам в совершении преступлений, связанных с сексуальным надругательством над детьми и подростками. Самой юной жертвой педофила была 9-летняя девочка. Согласно материалам дела, священник, пользуясь доверительными отношениями с детьми и их родителями, принуждал детей к половым сношениям, оральному сексу и другим сексуальным действиям. В целом священник совершил действия сексуального характера в отношении девяти девочек в Гуммерсбахе, Вуппертале и Цюльпихе в период с 1993 по 2018 годы.

В материалах дела отмечается, что Архиепархия Кельна, вопреки неоднократным слухам и обвинениям в адрес священника, постоянно давала ему все новые возможности оставаться с детьми наедине и даже оплачивала его расходы на адвоката. На суде представитель Архиепархии отверг долю ответственности за вмененные священнику преступления, подчеркнув, что она "действовала последовательно".

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    Автор: Никита Баталов


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