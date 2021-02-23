Сексуальное насилие в католической церкви ФРГ: что установило расследование

Эксперт-криминалист Бьорн Герке (Björn Gercke) занимался расследованием случаев сексуального насилия в Кельнской архиепископии не один месяц. Работа была начата по заказу самой церкви. Герке и другие эксперты адвокатской конторы в Кельне изучили тысячи страниц документации. Расследование охватывает период с 1975 по 2018 годы, и речь в нем идет о сотнях обвиняемых.

На пресс-конференции 18 марта юрист рассказал о существовании "секретных досье" - документов, хранившихся отдельно от личных дел священнослужителей, в которых были собраны обвинения или свидетельства о жестоком обращении с детьми и подростками, и которые поэтому могли представлять опасность для конкретных священников и для церкви в целом.

Священников-педофилов называли "братьями в тумане"

У кардинала Йоахима Майснера (Joachim Meisner), который с 1988 по 2014 годы был архиепископом Кельна - одной из самых больших и влиятельных епархий в Германии - хранился секретный архив под названием "Братья в тумане". Так называли в немецкой церкви священнослужителей, обвиняемых или уличенных в жестоком обращении или сексуальном насилии над детьми.

Бьорн Герке передает отчет архиепискому Кельна кардиналу Райнеру Марии Вёльки

Католическая церковь в Германии с начала 2010 годов расследует случаи сексуального насилия со стороны священников по отношению к несовершеннолетним. Одним из самых масштабных стало расследование, завершенное в 2018 году: оно охватывало период с 1946 по 2014 годы, и речь в нем шла по меньшей мере о 3677 детях и подростках, ставших жертвами сексуального насилия со стороны 1670 священников.

Каждый год становится известно о новых случаях насилия, совершенного католическими священнослужителями в Германии в прошлом, а иногда - и о недавних преступлениях. В какой-то момент возмущенные прихожане стали покидать ряды церкви. В мировом масштабе число жертв католических священников превышает десятки тысяч.

Чем объясняется игнорирование этих преступлений церковью: страхом? нежеланием признать очевидное? В 915-страничном отчете о расследовании Бьорн Герке цитирует отрывок из письма кардинала Йозефа Хёффнера (Joseph Höffner) - кельнского архиепископа с 1969 по 1987 год и одного из самых влиятельных немецких священнослужителей после Второй мировой войны.

В 1984 году Хёффнер написал одному из подозреваемых в непристойном деянии капелланов: "Мне очень жаль, что в самом начале твоего служения Церкви на тебя обрушились такие трудности. Я попросил моих сотрудников изучить ситуацию. Никто не воспринимает всерьез выдвинутые против тебя обвинения". Эти строки позволяют понять отношение церкви к обвиняемым - и к их жертвам. Свидетельства игнорировали, разговоры об этом прекращали, отчеты в Ватикан не отправляли.

Кельнский архиепископ признан невиновным

Объектами расследования Бьорна Герке стали священнослужители, занимавшие высокие посты в кельнской архиепископии с 1975 по 2018 годы. Виновным в серьезных нарушениях служебных обязанностей был признан не только кардинал Хёффнер, но и - в гораздо большей степени - его преемник Йоахим Майснер, скончавшийся в 2017 году.

Треть всех документально подтвержденных в его отчете нарушений служебных обязанностей, по словам Герке, относится к тому времени, когда кельнским архиепископом был Майснер, хорошо известный своими консервативно-реакционными взглядами. Расследование пришло к выводу, что Майснер пренебрегал своими обязанностями по установлению истины, оповещению об этом соответствующих инстанций и наказанию виновных. О защите жертв сексуального насилия он также не беспокоился. А ведь при этом "для многих верующих в Кельне имя кардинала Майснера до сих пор овеяно легендами", - говорит Герке.

Архиепископ Кельна - кардинал Райнер Мария Вёльки

В сокрытии и замалчивании был заподозрен и нынешний кельнский архиепископ - кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki). Однако в расследовании особо подчеркивается, что "никаких нарушений должностных обязанностей" с его стороны не установлено. Присутствующие на пресс-конфереции Герке с недоверием отнеслись к этим выводам. Ведь Вёльки уже не первый месяц находится под огнем критики в связи с тем, что он не предпринял никаких действий против одного пожилого священника, который в секретном архиве назван "святой отец О.".

Этот священнослужитель ранее являлся своего рода духовным ментором будущего кардинала и сопровождал Вёльки в Ватикан на церемонию вручения кардинальских регалий. Во время разбирательства обвинений в его адрес сам этот пожилой священник уже не мог давать никаких показаний из-за прогрессировавшей деменции. Через некоторое время он умер.

Обвинительный приговор католической церкви

Несколько раз во время своего выступления, длившегося больше часа, Бьорн Герке подчеркивал, что дает оценку деяниям и событиям исключительно с юридической точки зрения, а не с моральной. Но то, что юрист назвал "слабыми местами" и "недостатками" церковной системы, возымело губительные для нее последствия.

В ходе пресс-конференции кто-то из юристов отметил одну деталь, которая прозвучала едва ли не цинично: ни одно из явных преступлений, о которых шла речь в отчете и которые замалчивались церковью, не было совершено прихожанами - виновными в них всегда были священнослужители. Но на любые проступки мирских лиц, о которых становилось известно священникам, церковь всегда реагировала "последовательно и оперативно", вынося жесткие моральные приговоры.

Два священника временно отстранены от обязанностей

Кардинал Райнер Мария Вёльки также присутствовал на пресс-конференции. Комментируя отчет юристов, он сказал, что "сокрытие преступлений" не должно остаться безнаказанным. "Наиболее высокопоставленные лица не сообщали об этих деяниях в Рим, тем самым препятствуя проведению расследований и уголовных разбирательств. Подобное поведение должно иметь последствия", - заявил кардинал и сообщил, что временно отстраняет от обязанностей викария Доминика Швадерлаппа (Dominikus Schwaderlapp) и должностное лицо епархии в Лимбурге Гюнтера Ассенмахера (Günter Assenmacher).

Архиепископ Гамбурга Штефан Хессе, в прошлом - правая рука кельского кардинала Майснера

Отстранение же от полномочий гамбургского архиепископа Штефана Хессе (Stefan Heße), в прошлом исполнявшего обязанности главного помощника кардинала Майснера и обвиненного в одиннадцати случаях явного пренебрежения своими обязанностями, находится за пределами его полномочий, заявил Вёльки, поэтому решение о судьбе Хессе должно приниматься в Ватикане. Отчет Бьорна Герке сразу же будет направлен в канцелярию Святого престола, заверил кельнский архиепикоп.

Спустя несколько часов стало известно о том, что Хессе обратился к папе Римскому Франциску с заявлением о сложении с себя полномочий - решение об этом, по его словам, он принял после обнародования в Кельне итогов отчета. Архиепископ заявил, что никогда не участвовал в сокрытии преступлений священнослужителей, но принимает на себя часть ответственности за случившееся.

Требование независимого государственного расследования

Многие наблюдатели приветствуют опубликование отчета о сокрытии преступлений представителей кельнской архиепископии. Вместе с тем возникает вопрос, планируется ли проведение подобного расследования в остальных 27 католических епархиях Германии. Ведь, как заявил в начале своего выступления адвокат Бьорн Герке, "я не уверен, что в ФРГ можно найти епархию, в которой священнослужители не нарушали бы своих обязанностей и не злоупотребляли своим положением".

Протест перед Кельнским собором с требованием независимого расследования

Однако есть и немало тех, кто считает результаты расследования в Кельне неудовлетворительными. Ведь оно было проведено по инициативе кардинала Райнера Марии Вёльки, и юристам пришлось довольствоваться только теми источниками, которые предоставила в их распоряжение сама кельнская архиепископия. На эту проблему неоднократно обращали внимание и сами адвокаты, говоря, что они давали юридическую оценку лишь тем данным, которые они получили от церкви. Поэтому критики требуют провести независимое юридическое расследование, инициированное государственными структурами, а не церковью.

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