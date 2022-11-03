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Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance
Библия
Публикации по теме
Собрание текстов, считающихся священными в христианстве и иудаизме.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Какие книги переводят чаще всего?
Какие книги переводят чаще всего?
От Библии до Всеобщей декларации прав человека - какие книги переводят в мире чаще всего?
Литература
06.10.2023
6 октября 2023 г.
11 фото
Веерная рассылка повесток. Задержание Ройзмана. DW Шоу
Веерная рассылка повесток. Задержание Ройзмана. DW Шоу
Зачем военкоматы рассылают повестки? За что задержали Ройзмана? И почему Меркель летает эконом-классом?
Политика
16.03.2023
16 марта 2023 г.
59:39 мин.
Средневековый кроссворд, или Загадочные фрески в Висмаре
Средневековый кроссворд, или Загадочные фрески в Висмаре
Госпитальная церковь Святого Духа - один из памятников Всемирного наследия в немецком городе Висмар. | 16 фотографий
Туризм
19.02.2023
19 февраля 2023 г.
Почему многие звери в Библии служили дьяволу
Почему многие звери в Библии служили дьяволу
Знаете ли вы, что животным в Библии отведена своя особая роль? Не следует недооценивать их роль в Священном Писании.
Культура
28.12.2022
28 декабря 2022 г.
Где родился Иисус? Открытие археолога в Израиле
Где родился Иисус? Открытие археолога в Израиле
Авирам Ошри уверен, что Вифлеем в 10 км от Иерусалима - вовсе не тот Вифлеем, о котором говорится в святом писании
История
26.12.2022
26 декабря 2022 г.
02:33 мин.
Сексуальные домогательства: от библейской Сусанны до #MeToo
Сексуальные домогательства: от библейской Сусанны до #MeToo
Тема сексуального насилия в центре выставки в Кельне: кураторы связали библейскую историию Сусанны с кампанией #MeToo.
Искусство
03.11.2022
3 ноября 2022 г.
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