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Два тома Библии, которые отпечатаны в типографии Иоганна Гуттенберга в 1462 году
Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Библия

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Собрание текстов, считающихся священными в христианстве и иудаизме.

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