Марк Шагал. Уникальная выставка в Германии

Марк Шагал был одним из немногих художников 20-го века, кто так часто и интенсивно обращался к сюжетам Священного Писания. Выставка в Саарбрюккене знакомит с библейскими образами в его самых значимых графических работах.

В собрании Современной галереи Музея земли Саар в городе Саарбрюккене хранится около 500 работ Марка Шагала (1887-1985), выполненных на бумаге и относящихся к самым разным периодам творчества этого выдающегося российского, белорусского и французского художника еврейского происхождения. Треть коллекции составляют его иллюстрации к Ветхому Завету. Именно их музей поместил в фокус новой экспозиции "Марк Шагал. Священное Писание", которая продлится до 13 апреля 2025 года. Как отмечают ее устроители, эти работы на библейскую тематику сам Шагал считал кульминацией своего графического творчества.

Марк Шагал не раз на протяжении жизни обращался к библейским мотивам и посвящал им графические серии. По собственному признанию художника, выросшего в религиозной хасидской семье, Библия являлась для него "величайшим источником поэзии всех времен", вдохновлявшим его с раннего детства. Шагал считал своей миссией донести библейское послание до людей посредством изобразительного искусства.

Представленные на выставке 120 произведений художника из четырех десятилетий передают богатство визуальных образов, созданных им на основе библейских сюжетов, но в отрыве от конфессиональных традиций изображения. Таким образом, подчеркивают организаторы, в интерпретации Шагала Священное Писание предстает универсальным собранием человеческих судеб, где светское и религиозное взаимопроникают друг в друга, а автобиографические переживания и фантазийные образы соединяются с сакральными.

Шагал и Библия: от сотворения человека до женских образов

Все началось с амбициозного библиофильского проекта. В 1930 году Марк Шагал взялся иллюстрировать еврейскую Библию для парижского издателя Амбруаза Воллара. Для этого проекта он даже предпринял поездку в Палестину. Однако из-за потрясений Второй мировой войны и вынужденной эмиграции в США после вторжения Гитлера во Францию завершить проект удалось только в 1956 году.

Марк Шагал "Иосиф - пастух" (1956) Фото: VG Bild-Kunst, Bonn 2024 Foto: Raphael Maaß

Эту графическую серию Шагал начал не с истории сотворения мира, а с истории появления человека. В черно-белых гравюрах и офортах художник фокусируется на индивидуальных отношениях библейских персонажей с Богом и передаче их эмоционального состояния. Нередко он отступает от принятых канонов в их изображении. Например, ангел у Шагала носит штаны, а у человека просматриваются мужские гениталии и женские формы. "Это может быть связано с комментариями к Торе, согласно которым люди изначально были андрогинами", - пояснила в интервью информационному агентству epd Луизе Рашвиц (Louise Raschwitz), представительница Фонда культурного наследия Саара, в котрых входит Музей земли Саар. Присутствие Бога в работах художника представлено ​​через свет.

В 1950-е годы интерпретация Библии заняла еще большее место в творчестве Шагала. Параллельно с финальными офортами для проекта Воллара почти семидесятилетний художник начал работу над двумя красочными сериями литографий, каждая из которых позже была опубликована в парижском журнале Verve в 1956 и 1960 годах. Экземпляр знаменитой "Библии Verve" 1956 года, включившей 105 гравюр, также представлен на выставке в Саарбрюккене . Эта серия впечатляет своими крупными яркими цветовыми зонами и большой формальной свободой. В многочисленных вариациях Шагал иллюстрирует историю сотворения мира, образы ангелов, Моисея и библейских царей.

Марк Шагал, "Рай" (1958/1959) Фото: VG Bild-Kunst, Bonn 2024. Foto: Tom Gundelwein

Между 1958 и 1959 годами Марка Шагала занимали сюжеты, которые ранее не находили отражения в его графике. Помимо изображений рая он сосредоточил свое внимание на библейских женщинах и их поступках. "Очевидно, художнику было важно, чтобы за "мужской" Библией последовала "женская", а также важно было художественно интерпретировать (менее известные) женские образы", - отмечают устроители выставки. Листы с изображениями Сарры, Руфи и царицы Есфирь характеризуются особым повествовательным стилем и чуткой цветовой гаммой.

Наконец, экспозиция знакомит с иллюстрациями Истории Исхода, массового выхода народа Израиля из Египта. В 1960 году Шагал посвятил вторую графическую серию этому ключевому преданию в иудаизме. Художник перенес 17 своих ранних черно-белых офортов на ту же тему на сияющие многослойные цветные литографии. Его "История Исхода" была опубликована в 1966 году в Париже и Нью-Йорке.