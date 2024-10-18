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Зачем немцам русские иконы?

Марина Борисова
18 октября 2024 г.

Иконы - вне политики. Так решили во Франкфурте-на-Майне и выставили в местном музее лики женщин-святых. Большинство икон - из России.

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Икона "Ольга (княгиня Киевская)", 19-й век. Хранится во Франкфуртском музее икон.
Экспонат выставки "Ikona. Heilige Frauen" - икона "Ольга (княгиня Киевская)", 19-й век. Франкфуртский музей икон Фото: Georg Dörr

В пятницу, 18 октября, во Франкфурте-на-Майне открывается выставка "Икона. Святые женщины" ("Ikona. Heilige Frauen"). Музей декоративно-прикладного искусства (Museum für Angewandte Kunst), который возобновил работу в 2013 году после большой реконструкции, впервые посвящает экспозицию разнообразию образов женщин-святых. Всего на выставке, которая продлится до 19 января 2025 года, представлено 78 изображений женщин, которые отражают все разнообразие православных культур разных стран. Пресс-конференция и торжественное открытие выставки состоялись накануне, в четверг.

Большинство икон на выставке во Франкфурте созданы в России и Греции

Большинство икон, как подчеркивают организаторы выставки, - из России и Греции, где они были созданы в период с 15-го по 21-й века. Другая часть - из Румынии, Болгарии, Египта и Вифлеема. Такая выставка стала возможной благодаря сотрудничеству трех крупнейших музеев икон Западной Европы из нидерландского Кампена, немецких Франкфурта-на-Майне и Реклингхаузена, где сейчас, к слову, проходит другая экспозиция, посвященная православным иконам из Украины. Часть икон для выставки во Франкфурте, как пояснила DW куратор Констанце Рунге (Konstanze Runge), предоставили частные коллекционеры из Германии, Нидерландов и Швейцарии.

Значение женщин-святых в православной вере - в фокусе выставки

Выставка акцентирует внимание на значении женщин в православной вере, которое, по словам Констанце Рунге, долгое время не оценивалось должным образом, а также на историях, связанных с ними, их различных ролях и функциях. Это первая подобная выставка за пределами стран, где православие является преобладающей конфессией.

Можно было бы предположить, что война в Украине скажется и на контексте экспозиции об иконах. Однако, как подчеркивает куратор, тема инструментализации икон политическими и религиозно-политическими деятелями для своих целей, как это было видно в случае "Святой Троицы" Андрея Рублева, в рамках данной выставки напрямую не отражена, но затрагивается на контекстуальных экскурсиях и других мероприятиях рамочной программы.

Религиозные традиции и декоративно-прикладное искусство

Сюжеты о женщинах-святых веками изображались на иконах с использованием традиционных техник иконописи и самых ценных материалов. В центре внимания на протяжении столетий находились образы Евы и Марии. В Новом Завете женщины играют важную роль как свидетели страданий и воскресения Иисуса. В наши дни в фокусе обсуждений находится образ Марии Магдалины, указывается в описании выставки. Всего на ней представлены образы 54 женщин-святых. Среди выставочных экспонатов есть и икона из собрания франкфуртского Музея икон, изображающая Ольгу, княгиню киевскую (на заглавном снимке).

Экспонат выставки "IKONA Heilige Frauen"
Экспонат выставки "IKONA Heilige Frauen". Эту икону Музею прикладных искусств предоставил нидерландский Музей икон в Кампене. Она датирована 16-м векомФото: vIkonenmuseum Kampen

Как подчеркивают организаторы, иконы - это больше, чем просто художественно оформленные изображения святых. Иконы оказывают на православных христиан особое воздействие: приближают святых и позволяют общаться с ними в молитве.

78 выставочных экспонатов во Франкфурте-на-Майне знакомят не только с религиозными традициями православных христиан, но и показывают разнообразные формы выражения декоративно-прикладного искусства. Здесь можно увидеть и традиционную технику иконописи, как живопись темперой, иконы из литой бронзы, лаковые миниатюры, - все это разнообразие используемых материалов и техник демонстрирует, какое значение женщины-святые имели в рамках духовной практики.

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