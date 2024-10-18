Зачем немцам русские иконы?

В пятницу, 18 октября, во Франкфурте-на-Майне открывается выставка "Икона. Святые женщины" ("Ikona. Heilige Frauen") . Музей декоративно-прикладного искусства (Museum für Angewandte Kunst), который возобновил работу в 2013 году после большой реконструкции, впервые посвящает экспозицию разнообразию образов женщин-святых. Всего на выставке, которая продлится до 19 января 2025 года, представлено 78 изображений женщин, которые отражают все разнообразие православных культур разных стран. Пресс-конференция и торжественное открытие выставки состоялись накануне, в четверг.

Большинство икон на выставке во Франкфурте созданы в России и Греции

Большинство икон, как подчеркивают организаторы выставки, - из России и Греции, где они были созданы в период с 15-го по 21-й века. Другая часть - из Румынии, Болгарии, Египта и Вифлеема. Такая выставка стала возможной благодаря сотрудничеству трех крупнейших музеев икон Западной Европы из нидерландского Кампена, немецких Франкфурта-на-Майне и Реклингхаузена, где сейчас, к слову, проходит другая экспозиция, посвященная православным иконам из Украины . Часть икон для выставки во Франкфурте, как пояснила DW куратор Констанце Рунге (Konstanze Runge), предоставили частные коллекционеры из Германии, Нидерландов и Швейцарии.

Значение женщин-святых в православной вере - в фокусе выставки

Выставка акцентирует внимание на значении женщин в православной вере, которое, по словам Констанце Рунге, долгое время не оценивалось должным образом, а также на историях, связанных с ними, их различных ролях и функциях. Это первая подобная выставка за пределами стран, где православие является преобладающей конфессией.

Можно было бы предположить, что война в Украине скажется и на контексте экспозиции об иконах. Однако, как подчеркивает куратор, тема инструментализации икон политическими и религиозно-политическими деятелями для своих целей, как это было видно в случае "Святой Троицы" Андрея Рублева, в рамках данной выставки напрямую не отражена, но затрагивается на контекстуальных экскурсиях и других мероприятиях рамочной программы.

Религиозные традиции и декоративно-прикладное искусство

Сюжеты о женщинах-святых веками изображались на иконах с использованием традиционных техник иконописи и самых ценных материалов. В центре внимания на протяжении столетий находились образы Евы и Марии. В Новом Завете женщины играют важную роль как свидетели страданий и воскресения Иисуса. В наши дни в фокусе обсуждений находится образ Марии Магдалины, указывается в описании выставки. Всего на ней представлены образы 54 женщин-святых. Среди выставочных экспонатов есть и икона из собрания франкфуртского Музея икон, изображающая Ольгу, княгиню киевскую (на заглавном снимке).

Экспонат выставки "IKONA Heilige Frauen". Эту икону Музею прикладных искусств предоставил нидерландский Музей икон в Кампене. Она датирована 16-м веком Фото: vIkonenmuseum Kampen

Как подчеркивают организаторы, иконы - это больше, чем просто художественно оформленные изображения святых. Иконы оказывают на православных христиан особое воздействие: приближают святых и позволяют общаться с ними в молитве.

78 выставочных экспонатов во Франкфурте-на-Майне знакомят не только с религиозными традициями православных христиан, но и показывают разнообразные формы выражения декоративно-прикладного искусства. Здесь можно увидеть и традиционную технику иконописи, как живопись темперой, иконы из литой бронзы, лаковые миниатюры, - все это разнообразие используемых материалов и техник демонстрирует, какое значение женщины-святые имели в рамках духовной практики.