Найдена самая древняя рукопись о детстве Иисуса

"Сенсационное открытие может пролить новый свет на детство Христа", "Тайный библейский текст меняет все", "Фрагмент египетского папируса с неправильной маркировкой, спрятанный в немецкой библиотеке, разрушил тысячелетнее представление о Библии и самом Иисусе"… Это лишь несколько заголовков, которые появились в СМИ сразу после сообщения об обнаруженном в Германии фрагменте 1600-летнего папируса с историей из детства Иисуса Христа. В то же время два папиролога, имена которых связаны с находкой, - Лайос Беркес (Lajos Berkes) и Габриэль Нокки Маседо - несколько удивлены подобным формулировкам. "Это не новая и не подлинная история об Иисусе. Она не меняет того, что мы уже знаем об Евангелиях и об Иисусе, - подчеркнул в разговоре с DW Лайос Беркес, преподаватель Института христианства и античности при Университете имени Гумбольдта. - Но это вызвало много недопонимания и полемику, хотя мы никогда ничего подобного не утверждали".

Фрагмент папируса, датированный IV-V веками, оставался много лет неизученным в Гамбургской университетской библиотеке имени Карла фон Осецкого Фото: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Тем не менее, артефакт, обнаруженный в государственной и университетской библиотеке Гамбурга, впечатляет. Это самая ранняя из дошедших до нас рукописных версий так называемого "Евангелия детства от Фомы" - апокрифа, в котором изложен похожий на библейский текст, рассказывающий историю из детства Иисуса Христа.

Ребенок, превративший глиняные фигурки в птиц

Рукопись содержит фрагменты эпизода о том, как 5-6-летний Иисус играет у ручья - лепит из глины птиц. Иосиф, его отец, ругает ребенка за активность в шаббат, день отдыха. Согласно тексту, это побуждает Иисуса хлопнуть в ладоши, после чего сделанные им воробьи оживают и улетают.

Иллюстрация, изображающая Иисуса, оживляющего глиняных птиц Фото: gemeinfrei

"Евангелие детства от Фомы", так же как и ряд других коптских и гностических текстов, содержащих эпизоды, связанные с детством Иисуса, не входит в число канонических Евангелий. Тем не менее, содержание хорошо известно и ученым, и тем, кто интересуется историей христианства. Предполагается, что первоначальная транскрипция текста появилась в середине-конце II века н.э. Этот сравнительно небольшой древний памятник дошел до нас на нескольких языках: греческом, латинском, сирийском, славянском, грузинском, эфиопском и арабском. Тексты так называемых "Евангелий детства" содержат истории о чудесах, фантастических и сверхъестественных явлениях, совершенных Иисусом в возрасте 5-12 лет, и чем-то напоминают мифы о древнегреческих богах-детях. При этом тех, кто знает Иисуса как доброго и любящего человека, содержащиеся в подобных апокрифах эпизоды могут сильно удивить.

Так, истории, которые с некоторыми отличиями встречаются в разных манускриптах, представляют ребенка Иисуса склонным к вспышкам гнева и жестоким поступкам. Наряду с рассказами о совершенных им чудесных воскрешениях, говорится, что он проклинал детей, которые его обижали, а также мог поразить человека слепотой. Ученые уже давно пытаются понять и спорят, почему Иисус изображается в них "героем нелепых и жестоких шалостей", как сформулировал это один из исследователей.

Иисус-ребенок воскрешает другого ребенка, чтобы тот мог свидетельствовать, что он не виновен в его смерти Фото: gemeinfrei

В канонических Евангелиях содержится очень мало информации о детстве Христа, буквально лишь пара эпизодов. Некоторые исследователи говорят о "пробеле" длиной в 17 лет. Поэтому апокриф "Евангелие детства от Фомы", а также подобные ему тексты, якобы восполнявшие недостающую информацию, были популярны в эпоху Высокого Средневековья. Некоторые эпизоды нашли отражение в средневековом искусстве.

Новое понимание языка

"Предполагается, что исходным языком "Евангелия детства" является греческий. А рукопись этого текста, считавшаяся до сих пор самой ранней версией, относится к XI веку", - поясняет Беркес. Благодаря обнаруженному им и Габриэлем Нокки Маседо фрагменту, датированному IV-V веками, можно увидеть, как со временем при переписках заменялись определенные слова. Теперь оба исследователя говорят о том, что полностью пересмотрят ранее известный текст, а также работают над новым переводом. Они предполагают, что фактическое содержание это существенно не изменит, но может привести к новому пониманию используемого языка. Уже сейчас ясно, что "стилистическая ценность этого первоначально греческого текста намного выше, чем считалось ранее", - считает Беркес.

История Иисуса и ученых мужей в храме - одна из редких сцен, рассказывающих об Иисусе-ребенке, в Новом Завете. Она также содержится и в "Евангелии детства" Фото: gemeinfrei

Самая знаменитая подделка связана с "женой" Иисуса

Понять жизнь Иисуса больше, чем об этом можно узнать из канонических текстов, хотят многие. Поэтому открытия и новые идеи, даже самые необычные, но которые потенциально могли бы рассказать нечто большее о центральной фигуре христианства, всегда вызывают широкий общественный резонанс. Один из самых громких случаев произошел в 2012 году, когда профессор Гарвардской школы богословия Карен Кинг обнаружила упоминание о жене в словах Иисуса Христа на фрагменте коптского папируса, датируемого якобы IV веком, и рассказала об этом на Х Международном конгрессе коптологов в Риме. При этом специалист по раннему христианству, в том числе и по гностицизму, отмечала, что эти слова, конечно, не являются доказательством того, что Иисус был женат. Но они говорят о том, что в раннем христианстве не было единого мнения на этот счет, что, в свою очередь, порождало вопрос о необходимости целибата.

Между тем, некоторые специалисты, изучавшие историю христианства, уже давно предполагают, что Иисус мог быть женат на Марии Магдалине, которая, согласно каноническим Евангелиям, была одной из его ближайших последовательниц. Эту идею также популяризировал Дэн Браун в своем бестселлере 2003 года "Код да Винчи". Однако фактических исторических подтверждений этому нет. К тому же папирус, попавший в заголовки газет в 2012 году, оказался еще и подделкой. К такому выводу пришли многие специалисты. В том числе американский журналист Ариэль Сабар, который написал книгу "Веритас: профессор Гарварда, мошенник и Евангелие от жены Иисуса" на основе своего расследования, впервые опубликованного в издании The Atlantic в 2016 году. Лайос Беркес подчеркивает, что "это была очень тщательно сконструированная подделка, но многие эксперты с самого начала заподозрили в ней что-то неладное".

Как формировалась коллекция папирусов Гамбургского университета

Но как на фоне вышеописанной истории Лайос Беркес и Габриэль Нокки Маседо смогли убедиться в подлинности своей находки?

Обнаруженный ими фрагмент находился в имеющем хорошую репутацию собрании Государственной и университетской библиотеки имени Карла фон Осецкого в Гамбурге , насчитывающем на сегодняшний день более тысячи папирусов. Коллекция была приобретена в начале ХХ века при помощи немецкого "Папирусного картеля", который занимался официальной покупкой рукописей в Египте для музеев и библиотек Германии. В сухом песке пустыни манускрипты или их фрагменты сохранились оптимально.

Однако получив коллекцию, библиотечные специалисты сначала сосредоточились на изучении хорошо сохранившихся экземпляров. Фрагменты меньшего размера и худшей сохранности часто откладывались в сторону. Систематическая каталогизация началась только в начале этого столетия. На данный момент обработано и доступно в цифровом формате около трети из тысячи папирусов. Именно там два исследователя и обнаружили фрагмент "Евангелия детства от Фомы": росматривая онлайн-базу данных, они заметили на нем слово "Иисус" и смогли более точно определить, о чем идет речь, благодаря другой базе данных, в которой собрана древнегреческая литература. "Честно говоря, это был просто небольшой проект, который неожиданно стал для нас обоих чем-то значимым", - говорит Беркес и добавляет, что в коллекциях по всему миру еще десятки тысяч подобных фрагментов ожидают своего часа.