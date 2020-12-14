 ″Новое Евангелие″ Мило Рау - фильм о беженцах с чернокожим Христом | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.12.2020

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Культура и стиль жизни

"Новое Евангелие" Мило Рау - фильм о беженцах с чернокожим Христом

Новый фильм швейцарского режиссера Мило Рау - настоящий гезамткунстверк, в котором есть и современные беженцы, и отсылки к известным фильмам об Иисусе Христе.

Кадр из фильма Мило Рау Новое Евангелие с Иваном Санье в роли Иисуса Христа

Кадр из фильма Мило Рау "Новое Евангелие" с Иваном Санье в роли Иисуса Христа

Утопающие в грязи улицы, ржавые остовы брошенных машин, жалкие временные жилища, груды мусора... Эти печальные кадры показывают жизнь сезонных рабочих, помогающих убирать урожай вблизи города Матера на юге Италии. С них начинается новый фильм швейцарского режиссера Мило Рау (Milo Rau) "Новое Евангелие" (нем. "Das Neue Evangelium", англ. "The New Gospel"), премьера которого состоялась в интернете в декабре уходящего года.

Большинство из этих рабочих - беженцы из Африки. У них нет вида на жительство в Италии. Под палящим солнцем и в суровый мороз они тяжело работают на полях с томатами и апельсиновых плантациях. Их нанимают на работу и следят за ними бригадиры, так называемые "caporali". Сельское хозяйство региона контролирует мафия, в окрестностях Матеры ни одно дело не обходится без участия ее связных.   

Христос и современные беженцы 

Когда режиссер Мило Рау в 2017-м году впервые побывал в Матере, он не только посетил легендарные места съемок экранизации Евангелия Пьером Паоло Пазолини и Мелом Гибсоном, он пошел и в лагеря, где живут сельскохозяйственные рабочие и был шокирован увиденным.

Иисус Христос посреди томатного поля

Иисус Христос посреди томатного поля

"Два дня спустя я был уже на пределе. Я спросил себя: "Как можно вынести это хотя бы неделю?", - поделился Мило Рау своими впечатлениями в интервью DW. - Зимой там по-настоящему холодно, там правит невероятное насилие, люди там голодают".  

Условия жизни в лагерях, расположенных в непосредственной близости от Матеры, бывшей в 2019 году одной из двух культурных столиц Европы, напомнили режиссеру ситуацию, описанную в Новом Завете. "Римская оккупация, бесправные люди, которых эксплуатируют", - так охарактеризовал ее режиссер. Именно здесь и возникла его концепция для нового фильма под названием "Новое Евангелие". Мило Рау решил вновь рассказать историю Иисуса Христа с участием непрофессиональных актеров и при этом отразить повседневную жизнь беженцев. 

Режиссер Мило Рау

Мило Рау

Роли Иисуса из Назарета, двенадцати апостолов, фарисеев и римлян исполнили активисты, сельхозрабочие, бывшие проститутки, фермеры... Участвовали в проекте также актеры, которые снимались в других фильмах о Иисусе Христе: Майя Моргенштерн, которая сыграла Марию в фильме Мела Гибсона "Страсти Христовы", и недавно скончавшийся Энрике Ирасоки, который воплотил Иисуса в ленте Пазолини "Евангелие от Матфея".  

Фильм как часть политической кампании 

Особо следует отметить харизму и аутентичность актеров в "Новом Евангелие". Иван Санье играет в фильме Иисуса из Назарета и является, в то же время, самим собой - социальным активистом, который хочет покончить с невыносимыми условиями жизни работников на полях с томатами. Кавалер ордена Италии "За заслуги перед Итальянской республикой", Иван Санье уже годы как выступает со своим обществом "NoCap" против эксплуатации сельхозрабочих и за продукты по справедливым ценам, которые производятся без участия местных мафиозных структур.  

Другой актер - Папа Латир Файе, который играет Петра, - является основателем и президентом организации "Casa Sankara - Ghetto Out". В фильме, как и в реальной жизни, он борется за права поденных рабочих и ищет для них достойное жилье и легальные рабочие места. 

Фильм был для него, как сказал Папа Латир Файе в интервью DW, "возможностью достичь более широкой публики, рассказать о том, что мы делаем, и распространить следующий месседж: Мы - главные действующие лица. Мы - те, кто должен сам решать свою судьбу. Мы не хотим жить в зависимости, мы хотим оставить ее позади".

"Для нас фильм не был чем-то чуждым, - уточнил он, - напротив, он был частью нашей работы, нашего повседневного труда как активистов. Таким образом нам удалось расширить и укрепить наши международные контакты. Фильм стал новым шагом в нашей борьбе".  

Проект Мило Рау получил поддержку в том числе и от немецкого продюсера Арне Биркеншток (Arne Birkenstock). Режиссер и продюсер знакомы уже давно. Со времени появления фильма Мило Рау "Трибунал по Конго" они сотрудничают. 

Тайная вечеря на пластиковых стульях

Тайная вечеря на пластиковых стульях

"Мило берет историю страстей Христовых, один из основополагающих мифов Запада, и рассказывает с помощью этой истории о моральной несостоятельности Запада сегодня - например, в кризисе с беженцами и в том, что касается попустительства, которое как минимум поддерживает эти условия на плантациях, - сказал Арне Биркеншток в интервью DW. - При этом нам, немцам, даже не надо смотреть на юг Италии, а достаточно вспомнить о положении людей, работающих в здешней мясоперерабатывающей промышленности".

Режиссер, который умеет держаться на заднем плане 

Несомненно, фильм "Новое Евангелие" представлял собой вызов и в плане художественном, тем более что в нем переплетаются реальность и вымысел, в том числе, как отметил Арне Биркеншток, и "великие образцы фильмов о страстях Христовых, начиная с Пазолини и заканчивая Гибсоном, политическая кампания, Making-Of (то есть показ процесса работы над фильмом - Прим. ред.) и систематическая эксплуатация беженцев и сельскохозяйственных рабочих".  

То, что, как кажется на первый взгляд, почти невозможно было осуществить, на самом деле получилось. Благодаря гениальному монтажу Катьи Дрингенберг (Katja Dringenberg) различные пласты фильма плавно переходят один в другой, являя собой как по содержанию, так и в эстетическом плане единый гезамткунстверк. 

Реальность и вымысел переплелись: демонстрация за права беженцев

Реальность и вымысел переплелись: демонстрация за права беженцев

Мило Рау этот фильм удался еще и потому, что он сам в своих проектах отходит на задний план и оставляет своим героям необходимое пространство. "Необходимо по-настоящему сотрудничать, на что требуется много времени, это процессы, на которые нужны годы, они не заканчиваются с окончанием съемок, - считает Мило Рау. - Нужно иметь много доверия по отношению к другим, что не просто, если ты сам художник. Создается поле для экспериментов, а затем происходит то, что происходит". Не удивительно поэтому, что с разоружающей честностью в "Новом Евангелие" показываются и реальные конфликты между протагонистами, которые вплетаются в канву истории Христа.  

Для театрального и кинорежиссера Мило Рау такого рода "гибридные" проекты не являются чем-то новым. Напротив, он на них специализируется. Уже много лет он "прощупывает" точки соприкосновения искусства и политики, эстетики и активных действий. Арне Биркеншток так формулирует особый подход Мило Рау: "Когда работаешь с Мило, никогда не делаешь лишь только один фильм".  

Финальная сцена фильма Новое Евангелие

Финальная сцена фильма "Новое Евангелие"

"Новое Евангелие" - это первый европейский фильм с чернокожим Иисусом в главной роли, первая история страстей Христовых с участием беженцев и смешанной команды, в которую вошли и евреи, и мусульмане, и христиане. Мило Рау удалось в этом фильме и нечто еще, а именно раздвинуть "заросли" религиозных, традиционных и мистических элементов, которые содержатся в истории Иисуса Христа, и вскрыть таким образом ее суть, а именно - радикальное социальное послание. Фильм Мило Рау не только чрезвычайно политический, но и радикально человеческий. "Новое Евангелие" - это шедевр, не только убедительный с точки зрения кинематографической и социально-политической, но и трогающий эмоционально.

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Ссылки в интернете

dasneueevangelium.de

Официальный сайт фильма Мило Рау "Новое Евангелие"

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