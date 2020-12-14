"Новое Евангелие" Мило Рау - фильм о беженцах с чернокожим Христом

Утопающие в грязи улицы, ржавые остовы брошенных машин, жалкие временные жилища, груды мусора... Эти печальные кадры показывают жизнь сезонных рабочих, помогающих убирать урожай вблизи города Матера на юге Италии. С них начинается новый фильм швейцарского режиссера Мило Рау (Milo Rau) "Новое Евангелие" (нем. "Das Neue Evangelium", англ. "The New Gospel"), премьера которого состоялась в интернете в декабре уходящего года.

Большинство из этих рабочих - беженцы из Африки. У них нет вида на жительство в Италии. Под палящим солнцем и в суровый мороз они тяжело работают на полях с томатами и апельсиновых плантациях. Их нанимают на работу и следят за ними бригадиры, так называемые "caporali". Сельское хозяйство региона контролирует мафия, в окрестностях Матеры ни одно дело не обходится без участия ее связных.

Христос и современные беженцы

Когда режиссер Мило Рау в 2017-м году впервые побывал в Матере, он не только посетил легендарные места съемок экранизации Евангелия Пьером Паоло Пазолини и Мелом Гибсоном, он пошел и в лагеря, где живут сельскохозяйственные рабочие и был шокирован увиденным.

Иисус Христос посреди томатного поля

"Два дня спустя я был уже на пределе. Я спросил себя: "Как можно вынести это хотя бы неделю?", - поделился Мило Рау своими впечатлениями в интервью DW. - Зимой там по-настоящему холодно, там правит невероятное насилие, люди там голодают".

Условия жизни в лагерях, расположенных в непосредственной близости от Матеры, бывшей в 2019 году одной из двух культурных столиц Европы, напомнили режиссеру ситуацию, описанную в Новом Завете. "Римская оккупация, бесправные люди, которых эксплуатируют", - так охарактеризовал ее режиссер. Именно здесь и возникла его концепция для нового фильма под названием "Новое Евангелие". Мило Рау решил вновь рассказать историю Иисуса Христа с участием непрофессиональных актеров и при этом отразить повседневную жизнь беженцев.

Мило Рау

Роли Иисуса из Назарета, двенадцати апостолов, фарисеев и римлян исполнили активисты, сельхозрабочие, бывшие проститутки, фермеры... Участвовали в проекте также актеры, которые снимались в других фильмах о Иисусе Христе: Майя Моргенштерн, которая сыграла Марию в фильме Мела Гибсона "Страсти Христовы", и недавно скончавшийся Энрике Ирасоки, который воплотил Иисуса в ленте Пазолини "Евангелие от Матфея".

Фильм как часть политической кампании

Особо следует отметить харизму и аутентичность актеров в "Новом Евангелие". Иван Санье играет в фильме Иисуса из Назарета и является, в то же время, самим собой - социальным активистом, который хочет покончить с невыносимыми условиями жизни работников на полях с томатами. Кавалер ордена Италии "За заслуги перед Итальянской республикой", Иван Санье уже годы как выступает со своим обществом "NoCap" против эксплуатации сельхозрабочих и за продукты по справедливым ценам, которые производятся без участия местных мафиозных структур.

Другой актер - Папа Латир Файе, который играет Петра, - является основателем и президентом организации "Casa Sankara - Ghetto Out". В фильме, как и в реальной жизни, он борется за права поденных рабочих и ищет для них достойное жилье и легальные рабочие места.

Фильм был для него, как сказал Папа Латир Файе в интервью DW, "возможностью достичь более широкой публики, рассказать о том, что мы делаем, и распространить следующий месседж: Мы - главные действующие лица. Мы - те, кто должен сам решать свою судьбу. Мы не хотим жить в зависимости, мы хотим оставить ее позади".

"Для нас фильм не был чем-то чуждым, - уточнил он, - напротив, он был частью нашей работы, нашего повседневного труда как активистов. Таким образом нам удалось расширить и укрепить наши международные контакты. Фильм стал новым шагом в нашей борьбе".

Проект Мило Рау получил поддержку в том числе и от немецкого продюсера Арне Биркеншток (Arne Birkenstock). Режиссер и продюсер знакомы уже давно. Со времени появления фильма Мило Рау "Трибунал по Конго" они сотрудничают.

Тайная вечеря на пластиковых стульях

"Мило берет историю страстей Христовых, один из основополагающих мифов Запада, и рассказывает с помощью этой истории о моральной несостоятельности Запада сегодня - например, в кризисе с беженцами и в том, что касается попустительства, которое как минимум поддерживает эти условия на плантациях, - сказал Арне Биркеншток в интервью DW. - При этом нам, немцам, даже не надо смотреть на юг Италии, а достаточно вспомнить о положении людей, работающих в здешней мясоперерабатывающей промышленности".

Режиссер, который умеет держаться на заднем плане

Несомненно, фильм "Новое Евангелие" представлял собой вызов и в плане художественном, тем более что в нем переплетаются реальность и вымысел, в том числе, как отметил Арне Биркеншток, и "великие образцы фильмов о страстях Христовых, начиная с Пазолини и заканчивая Гибсоном, политическая кампания, Making-Of (то есть показ процесса работы над фильмом - Прим. ред.) и систематическая эксплуатация беженцев и сельскохозяйственных рабочих".

То, что, как кажется на первый взгляд, почти невозможно было осуществить, на самом деле получилось. Благодаря гениальному монтажу Катьи Дрингенберг (Katja Dringenberg) различные пласты фильма плавно переходят один в другой, являя собой как по содержанию, так и в эстетическом плане единый гезамткунстверк.

Реальность и вымысел переплелись: демонстрация за права беженцев

Мило Рау этот фильм удался еще и потому, что он сам в своих проектах отходит на задний план и оставляет своим героям необходимое пространство. "Необходимо по-настоящему сотрудничать, на что требуется много времени, это процессы, на которые нужны годы, они не заканчиваются с окончанием съемок, - считает Мило Рау. - Нужно иметь много доверия по отношению к другим, что не просто, если ты сам художник. Создается поле для экспериментов, а затем происходит то, что происходит". Не удивительно поэтому, что с разоружающей честностью в "Новом Евангелие" показываются и реальные конфликты между протагонистами, которые вплетаются в канву истории Христа.

Для театрального и кинорежиссера Мило Рау такого рода "гибридные" проекты не являются чем-то новым. Напротив, он на них специализируется. Уже много лет он "прощупывает" точки соприкосновения искусства и политики, эстетики и активных действий. Арне Биркеншток так формулирует особый подход Мило Рау: "Когда работаешь с Мило, никогда не делаешь лишь только один фильм".

Финальная сцена фильма "Новое Евангелие"

"Новое Евангелие" - это первый европейский фильм с чернокожим Иисусом в главной роли, первая история страстей Христовых с участием беженцев и смешанной команды, в которую вошли и евреи, и мусульмане, и христиане. Мило Рау удалось в этом фильме и нечто еще, а именно раздвинуть "заросли" религиозных, традиционных и мистических элементов, которые содержатся в истории Иисуса Христа, и вскрыть таким образом ее суть, а именно - радикальное социальное послание. Фильм Мило Рау не только чрезвычайно политический, но и радикально человеческий. "Новое Евангелие" - это шедевр, не только убедительный с точки зрения кинематографической и социально-политической, но и трогающий эмоционально.