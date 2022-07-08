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Лагерь беженцев

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Они не беженцы: что сейчас происходит на границе Польши и Беларуси

"Они не беженцы": что сейчас происходит на границе Польши и Беларуси 08.07.2022

На польско-белорусской границе по-прежнему есть беженцы из Сирии, Ирака и стран Африки. Но отношение к ним другое, чем к украинцам. Помогают им только волонтеры - под страхом наказания.
Гуманитарная помощь Идлибу - рычаг давления России

Гуманитарная помощь Идлибу - рычаг давления России 01.07.2022

Миллионы людей в сирийском Идлибе зависят от поставок гумпомощи, происходящих с разрешения РФ, через КПП Баб эл-Хава. Эта ситуация может стать козырем для Москвы при обсуждении войны в Украине.
Amnesty International обвинила Литву в жестоком обращении с беженцами

Amnesty International обвинила Литву в жестоком обращении с беженцами 26.06.2022

Правозащитники после интервью с беженцами из стран Ближнего Востока сообщили о жестоком обращении с ними в литовских лагерях.
Украина сообщила о вывозе 4000 мужчин в фильтрационные лагеря РФ

Украина сообщила о вывозе 4000 мужчин в "фильтрационные лагеря" РФ 21.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 мая.
Фильтрационные лагеря и бегство. Как живут украинцы, эвакуированные в РФ

Фильтрационные лагеря и бегство. Как живут украинцы, эвакуированные в РФ 14.05.2022

​​​​​​​Власти РФ заявляют, что вывозят десятки тысяч украинцев, обещая работу и соцвыплаты. Украина считает это депортацией. Как на самом деле пересекают границу и живут украинцы в России?
Священники против репрессий и войны: бежали из Беларуси, помогают украинцам

Священники против репрессий и войны: бежали из Беларуси, помогают украинцам 29.04.2022

Белорусские священники помогают украинским беженцам в польских волонтерских лагерях и центрах взаимопомощи. В самой Беларуси им грозят "сутки" и штрафы.
Папа римский осудил использование беженцев в целях пропаганды

Папа римский осудил использование беженцев в целях пропаганды 05.12.2021

В лагере беженцев на острове Лесбос понтифик повторил свою критику западного мира из-за жестких мер в отношении мигрантов. "Мы живем в эпоху стен и колючей проволоки", - сказал Франциск.

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?

Атака Лукашенко на Евросюз: что происходит на белорусско-польской границе (09.11.2021) 09.11.2021

Сотни беженцев из стран Африки и Ближнего Востока разбили лагерь на границе Беларуси с Польшей. ЕС обвиняет Лукашенко в использовании мигрантов как оружия.

В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям

В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям 25.10.2021

Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши по белорусскому маршруту. Их число составило 6162 человека.
Белорусский маршрут: Германия ждет ухудшения кризиса с мигрантами

Белорусский маршрут: Германия ждет ухудшения кризиса с мигрантами 17.10.2021

Число мигрантов, нелегально попавших в Германию по белорусскому маршруту, растет. В Бранденбурге, где большинство пересекают границу, ожидают ухудшения кризиса. Репортаж из лагеря беженцев.

Как живется беженцам в Афганистане (05.10.2021) 05.10.2021

После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.
Через Беларусь в Германию: как живут беженцы в бывшем Сталинштадте

Через Беларусь в Германию: как живут беженцы в бывшем Сталинштадте 01.10.2021

В бывшем городе Сталинштадт на востоке ФРГ растет число мигрантов, попавших в ЕС через Беларусь. Как их встречают местные жители и что говорят о политике Лукашенко? Репортаж DW.

Наплыв мигрантов из Гаити: США ужесточают контроль на границе с Мексикой и продолжают курс Трампа (22.09.2021) 22.09.2021

Тысячи беженцев из Мексики и Гаити разбили стихийный лагерь на границе с США. В Соединенных Штатах заговорили о миграционном кризисе. Администрация Байдена не спешит отказываться от трамповской политики.
На греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев

На греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев 18.09.2021

Лагерь окружен колючей проволокой и находится в пяти километрах от других населенных пунктов. Гуманитарные организации раскритиковали этот объект, построенный на средства ЕС.

Нечеловеческие условия и никаких перспектив: афганские беженцы в Пакистане (03.09.2021) 03.09.2021

После вывода войск НАТО из Афганистана, сотни тысяч афганцев пытаются покинуть страну. Тем, кого не экавуировали, приходится добираться до пакистанской границы. За несколько недель там возникли стихийные лагеря, в которых ютятся тысячи беженцев.
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