Европа на пороге нового миграционного кризиса

Итальянский остров Лампедуза и греческий Лесбос переполнены мигрантами из Африки, которые продолжают прибывать. На этом фоне в Германии развернулись острые дискуссии относительно дальнейшей миграционной политики страны.

На итальянском острове Лампедуза, что в 145 км к северу от Туниса, объявлено ЧП. Ситуация критическая. Только с 11 по 13 сентября на остров прибыли около 8500 мигрантов из Африки на 199 лодках. Число беженцев на Лампедузе превысило число местных жителей. В лагере для беженцев и мигрантов давно нет мест.

И это не единственная горячая точка в Средиземном море. С огромными проблемами сталкивается и Греция. На острове Лесбос лагерь для мигрантов также переполнен. И те, кто попал в него, как и на Лампедузе, надеются, что им удастся получить убежище в других странах ЕС, прежде всего в Германии.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала европейские страны забрать из Италии часть прибывших туда нелегальных мигрантов. "Нерегулируемая иммиграция - это вызов, который требует европейского ответа", - подчеркнула она. На этом фоне в Германии развернулись острые дискуссии относительно дальнейшей миграционной политики страны. Оппозиция призывает к ее ужесточению.