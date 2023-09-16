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В Бранденбурге обеспокоены наплывом мигрантов из Польши

Сергей Ромашенко
16 сентября 2023 г.

Ситуация на германо-польской границе все больше выходит из-по контроля, предупредил глава МИД Бранденбурга Штюбген. С июля ежедневное число новых мигрантов с территории Польши выросло в два с половиной раза.

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Немецкий и польский пограничники на германо-польской границе
На германо-польской границеФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) обеспокоен все менее контролируемой ситуацией с наплывом нелегальных мигрантов через границу с соседней Польшей. "Ситуация на границе систематически ухудшается уже многие месяцы. В результате число новоприбывших, регистрируемых в приемных центрах Бранденбурга, значительно выросло", - заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, обнародованном в субботу, 16 сентября.

По словам Штюбгена, сейчас федеральная полиция ежедневно направляет в приемный центр в среднем по 58 мигрантов, тогда как только в июле ежедневное число предполагаемых нелегалов составляло 22 человека.

Призыв к введению погранконтроля на германо-польской границе

Министр вновь призвал установить на германо-польской границе контроль на постоянной основе аналогичный тому, который сейчас действует на границе с Австрией. Комментируя ситуацию на польской границе, он сказал: "С января в нашу страну нелегально въехали более 15 тысяч человек. Это полноценный маленький город, и с каждым днем нелегалов становится все больше".

Штюбген обвинил министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в том, что она отказывается от введения погранконтроля "без всякой уважительной причины" и в результате передает решение о том, кому позволено въезжать в Германию "бесцеремонным контрабандистам".

Глава МВД Бранденбурга подчеркнул, что Германия должна восстановить контроль на своих границах. "В противном случае нам будет угрожать интеграционный коллапс из-за перегрузки", - предупредил он. Штюбген сказал, что больше не желает ждать, пока Фезер вспомнит о своей ответственности, и потому уже "распорядился, чтобы земельная полиция Бранденбурга приступила к работе в пограничном регионе в меру своих возможностей".

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