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Фон дер Ляйен призвала страны ЕС забирать беженцев из Италии

Сергей Ромашенко
17 сентября 2023 г.

Итальянский остров Лампедуза безнадежно переполнен мигрантами из Северной Африки. Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС забрать из Италии часть беженцев.

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер Италии Джорджа Мелони на Лампедузе
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер Италии Джорджа Мелони на ЛампедузеФото: YARA NARDI/REUTERS

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала европейские страны забрать из Италии часть прибывших туда нелегальных мигрантов. "Нерегулируемая иммиграция - это вызов, который требует европейского ответа", - подчеркнула она в ходе совместного посещения итальянского острова Лампедуза с премьер-министром Италией Джорджей Мелони в воскресенье, 17 сентября.

Как и каждым летом, остров Лампедуза, расположенный в 145 км к северу от Туниса, страдает от наплыва десятков тысяч мигрантов из Африки. Только с 11 по 13 сентября туда прибыло около 8500 человек на 199 судах. В результате число беженцев на Лампедузе превысило число жителей этого итальянского острова.

По данным Красного Креста, на утро 17 сентября в центре приема мигрантов на Лампедузе, рассчитанном на 400 человек, оставались 1500 человек. В течение дня их планируется перевезти на Сицилию и континентальную часть Италии.

Мелони призвала задействовать военно-морские силы

Джорджа Мелони призвала ЕС к скорейшему принятию необходимых мер. "Ситуация в Италии из-за наплыва мигрантов невыносимая. Будущее Европы зависит от способности Европы противостоять таким кризисам, как миграционный. Мы должны остановить неконтролируемую миграцию. Итальяно-тунисский миграционный договор должен быть как можно скорее распространен на другие североафриканские страны. Участвовать должны все страны ЕС. Простое перераспределение мигрантов и беженцев между странами Евросоюза не решит проблему ", - подчеркнула она.

15 сентября Мелони призвала создать европейскую миссию, чтобы остановить суда с мигрантами, направляющимися на Лампедузу, и в случае необходимости задействовать военно-морские силы. Урсула фон дер Ляйен в ответ на это предложила усилить наблюдение на море и с воздуха по линии Европейской погранслужбы Frontex. Она также поддержала инициативу изучить опции для расширения действующих миссий ВМС или согласования новых.

Силовые структуры Туниса накануне провели масштабные операции против мигрантов и контрабандистов в целом ряде прибрежных городов страны, чтобы пресечь нелегальную миграцию в Италию. По словам очевидцев и властей, были задержаны сотни мигрантов и большое число контрабандистов.

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