Число беженцев в Германии выросло до нового максимума

В конце июня в ФРГ были зарегистрированы 3,26 млн беженцев - на 111 тысяч больше, чем в конце 2022 года, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung. Число беженцев из Украины выросло лишь на 29 тысяч - до более чем 1 млн человек.

Число живущих в Германии людей, которые бежали из других стран, достигло нового максимального показателя за последние десятилетия. К концу июня текущего года в качестве беженцев в центральном регистре иностранцев числились 3,26 млн человек - на 111 тысяч больше, чем в конце 2022 года. Об этом сообщила в пятницу, 8 сентября, газета Neue Osnabrücker Zeitung, ссылаясь на письменный ответ министерства внутренних дел ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Клары Бюнгер (Clara Bünger).

По данным Левой партии, речь идет о самом высоком показателе с 1950-х годов. Как отмечает газета, в нем учтены беженцы, в том числе от военных конфликтов, соискатели убежища и люди, которым отказали в предоставлении убежища, но разрешили на некоторое время остаться в стране, так как их высылка невозможна по гуманитарным причинам. Многие из них живут в Германии уже несколько лет или даже десятилетий.

Число беженцев из Украины возросло незначительно

Число беженцев из Украины в Германии за первую половину текущего года увеличилось лишь незначительно - на 29 тысяч, сейчас оно составляет чуть более 1 млн человек. Как отмечается далее, украинцы по-прежнему приезжают в Германию из-за продолжающихся в их стране военных действий, но многие из прибывших ранее возвращаются в Украину.

Среди прочих в центральном регистре иностранцев фигурируют около 279,1 тысячи человек, которых власти ФРГ обязали покинуть Германию. Этот показатель впервые за последние 10 лет снизился - на 8 процентов, а около 80 процентов этих людей имеют разрешение на временное пребывание в ФРГ (Duldung), предоставляемое после отказа в убежище, в частности из-за сложной ситуации в стране исхода. Ведомства по делам иностранцев считают, что менее 10 процентов из этой категории людей (менее 21 тысячи) стремятся предотвратить свою депортацию. "Право остаться в стране вместо депортации является политически корректным путем", - заявила газете депутат Клара Бюнгер.

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