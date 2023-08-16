Как в ЕС намерены ограничить поток мигрантов?

Усиление контроля на границах и депортации должны снизить поток мигрантов в Евросоюз. Насколько это реально и какие интересы преследуют отдельные страны-члены ЕС - у DW.

В текущем году пограничная служба ЕС Frontex ожидает дальнейшего увеличения числа мигрантов и просителей убежища в Европейском Союзе. В 2022 году Fronteх зафиксировала 330 000 нелегальных въездов в Евросоюз. Это самое большое число с 2016 года, когда наплыв беженцев в ЕС достиг своего пика.

В этом году, по оценкам Frontex, данный показатель может быть еще большим, поскольку только количество зафиксированных нелегальных въездов в Италию по Средиземному морю выросло по сравнению с прошлым годом в три раза.

Некоторые европейские страны и бывший член ЕС Великобритания пытаются поэтому так ужесточить свои правила и законы, касающиеся предоставления убежища, чтобы эти изменения заставили бы потенциальных мигрантов отказаться от попыток нелегально въехать в Европу.

Как реагирует Германия

В Германии, которая является основной целью мигрантов, города и коммуны жалуются на то, что не справляются с возросшим потоком мигрантов - им не хватает жилья и возможностей для интеграции. Почти четверть всех прошений о предоставлении убежища в ЕС - 220 000 - поданы в ФРГ. Хотя Германия в силу своего географического положения не является первой страной, в которой оказываются мигранты при въезде в ЕС, а значит, по законодательству Евросоюза она не несет за них ответственность.

Нэнси Фезер Фото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance

Поэтому на федеральном и земельном уровнях немецкие власти договорились об ужесточении правил депортации и условий пребывания для тех мигрантов, в отношении которых уже принято решение об их высылке. Усиление погранконтроля, например на границе с Польшей, чтобы усложнить нелегальный въезд мигрантов, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) до сих пор отвергала.

Между тем на границе Германии с Австрией, которая является последним пунктом так называемого "балканского маршрута" мигрантов, уже в течение нескольких лет проводятся избирательные проверки.

Центры для беженцев в Руанде

Другие страны, которые являются целью мигрантов - Франция, Австрия, Нидерланды и Великобритания, также пытаются отпугнуть нелегальных гостей с помощью различных ужесточений правил. Великобритания, например, угрожает перенести первичные лагеря приема, где будут рассматривать прошения о предоставлении убежища, в Руанду или интернировать мигрантов на кораблях.

Между Данией и Германией осуществляется пограничный контроль Фото: Sean Gallup/Getty Images

Дания попыталась открыть центр для беженцев в Руанде, где проводилась бы процедура рассмотрения прошения о предоставлении убежища. Но такая попытка провалилась. При этом датские власти и без того в последние годы ужесточили процедуру предоставления убежища в этой стране. Уже на протяжении нескольких лет существует и пограничный контроль на границе между Данией и Германией.

В Дании каждый месяц прошение о предоставлении убежища подают около 180 человек. По сравнению с Австрией, где ежемесячно это число составляет от четырех до одиннадцати тысяч, это очень мало.

Как защищаются внешние границы ЕС

Совсем другие интересы у стран, которые являются первыми на пути мигрантов в Евросоюз. Италия, Греция, Мальта, Кипр, Хорватия и Польша - они пытаются сделать въезд на свою территорию максимально сложным. Внешние границы ЕС, как например река Эврос между Грецией и Турцией, более-менее закрыты и защищены. Открытыми остаются опасные маршруты по морю или авиаперелеты с настоящими или поддельными визами.

Греческая полиция на границе Турции и Греции Фото: Alexandros Avramidis/REUTERS

В данном случае речь идет о защите внешних границ ЕС, и этот вопрос регулярно рассматривают министры внутренних дел стран-членов Евросоюза. Италия пытается по возможности усложнить процедуру нахождения в своих портах частных спасательных судов с нелегалами на борту, потерпевшими кораблекрушение и спасенными в море. Что должно устращающе повлиять на потенциальных нелегальных мигрантов, которые собираются отправиться в Европу.

Греческие, хорватские и польские пограничники, по данным The New York Times и правозащитных организаций, используют тактику так называемых pushbacks - силой выдавливают мигрантов на границе со своей территории на территорию той страны, откуда они пытаются незаконно проникнуть в ЕС. Ответственные за это службы отвергают все обвинения, поскольку подобные действия вообще-то запрещены международным и европейским правом.

Почему в Венгрии нет просителей убежища

Венгрия, чье правительство заявляет, что вообще не хочет впускать в страну мигрантов, практикует pushbacks совершенно легально. Мигранты, которые находятся в стране без документов, могут быть депортированы без всякой процедуры. Венгрия при этом ссылается на свой закон от 2015 года о "чрезвычайном положении".

Беженцы на границе Сербии и Венгрии Фото: Darko Vojinovic/dpa/AP/picture alliance

Европейские суды называют неправомерной такую практику. Но власти в Будапеште игнорируют решения судов и указывают на достигнутый, с их точки зрения, успех. В Венгрии в прошлом году попросили убежище всего 44 человека. Причина в том, что ходатайство о его предоставлении должно быть подано в венгерские посольства за рубежом.

150 000 человек, по данным Европейского совета по беженцам (ECRE), Венгрия без разбирательств отправила назад в Сербию, на границе с которой установила забор. С точки зрения венгерского правительства, эта мера дает эффект. В Венгрии нет проблем с мигрантами, и поэтому она не считает нужным участвовать в реформировании европейского миграционного законодательства, которое предусматривает справедливое распределение мигрантов или выплату компенсации странами в случае нежелания принимать их у себя.

Почему Италия добивается соглашения с Тунисом

Италия не может эффективно защищать свое побережье от нелегальных мигрантов. Большинство из 60 000 человек, которые в первые семь месяцев нынешнего года прибыли в страну по морю, достигают ее берегов не с помощью спасательных судов различных гуманитарных организаций, а на лодках контрабандистов, занимающихся нелегальной перевозкой мигрантов. Сколько всего таких случаев, точно никто не знает, поскольку не обо всех из них становится известно.

Поэтому итальянское правительство хочет заключить соглашение с Тунисом, чтобы в той стране препятствовали отправке мигрантов на лодках по морю в страны ЕС. Тунису будут платить деньги в обмен на то, что он будет сдерживать нелегальных мигрантов. Сейчас ведутся переговоры о подписании такого соглашения. Число лиц, которые хотят перебраться из Туниса в Италию, в этом году увеличилось в десять раз.

Дорога через Ливию из-за все более жестких мер, принимаемых ливийскими патрулями, контролирующими побережье, становится для мигрантов все менее привлекательной. С Ливией ЕС уже заключил соглашение о предотвращении нелегальной миграции. Люди, которые, тем не менее, попадают из Африки в Италию, направляются далее на север Европы. В Италии подают прошение о предоставлении убежища всего лишь около тысячи человек в месяц.

Почему миграция является проблемой в Польше

Миграция является горячей темой в ходе нынешней избирательной кампании в Польше. Правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" заявляет, что хочет защитить страну от мигрантов, хотя де-факто ей, по оценкам наблюдателей, ничто не угрожает.

Забор на границе между Польшей и Беларусью Фото: Marcin Obara/PAP/dpa/picture alliance

В Польше за первое полугодие 2023 года, согласно данным Евростата, всего 2785 человек подали прошения о предоставлении убежища. Это относительно малое число, учитывая, что население страны составляет 38 млн человек. Тем временем глава правительства Матеуш Моравецкий предостерегает от попыток реформировать европейское миграционное законодательство.

На своей восточной границе - с Беларусью - Польша строит забор. Моравецкий хочет провести референдум, чтобы сделать невозможной миграцию в страну, которая по европейским законам сейчас возможна. Мигранты многими воспринимаются в Польше как политическое оружие российского агрессора, потому что, как полагают там, именно Россия посылает их к белорусско-польской границе.

Изменить миграционное законодательство, чтобы отпугнуть

Устрашающе может подействовать и дискуссия, которую начал глава парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай (Torsten Frei) в конце июля. Он выступает за то, чтобы в ЕС отменили теоретически гарантированное индивидуальное право на получение убежища.

Торстен Фрай Фото: Freie Presse Chemnitz/U. Mann

Фрай аргументирует это, кроме прочего, тем, что существующая сейчас система несправедлива, потому что путь в Европу под силу лишь людям, имеющим достаточно средств, либо молодым мужчинам, которые физически на это способны. Пожилые или больные люди, женщины, дети также нуждаются в защите, но у них почти нет шансов, переплыть море на лодке или пересечь Сахару, чтобы попасть в Европу, отмечает Фрай.

Все организации, занимающиеся беженцами, указывают, что нынешняя политика ЕС направлена на то, чтобы усложнить мигрантам въезд в Евросоюз, поскольку только на его территории можно подавать прошение о предоставлении убежища. Тот, кто сумел добраться до ЕС, в большинстве случаев может здесь оставаться, даже если его прошение о предоставлении убежища было отклонено. Депортация в страны происхождения происходит редко.

Сирийские и афганские беженцы, которые добрались до Европы, в более чем 90 процентах случаев могут рассчитывать на то, что их признают нуждающимися в защите. В случае других стран, например Пакистана или Турции, это выглядит иначе. Здесь доля отказов в предоставлении убежища составляет свыше 75 процентов. Но это в большинстве случаев не означает, что соискатели должны сразу же покинуть страну.

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