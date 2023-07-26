Беженцы в Германии. Где и как им ищут жилье?

Сейчас в ФРГ все еще есть беженцы, которые прибыли в страну в 2015 году и до сих пор не имеют своего жилья. Эксперты говорят о "кризисе с переселением" в общежитиях для беженцев и проблеме размещения.

Этому не видно конца. Вновь и вновь местные власти обращаются за помощью, поскольку у них уже нет или почти не осталось места для размещения новых соискателей убежища в Германии, а также беженцев, прибывших сюда из Украины после начала российского вторжения. Самый свежий пример - округ Фульда в федеральной земле Гессен.

Города и коммуны "абсолютно на пределе своих возможностей", чтобы разместить людей "хотя бы мало-мальски гуманно", говорится в обращении к земельным властям Гессена и к федеральному правительству, которое совет округа - коммунальный парламент, принял подавляющим большинством голосов в середине июля.

"Нам необходимо ограничить приток беженцев, - заявил глава администрации округа Бернд Войде (Bernd Woide), представляющий консервативный Христианско-демократический союз (ХДС). - Нет не только жилья, не хватает возможностей для размещения, поскольку помимо этого, также ограничены ресурсы, например, в сфере ухода за детьми, в школах, в медобслуживании и многих других областях".

В 2023 году в ФРГ ожидается еще 300 000 просителей убежища

В то время как в Германию сейчас прибывает меньше украинцев, чем в прошлом году, общее число просителей убежища растет. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) с января по июнь 2023 года получило более 162 000 ходатайств о предоставлении убежища. Больше всего их поступило от граждан Сирии (около 44 тыс.), затем идут Афганистан (около 28 тыс.) и Турция (около 19 тыс.). Суммарно 20 тыс. ходатайств направили лица, прибывшие из африканских стран.

Здание Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Борис Кюн (Boris Kühn), участник исследовательской группы по миграционной политике при Университете Хильдесхайма, считает, что за весь 2023 год можно ожидать около 300 тыс. просителей убежища. Они распределяются по Германии в соответствии с определенной схемой, по квоте, получают жилье и должны оставаться там, куда их направили. Проблема состоит в том, что большинство общежитий и центров для соискателей убежища постоянно заполнены до отказа, часто в них просто нет мест.

Налицо "кризис с переездом"

Эксперт по миграции Борис Кюн и координатор организации "Помощь беженцам" из Тюбингена Юлиан Шлихт (Julian Schlicht) в своем исследовании, посвященном жилищной ситуации беженцев в ФРГ, объясняют, почему так происходит. По их словам, существует "кризис с переездом". В настоящее время 25% мигрантов, прибывших в Германию в 2015-2016 годах, все еще живут в приютах и общежитиях для беженцев.

Украинские беженцы в одном из спортзалов в Баварии, март 2022 года Фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

В немецкой системе приема беженцев образовалось нечто вроде своеобразной пробки. Особенно в районах с проблемным рынком жилья лицам, признанным беженцами, очень трудно найти свою собственную квартиру. Для вновь прибывших просителей убежища это означает, что им часто приходится не на несколько дней, а на несколько недель оставаться в центрах первичного приема. Но и те имеют ограничения по вместимости.

Тем, кто был подготовлен, приходится легче

Однако есть и региональные различия. Кюн и Шлихт установили в своей работе, что давление испытывают, в частности, особенно те города и муниципалитеты, где после наплыва беженцев в 2015-2016 годах были сокращены штатные должности в сфере интеграции или социальной работы с беженцами, а также закрыты такие структуры, как местные сети помощи и круглые столы. Там же, где они и далее развивались, власти оказались лучше подготовлены к новым вызовам, появившимся в 2022 году.

Многое, отмечается в исследовании, является вопросом политической воли или расстановки политических приоритетов: "Размещение беженцев - обязательная задача, но ее выполнение, тем не менее, оставляет возможность для маневра в рамках местного самоуправления".

Испытывающие трудности, но не перегруженные

"Это действительно выглядит несколько отрезвляюще, - пишут Кюн и Шлихт. - За фазой спокойствия следует - уже второй раз за несколько лет - лихорадочное развертывание мест для экстренного размещения, срочные призывы со стороны органов управления и, наконец, дискуссия о чрезмерной нагрузке".

Летом 2021 года на авиабазе Рамштайн были установлены палатки для беженцев, эвакуированных из Афганистана Фото: picture alliance

Один из городов, где ситуация выглядит иначе, - Дюссельдорф. В 2022 году в столицу земли Северный Рейн - Вестфалия за короткий срок прибыли 10 000 украинских беженцев от войны. "Это столько же, сколько за 2015-2016 годы вместе взятые, - указывает Мириам Кох (Miriam Koch), замбургомистра по вопросам культуры и интеграции. - Тем не менее мы не были перегружены, мы просто столкнулись с трудностями".

По ее словам, не все шло гладко: "Но нам удалось задействовать структуры, использование которых мы отрабатывали с 2015 года". Это, добавляет Кох, включало в себя сотрудничество различных ведомств "и опыт того, как город может получить жилье" для размещения беженцев.

Больше гибкости в вопросе размещения беженцев

В Дюссельдорфе практикуется так называемый "менеджмент переезда", который означает, что городские власти активно ищут съемные квартиры для тех, кто признан беженцем. Он также включает в себя убеждение частных домовладельцев принять беженцев в качестве арендаторов, что часто бывает непросто.

Кох рассказывает об арендодателях, которые хотели принимать только украинских женщин и детей. Во многих случаях приходилось переубеждать домовладельцев, чтобы, как выразилась замбургомистра, "развеять их страхи и тревоги" и предлагать им такие концепции, как "проживание беженцев сначала с испытательным сроком".

Во многих городах - например, в Ахене - размещение беженцев в контейнерах стало постоянным решением Фото: Sabine Kinkartz/DW

Такого подхода придерживается и сеть из нескольких городов в Баден-Вюртемберге, которые объединили свои усилия по поиску жилья для беженцев. Некоторые муниципалитеты там даже выплачивают субсидии на ремонт, чтобы сделать освободившееся жилье пригодным для использования, другие предлагают домовладельцам гарантии выплаты арендной платы или заключают от своего лица договор аренды на первые несколько лет. Цель состоит в том, чтобы через несколько лет уже сами жильцы заключили договор аренды.

Однако в городах с острой нехваткой жилья даже описанный "менеджмент переезда" малоэффективен. Поэтому Мириам Кох, живущая в Дюссельдорфе, хотела бы, чтобы все беженцы, а не только украинцы, имели возможность найти частное жилье. Ведь в Германии есть много мигрантов, готовых принять у себя родственников, друзей и просто людей, которые были вынуждены бежать из своих стран.

Каждое второе ходатайство о предоставлении убежища в ФРГ отклоняется

Между тем все больше коммун требуют, чтобы им направляли только тех беженцев, у которых есть шанс остаться в Германии. Этого хочет добиться и округ Фульда. В резолюции, принятой советом округа, сказано: "Вновь прибывшие просители убежища и беженцы из третьих стран должны, в основном, оставаться в центральных земельных приемных центрах до завершения первых проверок". Глава администрации Фульды Войде добавляет: "В противном случае, как показывает опыт, процедура депортации позднее больше не работает".

Согласно статистике Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в первой половине 2023 года в Германии были рассмотрены 133 тыс. ходатайств о предоставлении убежища и по ним были приняты решения. 48% прошений были отклонены по формальным основаниям или по существу дел. Иными словами, только каждый второй проситель убежища получил перспективу остаться в ФРГ.

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