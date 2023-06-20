"Мы в пути". Как беженцам помогает арт-терапия

Многие беженцы из Украины, Сирии, Ирака, Ирана и других стран оказались в Германии, спасаясь от войны. Как волонтеры помогают детям и взрослым пережить травматический опыт с помощью курсов рисования - у DW.

На кирпичной стене у входа в боннскую арт-галерею Fabrik 45 на металлических вешалках висят цветные и черно-белые фотографии, прикрепленные бельевыми прищепками. Цветные - это кадры, снятые на мобильный телефон: облака, улицы, дома, машины. Все то, что видят вокруг беженцы, бежавшие в Германию от войны в Украине. Черно-белые снимки - это профессиональные фото волонтеров боннской организации ZeSaBo, которые помогают прибывшим в страну людям.

Фото, представленные на выставке on the road, - часть проекта Йо Хемпера Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

В соседнем зале арт-галереи, размещены рисунки детей и взрослых из Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана и других стран, временно проживающих в центре первичного размещения - в большом общежитии для беженцев в Бонне.

На втором этаже арт-галереи - рисунки детей из Украины, прибывших вместе с матерями или без присмотра взрослых в Германию в 2022 году, спасаясь от войны.

On the road - выставка о том, что было пережито

Все эти рисунки и фотографии - экспонаты выставки оn the road - "в пути". Экспозиция стала итогом работы трех проектов, которые проходили в Бонне в период с августа 2022 года по июнь 2023 года. Один из них вела художница Ульрике Рёссле (Ulrike Rößle).

Ульрике Рёссле Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

"У меня в группе были только мальчики младшего возарста. В самом начале я совершенно не знала, как их усадить за стол, чтобы они могли сконцентрироваться и начать рисовать. Они были очень активными, не могли усидеть на месте. Кто-то постоянно что-то рассказывал. Кто-то все время молчал", - вспоминает Ульрике, показывая детские работы.

По словам Ульрике, многие из этих детей уже уехали из Бонна: одни переехали в другой город, другие вернулись в Украину. "Я хорошо помню наше первое занятие, - говорит художница. - Я попросила детей нарисовать то, что они хотят. И сказала им, что на следующем занятии у нас будет определенная тема. Тогда они почти хором сказали, что на следующем занятии они уже будут дома. Я кивнула, мол, посмотрим... С тех пор многие дети уехали, им на смену пришли другие. Но несколько человек остались", - рассказывает Ульрике. Она показывает рисунки: "Это работа Назара, это Платона, а вот еще Луки..."

"Когда нам было страшно, мы рисовали"

Девятилетний Платон вместе с мамой Ириной и братом Василием приехал из Харькова в Германию весной прошлого года. До того как уехать из Украины, семья Платона провела несколько суток в подвале, когда обстреливали многоэтажку, в которой они жили. И там, спасаясь от обстрелов, мальчики рисовали на стенах. "Рисовали, когда было страшно или скучно, потому что приходилось долго там сидеть", - говорит Платон, и быстро переключается на тему современных компьютерных игр и персонажа, которого в них до сих пор не хватает. Мама Платона - Ирина, занимается графическим дизайном и до войны преподавала в Харьковской академии искусств. Здесь в Германии она стала участницей проекта фотографа Йо Хемпеля (Jo Hempel) под названием "Люди и перспективы". Пока Платон рисовал, Ирина фотографировала. А потом сделала каталог для выставки on the road.

На детских рисунках можно увидеть изображения животных и сказочных персонажей, портреты родных, танки, обрушившиеся дома, солдат, могилы с крестами - все вперемешку. "Вы говорили с детьми обо всем, что им пришлось пережить?" - задаем мы вопрос Ульрике, рассматривая детские рисунки. "Нет, говорили сами дети, а я их слушала. Понять, что они рассказывают, помогала переводчица. Иногда, признаюсь, я еле сдерживала слезы. Но чаще дети рисовали то, что они чувствуют", - рассказывает художница.

"Наши курсы были своего рода терапией"

Среди детей, прибывших из Украины особенно в первые месяцы войны, многие были психологически травмированы - войной и вынужденным бегством из родного дома. Кто-то потерял близких, кто-то видел как рушились дома и гибли люди, кто-то видел ехавшие танки и слышал стрельбу. Многие вынуждены были сидеть в подвалах, прячась от обстрелов. Дети с ПТСР, с паническими атаками, гиперактивные дети в состоянии стресса. "Наши курсы были своего рода терапией. И, я думаю, она принесла свои плоды. Смотрите, вот здесь уже нарисовано солнце... хотя пока и в обрамлении черных облаков", - говорит Ульрике.

Рисунки украинских детей Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Рядом висят и другие рисунки - разноцветные буквы немецкого алфавита, нарисованные в разной технике. Это результат проекта под названием Kunst und Sprache ("Искусство и язык"). В январе 2023 года на специальных курсах беженцев из Сирии, Ирана, Ирака и других стран обучали немецкому языку с помощью карандашей, красок и кисточек. Примечательно, что среди волонтеров, участвующих в этом проекте, были и беженцы, приехавшие в Германию раньше. "Посмотрите вот на этот рисунок, - говорит Антье Хеллен (Antje Hellen), волонтер и координатор проекта. - Я знаю, кто его нарисовал, но не могу, к сожалению, рассказать вам историю этой женщины из Сирии".

Рисование помогает многим пережить травматический опыт Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

На рисунке дерево, на котором только один зеленый лист, остальные - черные. Но у дерева уже есть корни. Автор рисунка уже несколько лет живет в Германии, ожидая решения немецких властей о присвоении ей статуса беженца. О судьбе своих детей и мужа эта женщина ничего не знает.

"Без паники. Все будет хорошо"

"Среди людей в общежитии много тех, у кого за плечами тяжелые драмы. Многие предпочитают ничего не рассказывать о своем прошлом. Тяжелее всего мужчинам. Ведь считается, что они не должны плакать. Им приходится подавлять свои эмоции. Поэтому, когда к нам в проект приходили мужчины, мы были рады стать для них хотя бы небольшой отдушиной. Многие из них не знают, что с ними будет дальше. И это очень сильно угнетает. Плюс ко всему, так устроена наша система - когда приезжают одни беженцы, о других думают меньше. Но ведь другие тоже никуда не делись, и по-прежнему нуждаются во многих вещах", - рассказывает Антье.

Волонтеры сравнивают этот проект с поездом, в котором случайно оказались вместе люди из разных стран, объединенные бедой. Никто не знает, как долго им ехать вместе, но за это короткое за время они могут друг другу помочь. А средством коммуникации выступает искусство.

В нескольких сотнях километров от Бонна уже несколько лет живет Нашван Наиф из Мосула. В деревне, где он поселился, все знают, что Нашван - художник. Свои картины мужчина выставляет в публичном пространстве и в частных галереях.

На выставке on the road в арт-галерее Kulturfabrik 45 Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

О художнике из Ирака рассказала одесситка Галина. Она приехала в Германию весной 2022 года, спасаясь от войны. Вскоре у Галины обнаружили онкологическое заболевание. "Когда я смотрю на картины Нашвана, я отвлекаюсь от тяжелых мыслей, думаю о чем-то позитивном. Он - настоящий художник, столько свободы в его работах. Смотрю на них и верю, что все наладится, забываю про болезнь и про войну".

All good, dont panic (Без паники. Все будет хорошо) написано по-английски на одном из рисунков. А на заднем фоне - окно и дорога. Рисунки - это документы, свидетельства тех ужасов, которые произошли с людьми в наше время. Рисунки - это часть личной истории каждого беженца, будь то город мечты, или что-то, что человек потерял. Эти люди не выбирали себе судьбу, но сейчас они вынуждены заново строить свою жизнь. Они в пути. И искусство помогает им верить в то, что этот путь будет светлым.

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