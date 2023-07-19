Политическое убежище в Германии могут отменить?

"Лица, подвергающиеся политическим преследованиям, имеют право на убежище" ("Politisch Verfolgte genießen Asylrecht"). Это первый абзац статьи 16а Основного закона ФРГ. Несмотря на внесенные многочисленные дополнения в эту статью немецкой конституции, главный принцип остался неизменным - принцип индивидуального рассмотрения каждого ходатайства о предоставлении убежища. Похожие правила действуют и в рамках всего Европейского Союза.

Это означает, что любому человеку, сумевшему оказаться на территории Германии, достаточно произнести немецкому полицейскому или пограничнику слово "Asyl", и он оказывается в достаточно длительной процедуре оценки обоснованности его просьбы о предоставлении убежища. Не факт, однако, что такая возможность сохранится и впредь.

Это "волшебное" слово "Asyl"

Молва о "волшебном" немецком слове давно облетела весь мир. И пользуются им отнюдь не только "лица, подвергающиеся политическим преследованиям" в разных странах мира.

Слово "Asyl" стало входным билетом для десятков, если не сотен тысяч нелегальных мигрантов из самых разных стран, ищущих в Германии или других странах ЕС не защиту от политических репрессий, а просто лучшей жизни. Скорее всего, именно массовые злоупотребления в этой сфере и побудили управляющего делами фракции оппозиционных консерваторов ХДС в бундестаге Торстена Фрая (Thorsten Frei) выступить с предложением отменить индивидуальное право на убежище.

За "билет" в Евросоюз контрабандисты берут до 10 тысяч евро Фото: Joan Mateu Parra/AP/dpa

Правда, сам он аргументирует не злоупотреблениями, а изъяном самого принципа, который, с его точки зрения, ущемляет в правах наименее защищенных и неимущих беженцев - стариков, женщин и инвалидов. "У тех, кто не может пуститься в столь трудное и опасное путешествие в Европу, нет и шанса реализовать возможно имеющееся у них право на убежище, - говорит Фрай. - Вместо них в преимуществе оказываются молодые, сильные, здоровые и настолько состоятельные, чтобы заплатить по 10 тысяч евро контрабандистам за переправу в ЕС".

Торстен Фрай предлагает принципиально иной подход - заменить индивидуальное право на убежище системой предоставления права на защиту в Европе людям непосредственно в странах исхода. Таким путем, считает он, Евросоюз мог бы ежегодно перевозить на свою территорию 300-400 тысяч наиболее нуждающихся в защите людей из третьих стран и распределять их - в соответствии с установленными квотами - по государствам ЕС.

Правительство Германии об отмене права на убежище не помышляет

Следует заметить, что в одной только Германии в 2022 году с ходатайствами об убежище обратились почти 218 тысяч человек, а в первом полугодии 2023-го - уже более 160 тысяч. По этому показателю, в том числе в пересчете на душу населения, ФРГ "лидирует" в ЕС, причем, с большим отрывом. И это, не считая порядка миллиона беженцев из Украины, которые получают защиту здесь, не прося убежище.

Штеффен Хебештрайт Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Может быть, и в немецком правительстве есть соображения о том, чтобы отменить в Германии индивидуальное право на убежище? Ведь вместе с консерваторами правящие партии легко могли бы собрать в бундестаге необходимое для изменения Основного закона большинство в две трети голосов.

"Вы сейчас намекаете на высказывания из парламентского пространства, которые, как вы знаете, мы не комментируем, - ответил на правительственной пресс-конференции 19 июля корреспонденту DW официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). - Но если конкретно отвечать на ваш вопрос, то мне такие соображения внутри правительства Германии неизвестны, и я был бы удивлен, если бы они имелись".

"Бессмысленная дискуссия"

Критически прокомментировал предложение Торстена Фрая и один из ведущих немецких экспертов по вопросам миграции, глава аналитического института European Stability Initiative (ESI) Геральд Кнаус (Gerald Knaus). Помимо сугубо морально-нравственных аргументов, он приводит и чисто практические.

Беженцы в порту итальянского острова Лампедуза Фото: Torretta/Fotogramma/ROPI/picture alliance

По его словам, отмена индивидуального права на убежище ничего не даст. Так, поясняет Кнаус, в прошлом году в Италию прибыли порядка 50 тысяч человек - и в этом году их будет не меньше - из стран, граждане которых практически не имеют шансов получить убежище. Но половина из них на него и не претендует!

"Так что изменение права на убежище вообще не коснется египтян, тунисцев и бангладешцев, - говорит Кнаус. - И тем не менее они остаются в стране, потому что нет соглашений, договоренностей о том, чтобы лиц, подлежащих депортации, куда-нибудь из Евросоюза выслать обратно". Так что шумная дискуссия о праве на убежище, констатирует он, совершенно бессмысленна до тех пор, пока "нам не удается депортировать или возвращать обратно даже однозначно подлежащих высылке".

Кого (не) депортируют из Германии

На конец прошлого года в Германии находились более 300 тысяч нелегальных мигрантов, чьи ходатайства об убежище были отклонены и вообще-то подлежащих высылке.

Геральд Кнаус настоятельно рекомендует немецкому правительству перечитать собственное коалиционное соглашение, в котором правящие партии обязались принять действенные меры по обузданию нелегальной миграции в страну. Что делает МВД ФРГ, чтобы исправить ситуацию?

Депортация из Германии мигранта, которому отказано в убежище Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Но представитель этого ведомства ничего конкретного не смог ответить корреспонденту DW на правительственной пресс-конференции 19 июля. "Немецкое правительство поставило перед собой цель сократить нерегулируемую миграцию и усилить легальную миграцию, и в этой связи планирует меры по наращиванию программы реадмиссии и уже их принимает, - сказал пресс-секретарь МИД Мехмед Ата (Mehmed Ata). - Но вообще-то высылки обратно и депортации относятся к компетенции федеральных земель". Центральное правительство, добавил он, разве что помогает местным властям в тех случаях, когда речь идет о высылке из страны мигрантов, совершивших тяжкие преступления и потенциальных террористов.

Всего в 2022 году из Германии были высланы 12 945 нелегальных мигрантов. Как минимум 2425 человек из них были осужденными преступниками. Но точных данных на этот счет нет. Ни в Рейнланд - Пфальце, ни в Северном Рейне - Вестфалии, где число подлежащих депортации самое большое, такая статистика вообще не ведется.

Из Баварии, где у власти консерваторы, в том году выслали 714 мигрантов, отбывавших сроки по уголовным статьям, из "левого" Бремена - 26.

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