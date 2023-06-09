Новые правила для беженцев в ЕС: главное о реформе

Реформа, одобренная большинством голосов вечером в четверг, 8 июня, на конференции министров внутренних дел и юстиции стран - членов ЕС в Люксембурге, представляет собой достигнутый с большим трудом компромисс. Против проголосовали Польша и Венгрия, в принципе не желающие принимать у себя беженцев. Три страны воздержались. Австрия и Нидерланды требовали более жестких мер. Германия, наоборот, большего снисхождения и более гуманного отношения к семьям нелегальных мигрантов с детьми.

Лагеря для мигрантов на внешних границах Евросоюза

Одобренная реформа предусматривает отмену пока действующей нормы, согласно которой любой иностранец, так или иначе оказавшийся на территории ЕС, может рассчитывать на тщательную индивидуальную процедуру рассмотрения его ходатайства об убежище или временной защите.

Впредь предварительная централизованная процедура отбора будет проводиться уже на внешних границах ЕС: нелегалы из стран, граждане которых в настоящее время в среднем реже, чем в 20 процентах случаев, получают право остаться в ЕС, будут интернированы в специальные лагеря. Для них предусмотрена ускоренная процедура рассмотрения заявлений об убежище и оперативная депортация. Они не будут считаться въехавшими на территорию ЕС.

Такой же порядок предусмотрен для граждан государств, которые относятся к числу так называемых "безопасных". То есть таких, в которых с точки зрения ЕС соблюдаются права человека, конвенция о беженцах и действуют принципы правового государства. Таковыми будут, очевидно, считаться и такие страны, как Марокко, Тунис, Алжир, Турция, Босния и Герцеговина, Сербия, а также Молдова и Грузия.

"Транзит" в ЕС будет закрыт

Более того. Все прочие мигранты, прибывающие в ЕС транзитом через "безопасные" государства, будут вообще лишены возможности подавать ходатайство об убежище: их будут сразу, как не въехавших в ЕС, отправлять обратно в "безопасную" транзитную страну с тем, чтобы они обращадись за убежищем к ее властям.

Срок содержания в лагерях (без возможности выхода из них) для беженцев на внешних границах ЕС, постановили на встрече министров в Люксембурге, "не должен" превышать шесть месяцев: 12 недель на рассмотрение ходатайств и еще 12 недель на процедуру депортации.

Попытка Германии добиться исключения из этого правила для семей с несовершеннолетними детьми - не отправлять их в лагеря - успехом не увенчалась. Возобладала точка зрения, что контрабандисты не преминут воспользоваться таким исключением, чтобы отправлять в ЕС именно "семьи с малолетними детьми".

Немецкий пляж на Средиземном море

В прошлом году (не считая украинских беженцев) в странах ЕС запросили убежище около миллиона мигрантов из самых разных стран мира. При этом число соискателей убежища в Германии до сих пор из месяца в месяц примерно вдвое превышает их число во Франции, втрое - в Италии и Испании.

Сирийский беженец делает селфи с Ангелой Меркель (сентябрь, 2015 год) Фото: Sean Gallup/Getty Images

Вследствие гостеприимных жестов предыдущего канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) в 2015 году многие в мире до сих пор считают Германию наиболее легкой целью для получения убежища. Да и бытовые и финансовые условия здесь и для ожидающих решения своей судьбы, и для уже получивших тот или иной статус пребывания, несравненно лучше, чем в большинстве других стран Евросоюза.

Причем, как отмечают в правительстве Германии, 80 процентов мигрантов, обратившихся к немецким властям, не были зарегистрированы в какой-либо другой стране ЕС, хотя прибыли они сюда явно со Средиземноморского побережья. Может быть, как-то пошутил канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), на берегу этого моря существует отрезок немецкого пляжа, о котором пока никто не знает?

Принудительная солидарность

Впредь все прибывающие в ЕС нелегальные мигранты будут, во-первых, строго регистрироваться в случае пропуска через внешнюю границу ЕС, и, во-вторых, распределяться по странам в соответствии с численностью их населения. Значит, подсчитали в МВД ФРГ, на Германию будет приходиться 21,56 процента ищущих убежища в ЕС.

При въезде в Германию Фото: Mandoga Media/picture alliance

От необходимости принимать определенное число беженцев странам можно будет, правда, откупиться. Один непринятый нелегал будет стоить ее казне 22 тысячи евро. Это, однако, не означает, что каждый сверх нормы будет прибавкой в бюджет принимающего государства. "Штраф солидарности" может быть выплачен в виде взноса в укрепление пограничного режима или предоставление для этой цели своего персонала.

Кто не получит "пропуск" в Европу

По статистике, которую ведет и ежемесячно публикует Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), в первую десятку стран, граждане которых чаще, чем в 20% случаев, получают защиту или убежище в ФРГ, входили в мае Эритрея (доля признаний 85,2%), Сирия (84,2%), Сомали (77,5%), Афганистан (73,8%), Иран (27,2%) и Ирак (23,6%). Но это страны, из которых идет основной поток беженцев в Европу. А что со всеми другими? У граждан каких еще государств есть шанс остаться, например, в Германии?

Пресс-служба BAMF не очень охотно поделилась с корреспондентом DW соответствующими данными, указав, что высокий процент признания беженцем - еще не показатель. В самом деле. Например, доля признания беженцами граждан Греции составила за первые пять месяцев текущего года 100%! Правда, к немецким властям в этот период обратился только один грек.

Страны же, хотя бы более 100 граждан которых попросили в мае убежище в Германии и с долей признания выше 20% - это Эфиопия, Гвинея, Судан, Йемен, Пакистан, Венесуэла, Китай и Таджикистан. Следовательно нелегальные мигранты из подавляющего большинства всех прочих порядка 180 стран мира фактически не будут иметь даже теоретической возможности получить статус беженца в Евросоюзе.

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