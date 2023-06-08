Страны ЕС согласовали реформу системы предоставления убежища

Новые правила, которые еще должен одобрить Европарламент, предусматривают более справедливое распределение мигрантов и просителей убежища в странах Евросоюза.

Государства-члены Европейского Союза согласовали предварительный план реформы системы предоставления убежища. Голосование состоялось в четверг, 8 июня, во время встречи министров юстиции и внутренних дел стран ЕС в Люксембурге.

Как заявила Швеция, председательствующая в Совете ЕС, соглашение представляет собой "хороший баланс между ответственностью и солидарностью". Договоренностей удалось достичь после нескольких часов напряженных переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых членов Евросоюза, таких как Италия, Австрия и Нидерланды.

Глава МИД ФРГ: "Исторический успех"

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон приветствовала "чрезвычайно важный шаг" для ЕС в вопросе миграционной политики.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Feser) назвала соглашение "историческим успехом - для Европейского Союза, для новой, солидарной миграционной политики и для защиты прав человека".

Ранее Фезер заявила, что Германии было "очень трудно" принять план реформы политики ЕС в сфере предоставления убежища, поскольку в нем нет исключений для семей с детьми, которых добивался Берлин.

Что известно о плане реформы

В соответствии с соглашением, которое в итоге было заключено и должно быть завершено в преддверии выборов в Европейский парламент в 2024 году, каждая страна будет нести ответственность за прием определенного числа мигрантов, но не обязательно должна принимать их.

Государства, не желающие принимать нелегальных мигрантов и беженцев, прибывающих в ЕС, смогут помочь принимающим их странам посредством денежных средств - около 20 000 евро на человека, а также оборудованием или персоналом.

Новая пограничная процедура

Соглашение введет новую ускоренную пограничную процедуру для тех, кто вряд ли получит убежище в ЕС. Если у заявителя нет шансов на убежище, он будет немедленно отправлен обратно, сообщила на пресс-конференции министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард. При этом все ходатайства о предоставлении убежища должны рассматриваться в течение максимум шести месяцев.

Новые правила теперь должны быть одобрены Европарламентом, который может попросить внести в них некоторые изменения. Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что законодатели "готовы немедленно начать консультации".

Смотрите также: