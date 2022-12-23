Уклонистам из РФ надо дать убежище в ФРГ. Хоть скрепя сердце

На днях я встречался с группой молодых россиян, приехавших в Германию в конце сентября - начале октября, чтобы избежать мобилизации. Люди разные. С высшим образованием и без. Семейные и холостяки. Из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Из города в Ленинградской области и с юга России. Хорошо зарабатывавшие и не очень.
В Германию из России они добирались разными путями. Кто через Грузию, кто через Финляндию, кто через Азербайджан. По визам, выданным разными странами - Испанией, Францией, Финляндией, Швецией, Португалией…
"Германия обещала предоставить убежище, а теперь…"
Но все приехали именно в Германию по одной и той же причине: прочитали в интернете, в том числе на сайте и в соцсетях нашей медиакомпании, что немецкие власти готовы предоставлять убежище тем россиянам, которые уклоняются от мобилизации. При этом мои собеседники называли конкретные публикации DW и имена вполне конкретных политических деятелей ФРГ - канцлера, министра внутренних дел.
Говорили, что немецкие политики, как истинные европейцы, приверженные европейским ценностям, обещали защитить от неминуемых репрессий на родине бегущих от призыва на преступную войну россиян. Не то что страны Балтии, Восточной Европы и Финляндия, сетовали собеседники, которые заявили, что будут возвращать уклонистов от мобилизации обратно: нечего, мол, отсиживаться по Европам, не хотите, чтобы ваша страна вела агрессивную войну, езжайте и разбирайтесь с вашим правительством сами! Германия же убежище обещала!
В самом деле. Сразу после 21 сентября, когда Путин объявил в России мобилизацию, целый ряд немецких политических деятелей - и оппозиционных, и из правящих партий, и облеченных правительственной ответственностью - выступали с заявлениями на тему убежища для российских уклонистов. И на правительственной пресс-конференции в Берлине через два дня после начала мобилизации в России я и другие берлинские журналисты забрасывали официального представителя канцлера и пресс-секретарей профильных министерств - МИД и МВД - вопросами об отношении официального Берлина к тем россиянам, которые не желают участвовать в военных действиях против Украины.
Что именно говорили немецкие политики об уклонистах
Немецкий язык я знаю хорошо, практически мой второй родной. И полутона в высказываниях немецких политиков я улавливаю иногда даже лучше, чем начинающие коренные немецкие журналисты. После той пресс-конференции у всех сложилось твердое мнение, что, во-первых, официальный Берлин не разделяет точку зрения стран Балтии и Восточной Европы на российских уклонистов, и, во-вторых, обещает защиту тем, кому на родине грозят репрессии за отказ служить в армии. А они грозят всем уклонистам.
Каждая правительственная пресс-конференция в Берлине строго стенографируется. Но в бездушном письменном протоколе нет полутонов. И выражения лиц и эмоции говорящих он не передает. А перечитывая эти документы, выясняется, что немецкие министры и их представители так искусно формулируют свои заявления, что к делу их не пришьешь. Классический пример - слова главы МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser): "Любой, кто мужественно выступает против режима президента Владимира Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление на получение убежища в Германии из-за политического преследования".
Попросить убежище и получить его - разные вещи
На самом деле, "подать заявление на получение убежища в Германии" может кто угодно. Это индивидуальное право, закрепленное в Основном законе ФРГ. Но подать заявление и иметь основания для получения убежища - разные вещи. И министр внутренних дел, а также пресс-секретари МВД и МИД Германии это прекрасно знают. Поэтому и формулируют свои ответы так, чтобы, с одной стороны, выглядеть гуманными и милосердными, а, с другой, - не брать на себя излишние обязательства.
Не говорить однозначно - излюбленный прием немецких политиков и их пресс-секретарей. Журналистов, освещающих работу правительства ФРГ, это порой доводит до белого каления. В совершенстве таким приемом владела Ангела Меркель (Angela Merkel). Она как-то даже утерла нос пытливому журналисту, указав ему на невнимательно прочитанную им собственную цитату: вы, мол, не обратили внимание на одно придаточное предложение!
Бывают и исключения. Была одно время в МИД ФРГ пресс-секретарь Савсан Чебли (Sawsan Chebli). Журналисты, приложив некоторые усилия, иногда могли добиться от нее пусть импульсивного, но однозначного высказывания. Долго в МИД ФРГ она не задержалась. Теперь трудится в берлинском сенате.
Уехали за убежищем, когда запахло жареным?
Упреки сбежавших в Германию от мобилизации россиян в адрес немецких политиков справедливы. Никто ведь не обязан с лупой и словарем изучать их заявления или интервью. Важно общее впечатление о позиции официального Берлина. Другое дело - отношение самих российских уклонистов к происходящему в России, а также по вине России - в Украине. Войну мои собеседники называют "преступной", действия российской армии "ужасными", уверяют, что с самого начала, то есть, с 24 февраля резко критически отнеслись к так называемой "специальной военной операции".
Но никто из них не выходил на антивоенные акции, а об эмиграции из России задумывался только один. В отличие от многих тысяч россиян, хлынувших из страны в первые же недели после начала войны, остальные мои собеседники, особенно те, рабочие места которых не затронули западные санкции, продолжали жить прежней жизнью - встречались с друзьями, ходили, наверное, по ресторанам и в кино, планировали туристические поездки по Европе. А в соседней стране падали бомбы, гибли люди, дети делали уроки в бомбоубежищах. При этом о происходящем знали - в интернете ведь не только про Нэнси Фезер читали. Но засобирались бежать они только тогда, когда запахло жареным лично для них.
И все равно им следует дать убежище. Хотя бы на время войны. Чтобы развеять мифы российской пропаганды о лицемерии западных политиков. Чтобы послать сигнал россиянам. Чтобы дать надежду тем из них, у которых она еще теплится. Как бы обидно это ни было российским уклонистам, не имеющим комфортабельной визы в загранпаспорте.
Автор: Никита Жолквер, обозреватель Deutsche Welle, парламентский корреспондент в Берлине
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