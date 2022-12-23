Уклонистам из РФ надо дать убежище в ФРГ. Хоть скрепя сердце

На акции протеста против мобилизации в Москве, 21 сентября 2022 года Фото: Alexander Nemenov/AFP

На днях я встречался с группой молодых россиян, приехавших в Германию в конце сентября - начале октября, чтобы избежать мобилизации. Люди разные. С высшим образованием и без. Семейные и холостяки. Из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Из города в Ленинградской области и с юга России. Хорошо зарабатывавшие и не очень.

В Германию из России они добирались разными путями. Кто через Грузию, кто через Финляндию, кто через Азербайджан. По визам, выданным разными странами - Испанией, Францией, Финляндией, Швецией, Португалией…

"Германия обещала предоставить убежище, а теперь…"

Но все приехали именно в Германию по одной и той же причине: прочитали в интернете, в том числе на сайте и в соцсетях нашей медиакомпании, что немецкие власти готовы предоставлять убежище тем россиянам, которые уклоняются от мобилизации. При этом мои собеседники называли конкретные публикации DW и имена вполне конкретных политических деятелей ФРГ - канцлера, министра внутренних дел.

Никита Жолквер Фото: Bodo Zemke/DW

Говорили, что немецкие политики, как истинные европейцы, приверженные европейским ценностям, обещали защитить от неминуемых репрессий на родине бегущих от призыва на преступную войну россиян. Не то что страны Балтии, Восточной Европы и Финляндия, сетовали собеседники, которые заявили, что будут возвращать уклонистов от мобилизации обратно: нечего, мол, отсиживаться по Европам, не хотите, чтобы ваша страна вела агрессивную войну, езжайте и разбирайтесь с вашим правительством сами! Германия же убежище обещала!

В самом деле. Сразу после 21 сентября, когда Путин объявил в России мобилизацию, целый ряд немецких политических деятелей - и оппозиционных, и из правящих партий, и облеченных правительственной ответственностью - выступали с заявлениями на тему убежища для российских уклонистов. И на правительственной пресс-конференции в Берлине через два дня после начала мобилизации в России я и другие берлинские журналисты забрасывали официального представителя канцлера и пресс-секретарей профильных министерств - МИД и МВД - вопросами об отношении официального Берлина к тем россиянам, которые не желают участвовать в военных действиях против Украины.

Что именно говорили немецкие политики об уклонистах

Немецкий язык я знаю хорошо, практически мой второй родной. И полутона в высказываниях немецких политиков я улавливаю иногда даже лучше, чем начинающие коренные немецкие журналисты. После той пресс-конференции у всех сложилось твердое мнение, что, во-первых, официальный Берлин не разделяет точку зрения стран Балтии и Восточной Европы на российских уклонистов, и, во-вторых, обещает защиту тем, кому на родине грозят репрессии за отказ служить в армии. А они грозят всем уклонистам.

Каждая правительственная пресс-конференция в Берлине строго стенографируется. Но в бездушном письменном протоколе нет полутонов. И выражения лиц и эмоции говорящих он не передает. А перечитывая эти документы, выясняется, что немецкие министры и их представители так искусно формулируют свои заявления, что к делу их не пришьешь. Классический пример - слова главы МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser): "Любой, кто мужественно выступает против режима президента Владимира Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление на получение убежища в Германии из-за политического преследования".

Попросить убежище и получить его - разные вещи

На самом деле, "подать заявление на получение убежища в Германии" может кто угодно. Это индивидуальное право, закрепленное в Основном законе ФРГ. Но подать заявление и иметь основания для получения убежища - разные вещи. И министр внутренних дел, а также пресс-секретари МВД и МИД Германии это прекрасно знают. Поэтому и формулируют свои ответы так, чтобы, с одной стороны, выглядеть гуманными и милосердными, а, с другой, - не брать на себя излишние обязательства.

Не говорить однозначно - излюбленный прием немецких политиков и их пресс-секретарей. Журналистов, освещающих работу правительства ФРГ, это порой доводит до белого каления. В совершенстве таким приемом владела Ангела Меркель (Angela Merkel). Она как-то даже утерла нос пытливому журналисту, указав ему на невнимательно прочитанную им собственную цитату: вы, мол, не обратили внимание на одно придаточное предложение!

Бывают и исключения. Была одно время в МИД ФРГ пресс-секретарь Савсан Чебли (Sawsan Chebli). Журналисты, приложив некоторые усилия, иногда могли добиться от нее пусть импульсивного, но однозначного высказывания. Долго в МИД ФРГ она не задержалась. Теперь трудится в берлинском сенате.

Уехали за убежищем, когда запахло жареным?

Упреки сбежавших в Германию от мобилизации россиян в адрес немецких политиков справедливы. Никто ведь не обязан с лупой и словарем изучать их заявления или интервью. Важно общее впечатление о позиции официального Берлина. Другое дело - отношение самих российских уклонистов к происходящему в России, а также по вине России - в Украине. Войну мои собеседники называют "преступной", действия российской армии "ужасными", уверяют, что с самого начала, то есть, с 24 февраля резко критически отнеслись к так называемой "специальной военной операции".

Но никто из них не выходил на антивоенные акции, а об эмиграции из России задумывался только один. В отличие от многих тысяч россиян, хлынувших из страны в первые же недели после начала войны, остальные мои собеседники, особенно те, рабочие места которых не затронули западные санкции, продолжали жить прежней жизнью - встречались с друзьями, ходили, наверное, по ресторанам и в кино, планировали туристические поездки по Европе. А в соседней стране падали бомбы, гибли люди, дети делали уроки в бомбоубежищах. При этом о происходящем знали - в интернете ведь не только про Нэнси Фезер читали. Но засобирались бежать они только тогда, когда запахло жареным лично для них.

И все равно им следует дать убежище. Хотя бы на время войны. Чтобы развеять мифы российской пропаганды о лицемерии западных политиков. Чтобы послать сигнал россиянам. Чтобы дать надежду тем из них, у которых она еще теплится. Как бы обидно это ни было российским уклонистам, не имеющим комфортабельной визы в загранпаспорте.

Автор: Никита Жолквер, обозреватель Deutsche Welle, парламентский корреспондент в Берлине

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