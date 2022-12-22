Россияне, сбежавшие от мобилизации в Германию: что их ждет

Пятеро россиян, не пожелавших идти в армию и участвовать в войне России против Украины, рассказали DW, как и почему они оказались в Германии и каковы их шансы получить здесь убежище.

Эта история началась с письма в редакцию: "Поверив обещаниям Шольца (канцлер ФРГ. - Ред.) о том, что Германия будет принимать уклонистов от мобилизации из России, в Германию стали приезжать люди, бегущие от мобилизации… Большинство из них прибыли по шенгенским визам третьих стран. Прибывших сначала разместили по лагерям беженцев, продержали там около трех месяцев и теперь, даже не рассматривая дела в BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев. - Ред.), начинают депортировать из Германии в третьи страны согласно Дублинскому соглашению, даже в те страны, которые открыто заявили, что уклонение от участия в военных преступлениях против Украины не является для этих стран основанием для предоставления убежища…"

Корреспонденты DW встретились с автором письма, москвичом Александром Ермаковым и еще несколькими россиянами, которые, как и он, разными путями добрались до Германии и обратились к немецким властям с ходатайством об убежище, чтобы не оказаться на войне России с Украиной.

Обещания немецких политиков

Если быть точным, письмо Ермакова стало не началом истории, а ее продолжением. Через пару дней после того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации в России, несколько ведущих немецких политиков и в самом деле высказались на тему убежища тем россиянам, которые уклоняются от призыва в армию.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер Фото: Political-Moments/IMAGO

Так, глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: "Любой, кто мужественно выступает против режима президента Владимира Путина, и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление на получение убежища в Германии из-за политического преследования".

Этой же теме была посвящена большая часть правительственной пресс-конференции в Берлине 23 сентября. Тогда, отвечая на вопросы корреспондента DW, представители МВД и МИД ФРГ давали понять, что не разделяют точку зрения тех стран ЕС, которые не считают уклонение от мобилизации основанием для подачи ходатайства об убежище. "Позиция федерального правительства ясна. Мы хотим помогать людям, - говорила тогда Андреа Зассе (Andrea Sasse) из МИД ФРГ. - Мы понимаем, почему в России есть люди, которые не хотят поддерживать эту войну, нарушающую международное право, и хотят выйти из этой войны".

В том же ключе высказался и официальный представитель немецкого канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit): "Германия уже несколько месяцев принимает критиков российского режима. Многие россияне, которых сейчас призывают, тоже не хотят участвовать в этой войне. Федеральный канцлер несколько раз говорил, что агрессивная война имеет последствия для Германии".

Немецкие политики, в том числе из правящих партий, но не обремененные правительственной ответственностью, высказываются и более однозначно. Например, "зеленая" Ирене Михалик (Irene Mihalic) и социал-демократ Дирк Визе (Dirk Wiese) назвали уклонение от призыва в армию и грозящие в таком случае жесткие наказания достаточным основанием для предоставления убежища в Германии.

Александр Ермаков из Москвы

На такие заявления, о которых сообщала и медиакомпания DW, и ссылаются попросившие убежище в Германии российские уклонисты от мобилизации.

О том, что Германия может давать убежище, таким как он, и Александр Ермаков узнал из статьи на сайте DW. "Об этом писали также на "Свободе" и на "Голосе Америки", - говорит он. - Писали, что именно Шольц заявил, что Германия будет предоставлять убежище всем россиянам, поддерживающим европейские ценности и уклоняющимся от мобилизации".

Александр Ермаков Фото: Dmytro Katkov/DW

На выбор у него были несколько стран - Израиль, где были друзья, а еще Ирландия и Швеция, о которых он тоже слышал, что они дают убежище уклонистам. Но денег хватило только на Германию, в которую он добирался через Азербайджан. Поездка обошлась примерно в 700 евро.

Прилетел в Берлин и сразу в аэропорту обратился к полицейским с просьбой об убежище. Вначале его отправили в центр первичного приема беженцев в Айзенхюттенштадте, потом перевели во Франкфурт-на-Одере и, в конце концов, поселили в общежитии в Вюнсдорфе. По иронии судьбы общежитие находится прямо напротив обнесенной забором территории с импозантными строениями, где раньше располагалась главная ставка Западной группы российских войск.

Собеседование, которое с ним проводили сотрудники BAMF, Ермакову показалось чистой формальностью. "Уже тогда у меня сложилось мнение, что нас будут депортировать, а если и не депортировать, то стараться от нас избавиться", - говорит Александр. Он надеется, что если его и будут высылать из Германии, то не в Азербайджан, а в Испанию, по визе которой он и прибыл в ФРГ.

Правда, в Испании, сетует он, нет общежитий для соискателей убежища, живи как хочешь, пока статус не получишь и на свои деньги. "В России у меня все было хорошо, - рассказывает Ермаков. - Была семья. Квартира. Дача. Была хорошая работа, которая хорошо оплачивалась. Я думаю, я никогда в Германии не буду получать столько, сколько я получал в России. Но это все осталось там".

Михаил из города в Ленинградской области

Примерно тем же путем оказались в Вюнсдорфе и остальные собеседники DW - из берлинского аэропорта, через Айзенхюттенштадт, Франкфурт-на-Одере или другое промежуточное общежитие. Только вот в Германию они добирались разными путями, через разные страны и из разных городов России. Не все, как Ермаков, готовы были назвать свои настоящие имена, поскольку опасаются депортации в Россию.

Михаил (имя изменено) из города в Ленинградской области выехал к финской границе, не дожидаясь повестки. О визе он позаботился заранее. Когда проходил паспортный контроль, получил сообщение, что повестка пришла. Потом пришли еще две повестки, а четвертую пытались вручить по адресу прописки, рассказывает он, показывая пересланные ему в Германию документы.

Повестки, которые переслали Михаилу в Германию Фото: Nikita Jolkver/DW

"Из Финляндии я прямым рейсом прилетел в Берлин и сразу в аэропорту подал на убежище, - говорит Михаил. - Следующий месяц я провел в общежитии в Айзенхюттенштадте. Нас, из России, там было около 20 человек - все, решившие уклониться от мобилизации".

В том же общежитии были и украинские беженцы, но никаких проблем, уверяет Михаил, при общении с ними не возникало. "Вообще без проблем, абсолютно, все всё понимают, никакого негатива, стычек или ссор, ведь все, по сути дела, приехали по одной и той же причине", - говорит Михаил, имея в виду войну России против Украины.

Почему решил ехать в Германию? "Потому что господин Шольц и кажется министр внутренних дел заявили, что Германия готова принимать бегущих от мобилизации россиян, вот и решил рискнуть". Слушанье с сотрудниками BAMF было в первых числах декабря, теперь Михаил ждет решения.

"Очень хочется остаться в Германии, если вышлют в Финляндию как в страну, выдавшую мне визу, то мне, скорее всего, откажут и придется возвращаться в Россию. А там меня могут арестовать уже на паспортном контроле, или в облаву попаду у какой-нибудь станции метро или когда выйду из дома за хлебом".

Денис Супрун из Санкт-Петербурга

А вот Денис Супрун из Санкт-Петербурга отказ уже получил. Но не очень расстраивается. Ему предписано выехать в Швецию, которая, указано в отказе BAMF, 6 декабря изъявила готовность рассмотреть ходатайство Супруна как страна, выдавшая ему визу (документ имеется в распоряжении редакции). А позднее он сообщил, что немецкие власти предложили ему 2700 евро и оплатить авиабилет, если он выедет в третью страну или вернется в Россию.

Денис Супрун Фото: Dmytro Katkov/DW

Денис решил уезжать из России сразу, как только 21 сентября объявили мобилизацию. Неделю провел в Грузии у знакомых, тогда, рассказывает, и "прочитал в интернете, в том числе на сайте DW, о том, что Германия готова принимать россиян, бегущих от мобилизации, тех, кто не согласен с режимом Путина, не согласен идти на войну с Украиной". Поэтому я и решил попытаться уехать в Германию и попросить убежища.

В России Денис работал водителем, занимался грузоперевозками, возил грузы из Финляндии, Швеции и Норвегии в Россию. Фирма, на которую он работал, и оформила ему шведскую визу. Но после начала войны и введения западных санкций возить Денису стало нечего, дела у фирмы пошли плохо и его уволили. Остался без работы, но зато с еще действительной шведской визой.

Вячеслав Рыбаков из Екатеринбурга

А Вячеслав Рыбаков из Екатеринбурга, последнее время работавший поваром в одной из санкт-петербургских гостиниц, приехал в Германию через Финляндию по французской визе.

Вячеслав Рыбаков Фото: Dmytro Katkov/DW

Вячеслав собирался отправиться в путешествие по Европе. А именно на французскую подавал в начале сентября, потому что слышал о том, что Франция легко и быстро выдавала визы россиянам. Оформлял визу через российское турагентство.

"Через несколько дней после объявления мобилизации я прочитал, что представители правительства Германии сказали, что они как настоящие европейцы должны предоставить помощь, убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации, - рассказал Вячеслав. - А еще я слышал, что в ближайшее время собираются закрыть границы в России, так что в течение нескольких лет никуда нельзя будет выбраться. Поэтому я за день собрался и из Санкт-Петербурга через Финляндию уехал в Германию".

Антон из города на юге России

Еще экзотичнее история айтишника Антона (имя изменено) из города на юге России недалеко от границы с Украиной.

Из России Антон захотел уехать не после 21 сентября, а сразу после начала войны 24 февраля: "Не хотел, чтобы мои дети росли при таком режиме. Пока режим не сменится, я не хотел бы жить в России". Вообще-то собирался уезжать на работу в Португалию: "Там тепло, я тоже с юга России, плюс океан". Имея туристическую, начинал оформлять рабочую визу в эту страну. Но не успел.

Быстрее всего пересечь российско-грузинскую границу можно было на велосипеде Фото: AP/picture alliance

"Как только Путин объявил мобилизацию, решил уехать, чтобы не участвовать в этой преступной войне. Взял последний билет на поезд во Владикавказ - последний потому, что таких как я было очень много, - рассказал Антон. - Во Владикавказе купил велосипед, вместе с ним сел в такси и доехал до конца пробки у "Верхнего Ларса". Оттуда уже на велосипеде докатил до КПП и пересек границу". Велосипед оставил у знакомых жены в Грузии, а сам прилетел из Кутаиси в Берлин: "Слышал о том, что Германия будет принимать людей, которые уклоняются от мобилизации, поэтому и решил сюда отправиться просить убежище. Говорила об этом глава МВД Нэнси Фезер, читал в интернете".

Уклонисты и война

Все собеседники DW уверяют, что осуждают войну, развязанную Россией против Украины, называют преступной, правда, с разной степенью убедительности. В антивоенных же акциях не участвовал ни один из них. Только Антон рассказал, что еще в 2021 году выходил на митинг в поддержку арестованного Алексея Навального и за это отсидел семь суток.

А Вячеслав Рыбаков признался, что после начала войны ездил в Эстонию, но об эмиграции тогда и не помышлял: "После того, как 24 февраля началась война, я в марте с эстонской визой ездил в Эстонию и вернулся обратно. Если бы я был потенциальным эмигрантом, хотел уехать, то, наверное, уже тогда бы остался в Эстонии. Но я вернулся и с марта по сентябрь жил и работал, как прежде".

Ответ МВД Германии на запрос DW

Корреспондент DW попросил МВД Германии прокомментировать ситуацию, в которой оказались уклонившиеся от мобилизации и попросившие убежище в Германии россияне.

Проходная у МВД ФРГ Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

"Дезертиры, не желающие участвовать в путинской войне, могут просить убежища в Германии. Обычно они получают международную защиту. Практика принятия решений BAMF по этому поводу была скорректирована после начала войны", - сообщил в ответ представитель этого ведомства Саша Лавренц (Sascha Lawrenz).

Ходатайствовать о предоставлении убежища могут и те, кому угрожает призыв в армию, и кто отказывается от военной службы. "Для этой группы лиц практика принятия решений BAMF в настоящее время пересматривается и соответствующим образом корректируется", - добавил пресс-секретарь МВД.

При этом, однако, следует учитывать, что каждое ходатайство о предоставлении убежища рассматривается в индивидуальном порядке и тот факт, что "люди могут просить убежища в Германии" еще не означает, что такое убежище им будет предоставлено. А фраза о том, что "практика BAMF пересматривается и корректируется", может означать все что угодно.

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