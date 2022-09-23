Как российским "уклонистам" получить убежище в ФРГ?

Отказ от службы в российской армии, как и дезертирство из нее, теперь признается в Германии убедительным основанием для получения политического убежища. Но не все так просто.

До сих пор отказ от службы в армии или дезертирство немецкие власти не считали достаточными основаниями для положительного рассмотрения ходатайств граждан РФ о предоставлении политического убежища в Германии. Не далее как в конце августа Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) так отвечало на запрос DW: "Призыв в российскую армию на основе всеобщей воинской обязанности сам по себе не является поводом для предоставления защиты. Как и другие государства, Российская Федерация имеет законное право содержать вооруженные силы".

Объявленная президентом РФ Путиным частичная мобилизация побудила немецкие власти пересмотреть свой подход.

Повестка - пропуск в Германию?

"Мы изменили практику принятия решений в BAMF, - заявил пятницу, 23 сентября, отвечая на вопрос DW, представитель МВД Германии Максимилиан Калл (Maximilian Kall). - Конкретно это означает, что, как правило, дезертирство или отказ от прохождения воинской службы в России считаются основанием для предоставления защиты".

Мобилизация в Дагестане Фото: dpa/TASS/picture alliance

Тому, кто уклоняется от мобилизации, добавил он, или дезертирует из российской армии, "теперь в изменившихся условиях грозят политические преследования и очень серьезные репрессии". Но в BAMF, разумеется, захотят посмотреть и проверить на подлинность документ - например, повестку или военный билет, - подтверждающий факт призыва или дезертирства. При этом сохраняется индивидуальный подход и проверка службами безопасности - чтобы, например, по возможности исключить предоставление убежища тем россиянам, которые войну одобряют, но участвовать в ней не хотят.

Гуманитарных виз для "отказников" не будет

Еще раньше - в мае - власти Германии приняли решение предоставлять убежище россиянам, выступающим против войны в Украине и подвергающимся политическому преследованию на родине, на основании § 22 так называемого Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz).

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Этот параграф предусматривает выдачу виз "по срочным причинам, имеющим гуманитарный характер или связанным с международным правом". На основании этого закона защиту в Германии уже получили, как сообщил в пятницу Максимилиан Калл, в общей сложности 438 граждан России - правозащитники, диссиденты, оппозиционные журналисты и члены их семей.

Немецкие национальные визы по § 22 выдаются в упрощенном порядке, хотя бюрократических препонов и здесь хватает. Но на дезертиров и уклоняющихся от мобилизации правило таких гуманитарных виз не распространяется. У этой категории российских граждан пока остается только вариант ходатайства о политическом убежище.

Волшебное слово "азюль"

Каждое такое ходатайство рассматривается в индивидуальном порядке и должно подаваться лично соискателям уже на территории самой Германии. Чтобы началась процедура его рассмотрения, которая занимает порой месяцы (и даже годы, если отказ обжалуется в суде), достаточно в момент пересечения границы крикнуть немецкому пограничнику волшебное слово "азюль"! (по-немецки Asyl - убежище).

Asyl - волшебное слово Фото: Bildagentur-online/Ohde/picture alliance

Проблема, однако, состоит в том, что попросившие убежище иностранцы, въехавшие в Германию через какие-либо страны ЕС или считающиеся, с немецкой точки зрения, безопасными, могут быть на каком-то этапе рассмотрения их ходатайства возвращены обратно в эти государства с рекомендацией просить защиту у их властей.

На настойчивые просьбы и вопросы журналистов на правительственной пресс-конференции подсказать хоть один путь, которым бы российские "уклонисты" или дезертиры могли напрямую попасть из России в Германию (между двумя странами теперь нет прямого авиасообщения), представители немецкого правительства отвечать наотрез отказались.

Остается либо морской путь через Балтику, либо транзитом через какую-нибудь страну, которая не считается по немецким критериям безопасной. Но ни Турция, ни Грузия, в которые уже выехали многие россияне, не желающие принимать участие в войне против Украины, к ним явно не относятся.

Сколько россиян уже попросили убежище в ФРГ

До сих пор Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев не зафиксировало заметного роста числа россиян, ходатайствующих об убежище в Германии, в том числе и после вторжения России в Украину 24 февраля. Отвечая на запрос DW, представитель BAMF сообщил, что с начала года в ведомство поступили около 1800 заявлений от граждан РФ. Примерно столько же, сколько и за тот же период прошлого года. Всего в 2021 году таких заявлений было около 2300.

Комментируя позицию Финляндии и стран Балтии, заявивших ранее, что они не готовы принимать россиян, пытающихся избежать мобилизации, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) подчеркнул: "У россиян должна остаться возможность въезжать в Европу и в Германию".

А в BAMF вообще считают, что отказ стран-членов ЕС принимать у себя россиян противоречит европейскому праву, и ссылаются при этом на решение Европейского суда от 19 ноября 2020 года, в котором речь шла о статусе для сирийских беженцев.

В начале октября в Праге состоится неформальная встреча лидеров стран ЕС, на которой, по словам Хебештрайта, речь также пойдет о возможностях российских граждан искать защиту в странах Евросоюза и о поиске общеевропейского консенсуса на этот счет. Он напомнил также, что, в отличие от целого ряда восточноевропейских стран, Германия не поддерживала идею запрета на выдачу виз россиянам.

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