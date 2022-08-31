Визы ФРГ для противников войны из РФ: как их получить

В мае МВД Германии объявило о готовности предоставить защиту россиянам, преследуемым за антивоенную позицию. Как работает эта программа и почему некоторые активисты из РФ получают отказы - у DW.

О готовности предоставить защиту россиянам, выступающим против войны в Украине и подвергающимся политическому преследованию на родине, власти Германии объявили в мае. Переезд таких граждан в ФРГ должен был стать возможен по условиям параграфа 22 так называемого Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz), который предусматривает выдачу виз "по срочным причинам, имеющим гуманитарный характер или связанным с международным правом".

Граждане РФ, соответствующие оговоренным критериям, смогут получить визу "быстро и без бюрократических проволочек", обещали в немецком министерстве внутренних дел.

Как работает процедура получения "гуманитарной" визы в Германии и почему некоторым российским активистам было в них отказано? DW рассмотрела ряд кейсов и поговорила с адвокатами и правозащитниками об особенностях этого пути и его подводных камнях.

Кто может въехать в Германию из РФ по гуманитарным причинам

Как пояснили DW в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF), действие параграфа 22 Закона о пребывании распространяется, в частности, на граждан РФ, которые сотрудничали с организациями, признанными в РФ "нежелательными" и "иноагентами", и были связаны с Германией в ходе своей деятельности. Кроме того, целевая аудитория программы - это выступающие против войны представители демократической оппозиции, НКО и гражданского общества, журналисты и ученые.

Между тем нежелание проходить военную службу или дезертирство не являются автоматически причинами для предоставления защиты в Германии или отклонения ходатайства, уточнили в ведомстве, комментируя для DW также случаи обращения за политическим убежищем. "Призыв в российскую армию на основе всеобщей военной обязанности сам по себе не является поводом для предоставления защиты. Как и другие государства, Российская Федерация имеет законное право содержать вооруженные силы. Акт преследования со стороны государства можно предположить только в том случае, если меры преследования и возможные наказания несоразмерны (проступку. - Ред.). Кроме того, отказ от службы должен был быть единственным способом избежать участия в военных преступлениях", - подчеркнули в BAMF.

Получение германской "гуманитарной" визы может быть организовано и через третьи страны. Этот вопрос согласовывают МИД ФРГ и уполномоченная правительства ФРГ по культуре и СМИ. После проверки органами безопасности МВД ФРГ выдает разрешение на прием иностранных граждан в Германии. Саму визу выдает консульство ФРГ в стране пребывания заявителя.

МИД ФРГ не смог назвать DW точное число заявлений от россиян на получение такой визы, отметив, что в его статистике учитываются лишь уже обработанные заявления.

Между тем МВД ФРГ сообщило в ответ на запрос DW, что с 18 мая оно "в соответствии с согласованной с МИД ФРГ процедурой по §22, абзацу 2 Закона о пребывании выразило согласие принять в общей сложности 241 гражданина России, в том числе 144 находящихся под угрозой оппозиционеров и 97 членов их семей".

В Грузию после начала вторжения РФ в Украину перебрались многие противники войны из России Фото: Aleksander Burakov/DW

Преследование соратников Навального в России

Одна из них - экс-координатор штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина. С 2017 года на нее неоднократно налагали штрафы, а в 2019 году, после возбуждения против ФБК уголовного дела о хищении пожертвований, в ее квартире прошел обыск. В 2021 году Ксения дважды подвергалась административному аресту - за призыв к выходу на митинг в поддержку вернувшегося в Россию Алексея Навального, который российские власти сочли "организацией" этого митинга, а также за якобы оказанное сопротивление сотрудникам Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ), которые провели ее "превентивное" задержание за два дня до митинга.

Решение уехать Ксения приняла в декабре 2021 года, на фоне второй волны обысков у экс-сотрудников штабов Навального по всей России. "Я хотела остаться, но понимала, что несу ответственность не только за себя, но и за своего ребенка", - делится мать 13-летней дочери в беседе с DW.

28 декабря Ксения с мужем и дочерью покинули РФ. Сначала они отправились в Армению, а оттуда - в Грузию, где она подала заявку на "гуманитарную" визу ФРГ. В первое время активистка не оставляла надежду вернуться, но после начала войны с Украиной поняла, что покинуть Россию было правильным шагом.

Отказ во въезде в ФРГ из Грузии

Между тем получить разрешение на въезд в Германию по гуманитарным причинам удалось не всем политическим активистам из России, подавшим подобное заявление.

Вадим Кобзев - коллега Ксении Середкиной по работе в штабе Навального в Ростове-на-Дону. Там он занимался организацией публичных мероприятий и был соавтором расследования ФБК о злоупотреблениях местных чиновников, которые пользовались служебными автомобилями стоимостью гораздо выше разрешенной законодательством РФ.

Активист Вадим Кобзев с Алексеем Навальным (фото из архива) Фото: Privat

За время работы в штабе Навального Вадим четыре раза подвергался административному аресту в общей сложности на 34 дня, которые он провел "в максимально неприятных условиях": тесных, переполненных камерах, без соблюдения норм гигиены, без постельного белья и доступа к чистой питьевой воде.

В 2019 году сотрудники ОМОН в масках и с автоматами устроили обыск в доме бабушки жены Вадима, у которой они тогда жили, изъяв технику на сумму около 100 тысяч рублей. И это при том, что Кобзев проходил по делу о "хищении пожертвований" в ФБК не обвиняемым, а свидетелем. Три банковских счета активиста заблокировали, наложив на каждый из них задолженность в 75 млн рублей.

Летом 2021 года Вадима и его жену вызвали на допрос в Следственный комитет (СК), где сообщили, что они и после закрытия штабов Навального "продолжают заниматься экстремистской деятельностью, направленной на подрыв конституционного строя РФ". "Я понял, что моя посадка - на очереди", - вспоминает Вадим в беседе с DW.

В апреле он вместе с женой уехал из России. Решение подать заявку на "гуманитарную" визу ФРГ было спонтанным и основанным на схожести истории его преследования с ситуацией Ксении Середкиной.

Отказ германских властей, полученный в конце июня, был обоснован тем, что активист, по их оценке, не доказал факта серьезного политического преследования, а также тем, что сейчас он находится в "относительно безопасной стране".

Не помогло даже письмо от "Мемориала", в котором организация подтверждала, что Кобзеву опасно находиться в России (имеется в распоряжении редакции).

Угроза отправиться воевать в Украину

В похожей ситуации оказался и экс-замкоординатора штаба Алексея Навального в Мурманске Александр Суринов.

В начале 2021 года он организовал в своем городе митинги в поддержку Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления "Новичком". После этого МВД РФ и Росгвардия подали против Александра иски на общую сумму в 700 тысяч рублей.

Позже, после российского вторжения в Украину, военная прокуратура Мурманской области возбудила против него дело о получении воинского билета незаконным путем. Об этом Александр, имеющий медицинское подтверждение непригодности к службе в армии, узнал случайно, когда собирал информацию по своим искам из-за митингов. "Несложно было догадаться, что меня хотят отправить на эту войну за мою политическую деятельность", - говорит активист в интервью DW.

Александр Суринов Фото: Privat

К концу марта решение о лишении его военного билета было вынесено. Как и Вадим Кобзев, Александр проходил свидетелем по делу о "хищении пожертвований" в ФБК в 2019 году, его банковские счета заблокировали. "Поскольку я к тому моменту был единственным членом мурманского штаба, оставшимся в России, риск возбуждения уголовного дела по статье об экстремизме за сотрудничество с ФБК был очень серьезным", - полагает он. В апреле 2022 года он уехал через Беларусь в Грузию, где и подал заявление на получение визы ФРГ по гуманитарным причинам.

Искать защиту именно в Германии он решил потому, что является потомком репрессированных поволжских немцев. Однако, как и в случае Вадима Кобзева, власти ФРГ сочли предоставленные им документы (подтверждения обысков и исков против него имеются в распоряжении редакции) - недостаточным основанием для выдачи визы. Еще одной причиной отказа стал факт его нахождения в Грузии - "относительно безопасной стране".

Безопасна ли Грузия для россиян?

Сам Александр уверен: сегодня Грузия не является безопасной страной для россиян, покинувших родину из-за угрозы преследования: "Мы сидим на пороховой бочке. Сейчас здесь обсуждают введение визового режима с Россией". Суринов говорит, что знает случаи, когда россиян, выехавших из Грузии на один день из-за истечения срока безвизового пребывания, при попытке повторного въезда уже не пустили в страну.

Другой фактор риска - готовящийся в Южной Осетии референдум о присоединении к России. "В мае его перенесли на неопределенный срок. Сложно себе представить, как будут относиться в Грузии к россиянам, если этот референдум состоится и Южная Осетия объявит себя частью РФ", - рассуждает Александр.

Предоставление защиты как политическое решение

Вибке Юдит (Wiebke Judith) - руководитель отдела "Право и адвокатура" правозащитной организации Pro Asyl, оказывающей поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в Германию по гуманитарным причинам.

Вибке Юдит Фото: Wiebke Judith,

"Проблема с §22, как следует уже из его формулировки, - то, что разрешение на въезд иностранца выдается "ради соблюдения политических интересов Федеративной Республики Германии", соответственно, это - политическое решение", - говорит она в интервью DW.

Опираясь на свой опыт работы с афганскими активистами, для эвакуации которых в Германию после захвата власти в Афганистане талибами используется именно эта правовая норма, Юдит констатирует: подобные заявки должны сопровождаться очень подробным обоснованием.

До прихода к власти талибов право выехать в Германию из Афганистана предоставлялось лишь отдельным известным диссидентам, говорит она. Сейчас §22 стали задействовать чаще. И все же вряд ли этот путь окажется открыт большому числу граждан России, даже если они и проявляли на родине гражданскую активность, полагает она.

Условие для получения визы: заявка из-за границы

Один из подводных камней, о которые "спотыкаются" россияне, желающие получить германскую визу по гуманитарным причинам, - тот факт, что заявку на нее необходимо подавать из-за границы.

Зоозащитник и гражданский активист Леопольд Банионис столкнулся именно с этой проблемой. В апреле суд в Москве оштрафовал его на 40 тысяч рублей из-за украинского флага, вывешенного над управой Хорошево-Мневники. Это действие суд счет дискредитацией ВС РФ.

Как рассказал DW сам Банионис, в его адрес и даже адрес его собаки, которую он выводил на митинги в арестантской робе, неоднократно поступали угрозы. В мае он покинул Россию, выехав сначала в Кыргызстан, а потом - в Германию по выданной Эстонией шенгенской визе. По словам активиста, он решил подать заявление на "гуманитарную" визу ФРГ после объявления МВД Германии об этой возможности, однако в приеме документов на нее ему отказали именно в силу того, что он уже находился в стране.

"Почему здесь нельзя применять те же критерии, как и при подаче заявки из России, объяснить невозможно", - комментирует правовую ситуацию Петер Франк (Peter Franck) из координационной группы по России правозащитной организации Amnesty International. На протяжении десятилетий он и его коллеги сотрудничали с российскими правозащитниками. Сегодня он помогает перебраться в Германию тем из них, кто чувствует, что оставаться на родине для них небезопасно. Число подобных кейсов, которыми занимается одна лишь AI, сегодня, по словам Франка, - от ста до двухсот. "Можно сказать, что люди буквально за ночь приняли решение покинуть страну", - отмечает он в интервью DW.

По словам Франка, для многих россиян, с кейсами которых работает AI, решение о выезде из страны стало "превентивным": "Это означает, что еще нет ордера на арест, нет каких-либо конкретных мер преследования. Однако, например, другие люди из той же организации (по защите прав человека, где работает подзащитный AI в России. - Ред.) уже пострадали. И люди не хотят ждать, пока преследовать начнут и их".

Если подобный заявитель подаст в Германии прошение об убежище, не исключено, что его отклонят именно потому, что власти не усмотрят конкретных признаков преследования, указывает Франк.

Петер Франк Фото: Amnesty International

Сравнивая условия получения политического убежища и визы по гуманитарным причинам в Германии, он подчеркивает, что первый вариант подходит больше людям, которые уже подвергаются конкретному преследованию и не намерены возвращаться в Россию даже на короткий срок. Между тем у большинства заявителей AI ситуация иная: "Это люди, которые не хотели бы окончательно уезжать из России и переселяться в Германию, но хотели бы иметь возможность путешествовать и поддерживать свои международные контакты".

Что делать при отказе в "гуманитарной" визе?

Одна из возможностей легально остаться в Германии после истечения срока действия своей туристической визы - попробовать получить стипендию одного из немецких фондов или вузов или найти работодателя.

"Переход на более долгосрочный вид на жительство в Германии в принципе возможен для критиков режима из Российской Федерации, нуждающихся в защите. Для этого необходимо выполнить требования для получения вида на жительство (например, с целью трудоустройства в качестве квалифицированного работника или свободного представителя творческой профессии)", - подтвердила DW официальный представитель МВД ФРГ Кристина Вендт (Christina Wendt).

Именно по этому пути пошел российский экоактивист, публично выступивший и против войны в Украине Аршак Макичян. В Берлин он и его жена, политическая активистка Полина Олейникова, уехали в конце марта, "чтобы подышать воздухом и решить, что делать дальше". Макичян не исключал возможности вернуться в Россию, однако в мае против него возбудили дело, по которому его могут лишить гражданства РФ.

В выдаче "гуманитарной визы" в ФРГ ему отказали, однако Аршак сумел получить стипендию одного из немецких фондов, а его жена отправилась из Берлина на учебу в ОАЭ. "В своей истории Германия тоже сталкивалась с диктатурой, и мы посетили тут много музеев, занимающихся этой темой, - делится он в разговоре с DW. - Мне кажется, с точки зрения антивоенного движения и будущего России - это важный опыт, который мы сможем перенять, когда остановим войну".

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