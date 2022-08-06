 Германия приняла более 17 500 сотрудничавших с НАТО афганцев | Новости из Германии о Германии | DW | 06.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия приняла более 17 500 сотрудничавших с НАТО афганцев

По сравнению с другими европейскими странами ФРГ приняла значительно больше афганцев, которым на родине грозит опасность, поскольку они работали в структурах НАТО.

Прибытие беженцев из Афганистана в Бранденбург (фото из архива)

Прибытие беженцев из Афганистана в Бранденбург (фото из архива)

После того как почти год назад войска НАТО были выведены из  Афганистана, Германия обещала принять в общей сложности 23 614 бывших афганских сотрудников структур Североатлантического альянса и членов их семей. На данный момент в страну въехали 17 556 человек, подавляющее большинство из них - члены семей афганских сотрудников. Об этом в воскресенье, 6 августа, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

Согласно обнародованным сведениям, без учета членов их семей, число афганских переводчиков и прочих сотрудников бундесвера и структур НАТО, которые получили разрешение на въезд в ФРГ, составляет 5141 человек. 3756 из них уже находятся в Германии.

По сравнению с другими европейскими странами ФРГ приняла значительно больше афганцев, пишет Welt am Sonntag. Например, в Великобританию въехали 10 100 работавших в британских структурах афганцев и членов их семей, сообщает издание со ссылкой на сведения британского посольства в Германии. Министерство иностранных дел Италии на данный момент выдало для граждан Афганистана 1218 виз "с ограниченным территориальным действием", а 278 человек прибыли в страну в рамках гуманитарных коридоров.

Извлечь уроки на будущее

В начале июля начала свою работу комиссия бундестага, созданная для  расследований по Афганистану. Она должна пролить свет на события лета 2021 года. Также должен быть решен вопрос о судьбе тех сотрудников из числа афганцев, которые все еще ждут возможности уехать в ФРГ. Кроме того, германский парламент учредил комиссию, задача которой – провести тщательный анализ на предмет целесообразности продолжавшейся почти 20 лет  миссии бундесвера на Гиндукуше  и исходя из результатов этой экспертизы извлечь уроки на будущее для других международных операций.

Бундесвер покинул территорию  Афганистана  в июне 2021 года – вслед за решением США и НАТО вывести свой контингент из этой страны – и раньше, чем планировалось изначально. В августе к власти в Кабуле пришли радикальные исламские талибы. Они практически не встретили сопротивления со стороны афганских вооруженных сил, в подготовку которых бундесвер также внес свой вклад. Затем Германия приняла участие в международной операции по эвакуации мирных жителей из Афганистана. В условиях хаоса и паники, возникших из-за отмены регулярных авиарейсов в аэропорту афганской столицы во второй половине августа, когда многие люди пытались покинуть страну, несколько десятков человек погибли.

Многие работавшие в свое время в структурах НАТО афганцы, которым не удалось покинуть родину,  опасаются за свою жизнь, поскольку исламисты могут им отомстить. Правозащитники подвергают критике тот факт, что люди, которых в радикальных афганских кругах считают предателями, не были эвакуированы из страны до того, как талибы вернули себе там власть.

Смотрите также:

  • Афганские мужчины в ресторане в Герате

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    В мужском обществе

    Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.

  • Афганские студенты на занятиях в университете

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Учиться - только по отдельности

    Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.

  • Афганские женщины перед мечетью в Герате

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Утраченные права и свободы

    По дороге в мечеть в Герате: большинство прав и свобод, которые обрели женщины в Афганистане за годы пребывания там союзных войск, после прихода к власти талибов были утрачены. Талибы уже запретили женщинам заниматься спортом и участвовать в общественной деятельности.

  • Вооруженные талибы на дороге

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Постоянный контроль на дорогах

    Характерной особенностью городского пейзажа в Афганистане стали контрольно-пропускные пункты и проверки на дорогах. Люди боятся вооруженных до зубов талибов - и поэтому хотят привлекать к себе как можно меньше внимания. Западную одежду носят все меньше и меньше.

  • Боевики Талибана в саду на вилле, принадлежавшей генералу Дустуму

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Талибы захватили поместье своего врага

    Многие виллы и дворцы сменили владельцев. Эта оранжерея и поместье в кабульском районе Шерпур еще недавно принадлежали Абдулу Рашиду Дустуму, афганскому полевому командиру и бывшему вице-президенту. Боевики "Талибана" захватили дом одного из своих злейших врагов. Сам Дустум бежал в Узбекистан.

  • Мужчины сидят на стульях на обочине дороги

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    В ожидании работы

    Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.

  • Афганские женщины на демонстрации

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Борьба за свои права

    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Организация Объединенных Наций обеспокоена

    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


Возвращение талибов в Афганистан поставило под угрозу женщин-судей (01.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Радикальный ислам, запреты и террор: можно ли остановить нарушения прав человека в Афганистане?  

Вернется ли бундесвер в афганский Кундуз? (02.10.2015)  

Реклама

Самые читаемые

Запорожская АЭС подверглась обстрелу  

Блинкен ответил Лаврову на предложение о переговорах по осужденной баскетболистке  

Супермозг Яник - вундеркинд из Германии  