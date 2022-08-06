Германия приняла более 17 500 сотрудничавших с НАТО афганцев

После того как почти год назад войска НАТО были выведены из Афганистана, Германия обещала принять в общей сложности 23 614 бывших афганских сотрудников структур Североатлантического альянса и членов их семей. На данный момент в страну въехали 17 556 человек, подавляющее большинство из них - члены семей афганских сотрудников. Об этом в воскресенье, 6 августа, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

Согласно обнародованным сведениям, без учета членов их семей, число афганских переводчиков и прочих сотрудников бундесвера и структур НАТО, которые получили разрешение на въезд в ФРГ, составляет 5141 человек. 3756 из них уже находятся в Германии.

По сравнению с другими европейскими странами ФРГ приняла значительно больше афганцев, пишет Welt am Sonntag. Например, в Великобританию въехали 10 100 работавших в британских структурах афганцев и членов их семей, сообщает издание со ссылкой на сведения британского посольства в Германии. Министерство иностранных дел Италии на данный момент выдало для граждан Афганистана 1218 виз "с ограниченным территориальным действием", а 278 человек прибыли в страну в рамках гуманитарных коридоров.

Извлечь уроки на будущее

В начале июля начала свою работу комиссия бундестага, созданная для расследований по Афганистану. Она должна пролить свет на события лета 2021 года. Также должен быть решен вопрос о судьбе тех сотрудников из числа афганцев, которые все еще ждут возможности уехать в ФРГ. Кроме того, германский парламент учредил комиссию, задача которой – провести тщательный анализ на предмет целесообразности продолжавшейся почти 20 лет миссии бундесвера на Гиндукуше и исходя из результатов этой экспертизы извлечь уроки на будущее для других международных операций.

Бундесвер покинул территорию Афганистана в июне 2021 года – вслед за решением США и НАТО вывести свой контингент из этой страны – и раньше, чем планировалось изначально. В августе к власти в Кабуле пришли радикальные исламские талибы. Они практически не встретили сопротивления со стороны афганских вооруженных сил, в подготовку которых бундесвер также внес свой вклад. Затем Германия приняла участие в международной операции по эвакуации мирных жителей из Афганистана. В условиях хаоса и паники, возникших из-за отмены регулярных авиарейсов в аэропорту афганской столицы во второй половине августа, когда многие люди пытались покинуть страну, несколько десятков человек погибли.

Многие работавшие в свое время в структурах НАТО афганцы, которым не удалось покинуть родину, опасаются за свою жизнь, поскольку исламисты могут им отомстить. Правозащитники подвергают критике тот факт, что люди, которых в радикальных афганских кругах считают предателями, не были эвакуированы из страны до того, как талибы вернули себе там власть.

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