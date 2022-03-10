НАТО и Россия

Сотрудничество НАТО и РФ фактически прекратилось после аннексии Крыма в 2014 году. Именно тогда приостановил работу созданный в 2002 году Совет НАТО-Россия.

Совет НАТО - Россия был создан в 2002 году для улучшения сотрудничества стран альянса с РФ в оборонной политике и сфере безопасности. Он сменил действовавший с 1997 года Совместный постоянный совет НАТО - России. Работа совета была прервана в августе 2008 года после военной агрессии России против Грузии и возобновлена в марте 2009 года на уровне министров.



В сентябре 2014 года НАТО в ответ на аннексию Россией Крыма и конфликта на востоке Украины приняла решение о прекращении любого практического военного и гражданского сотрудничества с Москвой на неопределенное время. Отношения с Россией в рамках совета были ограничены контактами на дипломатическом уровне.



Расширение НАТО на восток после раззвала СССР и стремление независимых бывших советских республик к вступлению в альянс были использованы Москвой как повод для развязывания 24 февраля 2022 года полномасштабной войны против Украины.