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НАТО и Россия

Сотрудничество НАТО и РФ фактически прекратилось после аннексии Крыма в 2014 году. Именно тогда приостановил работу созданный в 2002 году Совет НАТО-Россия.

Совет НАТО - Россия был создан в 2002 году для улучшения сотрудничества стран альянса с РФ в оборонной политике и сфере безопасности. Он сменил действовавший с 1997 года Совместный постоянный совет НАТО - России. Работа совета была прервана в августе 2008 года после военной агрессии России против Грузии и возобновлена в марте 2009 года на уровне министров.

В сентябре 2014 года НАТО в ответ на аннексию Россией Крыма и конфликта на востоке Украины приняла решение о прекращении любого практического военного и гражданского сотрудничества с Москвой на неопределенное время. Отношения с Россией в рамках совета были ограничены контактами на дипломатическом уровне.

Расширение НАТО на восток после раззвала СССР и стремление независимых бывших советских республик к вступлению в альянс были использованы Москвой как повод для развязывания 24 февраля 2022 года полномасштабной войны против Украины.

Петр Порошенко: Путин объявил войну не только Украине, но всему Западу

Петр Порошенко: Путин объявил войну не только Украине, но всему Западу 10.03.2022

Экс-президент Петр Порошенко в интервью DW пояснил, в какой помощи Запада нуждается Украина, против которой Путин развязал войну, и рассказал об опыте ведения переговоров с ним.
США перебросили два комплекса Patriot из Германии в Польшу

США перебросили два комплекса Patriot из Германии в Польшу 10.03.2022

Чтобы защитить территорию стран НАТО от потенциальной угрозы со стороны России, США передислоцировали два ЗРК Patriot из Германии в Польшу. В Пентагоне подчеркивают, что это не связано с каким-то конкретным событием.
США окончательно отвергли предложение Польши о поставке Украине МиГов

США окончательно отвергли предложение Польши о поставке Украине МиГов 09.03.2022

В Пентагоне опасаются, что поставка Киеву истребителей с базы НАТО приведет к столкновению с Россией. Поэтому США отказались от предложения Польши предоставить МиГ-29 Украине через немецкий Рамштайн.
Бесполетная зона над Украиной: возможна ли она и есть ли альтернативы

Бесполетная зона над Украиной: возможна ли она и есть ли альтернативы 09.03.2022

Попытка создать бесполетную зону над Украиной означала бы войну между НАТО и РФ, говорят политики. DW о том, что на практике означает бесполетная зона и есть ли иные варианты закрыть небо над Украиной.
В НАТО призвали не позволить войне выйти за пределы Украины

В НАТО призвали не позволить войне выйти за пределы Украины 08.03.2022

Глава НАТО Йенс Столтенберг в Латвии пообещал защищать территорию всех входящих в альянс стран и заявил о наличии достоверных данных, указывающих на совершение военных преступлений военными РФ.
Антивоенная конференция в Вильнюсе: Закрыть небо над Украиной

Антивоенная конференция в Вильнюсе: "Закрыть небо над Украиной" 06.03.2022

Европейские политики и представители российской политэмиграции собрались в литовской столице, чтобы обсудить, как помочь Украине противостоять российской агрессии. Репортаж DW.
Глава Bellingcat: У РФ почти не осталось ресурсов для войны с Украиной

Глава Bellingcat: У РФ почти не осталось ресурсов для войны с Украиной 05.03.2022

Христо Грозев уверен, что российская армия методично обстреливает жилые дома из-за провала блицкрига. Он прогнозирует новые санкции против руководства РФ и не исключает, что НАТО закроет небо над Украиной.
Зеленский осудил НАТО за отказ закрыть небо над Украиной

Зеленский осудил НАТО за отказ закрыть небо над Украиной 05.03.2022

Президент Украины назвал брюссельскую встречу глав МИД стран - членов НАТО слабой и выразил сомнение в способности Североатлантического альянса кого-либо защитить.

Киев держит оборону и готовится к новым атакам со стороны РФ (04.03.2022) 04.03.2022

В ночь на 4 марта в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Город подвергается все более интенсивным обстрелам. Президент Зеленский просит НАТО срочно закрыть небо над Украиной.
Как НАТО помочь Украине, не провоцируя ядерный конфликт с РФ

Как НАТО помочь Украине, не провоцируя ядерный конфликт с РФ 03.03.2022

НАТО не вмешивается напрямую в войну на стороне Украины. Но что делать, если гуманитарная ситуация станет невыносимой? Как взвесить риски невмешательства против риска ядерной эскалации: мнения экспертов по безопасности.
Канцлер ФРГ Шольц исключает вмешательство сил НАТО в Украине

Канцлер ФРГ Шольц исключает вмешательство сил НАТО в Украине 02.03.2022

НАТО не будет вмешиваться в войну России против Украины, указал Олаф Шольц во время визита в Израиль.
Как Путин оправдывает вторжение в Украину. Фактчекинг DW

Как Путин оправдывает вторжение в Украину. Фактчекинг DW 02.03.2022

Вторжение России в Украину Владимир Путин обосновывает необходимостью России "защитить себя", остановить "геноцид" и "денацифицировать" Украину. DW разбирает утверждения президента РФ.
В США и НАТО осудили угрожающее заявление Путина

В США и НАТО осудили угрожающее заявление Путина 27.02.2022

Российский президент создает несуществующие угрозы, с тем чтобы оправдать дальнейшую агрессию, отмечают в Белом доме и Североатлантическом альянсе.
Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента

Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента 27.02.2022

Лично Владимир Путин отвечает за нападение на Украину, ставя под угрозу всю систему безопасности в Европе, но это станет катастрофой для России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования для сдерживания России

НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования для сдерживания России 25.02.2022

Генсек НАТО Столтенберг не уточнил, где именно будут размещены силы быстрого реагирования. Он подчеркнул твердую приверженность альянса статье о коллективной безопасности.

Немецкий аналитик: Пора обсуждать риски столкновения России и НАТО

Немецкий аналитик: Пора обсуждать риски столкновения России и НАТО 24.02.2022

Россия ведет войну с Украиной, которая граничит со странами НАТО. Риски прямого столкновения войск РФ и альянса резко возросли, предупредил в интервью DW эксперт по безопасности Ульрих Кюн.
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