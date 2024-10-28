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Итоги парламентских выборов в Грузии

28 октября 2024 г.

По данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах 26 октября одержала правящая партия "Грузинская мечта". Президент страны и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования. Досье DW.

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Основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванившили после оглашения официальных итогов выборов
Основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванившили после оглашения официальных итогов выборовФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Парламентские выборы в Грузии прошли в субботу, 26 октября. По данным ЦИК, победу на них с результатом в 54 процента голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования и призвали к протестам, указав на многочисленные нарушения. "Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны, совершенной против нашего народа и нашей страны", - заявила Зурабишвили.

На имевшие место нарушения - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней - обратили внимание и международные наблюдатели. Расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии призвали США и Европейский Союз.

Подробнее о выборах в Грузии и их последствиях - в досье DW.

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