Итоги парламентских выборов в Грузии

По данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах 26 октября одержала правящая партия "Грузинская мечта". Президент страны и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования. Досье DW.

Парламентские выборы в Грузии прошли в субботу, 26 октября. По данным ЦИК, победу на них с результатом в 54 процента голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования и призвали к протестам, указав на многочисленные нарушения. "Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны, совершенной против нашего народа и нашей страны", - заявила Зурабишвили.

На имевшие место нарушения - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней - обратили внимание и международные наблюдатели. Расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии призвали США и Европейский Союз.

Подробнее о выборах в Грузии и их последствиях - в досье DW.