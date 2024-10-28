Итоги парламентских выборов в Грузии

Итоги парламентских выборов в Грузии28 октября 2024 г.
Парламентские выборы в Грузии прошли в субботу, 26 октября. По данным ЦИК, победу на них с результатом в 54 процента голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта".
Президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования и призвали к протестам, указав на многочисленные нарушения. "Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны, совершенной против нашего народа и нашей страны", - заявила Зурабишвили.
На имевшие место нарушения - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней - обратили внимание и международные наблюдатели. Расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии призвали США и Европейский Союз.
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