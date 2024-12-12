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НАТО: Число убитых и раненых на войне в Украине больше 1 млн

Николай Линке
12 декабря 2024 г.

Каждую неделю с обеих сторон погибают и получают ранения более 10 тыс. человек, заявил Генсек НАТО и призвал союзников готовиться к войне с РФ. "То, что происходит в Украине, может произойти и с нами", - предупредил он.

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На кладбище под Харьковом (фото из архива)
На кладбище под Харьковом (фото из архива)Фото: DW

Более 1 млн человек погибли или ранены на войне в Украине. Такие данные озвучил генсек НАТО Марк Рютте в Брюсселе в четверг, 12 декабря. "Каждую неделю с каждой из сторон погибают и получают ранения более 10 тысяч человек", - цитирует Рютте агентство dpa. Он назвал события в Украине самым кровавым конфликтом в Европе после Второй мировой войны.

Истинное количество жертв войны в Украине постоянно вызывает споры. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что с начала конфликта около 43 тысяч солдат ВСУ погибли, 370 тысяч ранены, но около половины из них вернулись в строй. Дональд Трамп говорил о 600 тысячах убитых и раненыхс российской и 400 тысячах - с украинской стороны. Британский журнал The Economist оценил потери Украины в 60-100 тысяч убитыми. Журналисты BBC и "Медиазоны" подтвердили гибель на фронте более 78 тысяч россиян.

Генсек НАТО призвал готовиться к войне с Россией

В своем выступлении в Брюселе Рютте призвал готовиться к войне с Россией в среднесрочной перспективе. "Мы не готовы к тому, что нас ждет впереди через четыре-пять лет", - сказал политик. "То, что происходит в Украине, может произойти и с нами", - считает он.

Сейчас "непосредственной военной угрозы" со стороны России нет, продолжил Рютте, но Россия готовится к "долговременной конфронтации с Украиной и с нами". Генсек НАТО призвал членов альянса "перейти к мышлению военного времени" и перевести военные расходы в "турбо" режим. "Мы можем предотвратить следующую большую войну на территории НАТО", - сказал он.

"Если все мы не потратим больше сейчас, чтобы предотвратить войну, мы заплатим гораздо большую цену позже, чтобы воевать. Не миллиарды, а триллионы евро. Это если мы выйдем победителями, если мы вообще победим", - цитирует Рютте агентство AP.

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