Журналисты подтвердили гибель 78 тысяч солдат РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в ходе боевых действий погибли не менее 78 329 российских военнослужащих. Такое число опубликовала в пятницу, 15 ноября, Русская служба Би-би-си , которая вместе с "Медиазоной" и командой волонтеров ведет подсчет погибших россиян на основе открытых данных. В этот список включены только те российские военнослужащие, о смерти которых сообщалось публично. "На данный момент наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших", - пишут авторы публикации.

Максимальные с начала войны темпы прироста погибших

Нынешние темпы прироста подтвержденного числа россиян, убитых на войне в Украине, являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения, отмечают журналисты. По их сведениям, показатели сентября, октября и ноября 2024 года в полтора раза превышают аналогичные данные за те же месяцы прошлого года и более чем вдвое - данные 2022 года.

В частности, в сентябре ежесуточно подтверждалась гибель в среднем 140 военнослужащих, при этом часть из них погибли гораздо раньше: в некоторых некрологах дата смерти относилась к первой половине года или предыдущим годам. "Скорее всего, в последний месяц мы стали фиксировать чуть более высокий процент от общего числа смертей. Это объясняется тем, что родственникам стали возвращать тела российских солдат, которые погибли под Угледаром в течение последнего года, но числились пропавшими без вести. Судя по всему, после захвата Угледара российские военные смогли найти их останки или иным образом зафиксировать смерть", - отмечается в материале.

Средний возраст погибших - 38 лет

Между тем средний возраст погибших российских военнослужащих в текущем году достиг 38 лет, в то время как в первые месяцы войны составлял 21 год. Больше всего погибших фиксируется среди контрактников, подписавших договор с миничтерством обороны РФ уже после начала полномасштабной войны. "По меньшей мере 56% всех погибших - люди, которые не были связаны с российской армией на момент начала войны", - отмечает Русская служба Би-би-си.

Большое число добровольцев в настоящее время погибают или оказываются в списках пропавших без вести в течение 12-18 дней после подписания контракта, пишут авторы публикации.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что число убитых и раненых украинцев и россиян, участвующих в полномасштабной войне, достигло примерно 1 млн человек. В ходе военных действий были убиты 80 тысяч военнослужащих ВСУ и 200 тысяч - российских, писало издание в сентябре, опираясь на украинские источники и информацию западных разведслужб. Власти Украины и России не приводят официальных данных о потерях.