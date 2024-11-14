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В Курской области погибли не менее 13 российских срочников

Жан Рофе
14 ноября 2024 г.

"Верстка" посчитала срочников РФ, погибших в боях в Курской области после входа ВСУ. Самым младшим было по 18 лет.

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Российские военные в Курской области (фото из архива)
Российские военные в Курской области (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance

В Курской области после начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом регионе погибли не менее 13 российских военнослужащих срочной службы. Об этом пишет в четверг, 14 ноября, издание "Верстка", опираясь на сообщения СМИ и размещенные в соцсетях некрологи.

По данным издания, средний возраст погибших срочников - 20 лет, самым младшим было по 18 лет. Все погибшие оказались из разных регионов: Алтайского и Краснодарского краев, республик Башкортостан и Удмуртия, а также Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областей.

Наступление ВСУ в Курской области

ВСУ начали наступление на территории Курской области РФ 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский обосновал эту операцию необходимостью создать на территории России "буферную зону". По его мнению, ввод украинских войск в Курскую область нарушил запланированные наступательные операции РФ, целью которых, вероятно, было расширение зоны активных боевых действий на северо-востоке Украины. C 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим "контртеррористической операции".

В сентябре ВС РФ начали контрнаступление в регионе. Как писало агентство Bloomberg, министерство обороны России решило не перебрасывать в Курскую область войска с линии фронта в Донбассе, а задействовать в этой операции солдат срочной службы. СМИ сообщают об исчезновении десятков срочников в регионе.

Путин обещал не отправлять срочников на войну

Власти РФ пока не делали официальных заявлений об участии солдат срочной службы в войне с Украиной. В марте этого года российский пропагандист Павел Зарубин утверждал, что президент РФ Владимир Путин поручил отвести всех срочников "на второй и третий эшелоны", заменив их контрактниками в приграничных с Украиной регионах. Путин неоднократно заявлял, что солдаты срочной службы не будут участвовать в "СВО" (так власти России называют полномасштабную агрессию против Украины. - Ред.).

 

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