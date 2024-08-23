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В Курской области пропали более 80 срочников

Алексей Волошинов
23 августа 2024 г.

81 призывник не выходит на связь с родными с начала операции ВСУ под Курском. Как минимум 38 из них находятся в плену, двое погибли, выяснила BBC.

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Украинский солдат в городе Суджа Курской области
Украинский солдат в городе Суджа Курской областиФото: Yan Dobronosov/REUTERS

Британская медиакомпания BBC на основании открытых источников установила имена 81 военнослужащего срочной службы, которые с начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не выходят на связь с родственниками. Как минимум 38 из них находятся в плену, еще двое - погибли. Эту информацию издание опубликовало на своем сайте в пятницу, 23 августа.

Большинство пропавших служили в 488 мотострелковом полку, пишет BBC со ссылкой на их близких родственников. Эта часть дислоцирована в городе Клинцы в Брянской области. Однако в реальности служившие там солдаты-срочниеи несколько месяцев находились на приграничных позициях в Курской области, утверждают журналисты.

В тексте подчеркивается, что установить точное число погибших в ходе украинского наступления на территории РФ практически невозможно. Достоверно известно лишь о двух жертвах среди солдат срочной службы: это молодые люди 19 и 22 лет.

Bloomberg: РФ планирует задействовать срочников для возвращения своих территорий

Министерство обороны России приняло решение не перебрасывать войска с линии фронта на Донбассе в Курскую область, сообщило  22 августа агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

По словам собеседника агентства, в операции по освобождению территорий под Курском Кремль намерен задействовать солдат срочной службы. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что России для возвращения населенных пунктов на ее территории потребуется от 40 до 50 тысяч военнослужащих.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 августа заявил, что украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в регионе. По утверждению Сырского, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.

C 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничье с участием Владимира Путина сообщил, что регион уже покинули 133 тысяч человек, около 20 тысяч все еще находятся в приграничной зоне.

В своем Telegram-канале Смирнов также указал, что школы в приграничных районах Курской области переведены на дистанционный формат обучения. Почти 3,5 тысячи курских школьников, по его словам, сегодня находятся в других регионах РФ, их должны временно зачислить в школы по месту пребывания.

 

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