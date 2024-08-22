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Bloomberg: РФ не пошлет войска из Донбасса в Курскую область

Ася Миллер
23 августа 2024 г.

Минобороны РФ намерено задействовать в операции по возвращению подконтрольных Украине населенных пунктов в Курской области солдат-срочников, пишет Bloomberg.

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Колонна ВС РФ в Суджанском районе Курской области (архивное фото)
Колонна ВС РФ в Суджанском районе Курской областиФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

Министерство обороны России приняло решение не перебрасывать войска с линии фронта в Донбассе в Курскую область, где уже третью неделю продолжается наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает в четверг, 22 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

Несмотря на неудачные попытки прекратить продвижение ВСУ вглубь российской территории, армия РФ не ослабляет наступление в Донецкой области. За последнюю неделю ВС РФ продвинулись в районе города Покровск - важного логистического узла ВСУ в Донбассе.

Однако, по данным Американского Института изучения войны (ISW), некоторое число российских военнослужащих все же были переброшены с юга и востока Украины в Курскую область, но их части не находились на передовой. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что для возвращения подконтрольных украинским силам населенных пунктов в Курской области потребуется от 40 до 50 тысяч российских военнослужащих. По словам источника Bloomberg, Кремль намерен задействовать в этой операции солдат срочной службы.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 августа заявил, что украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в регионе. По утверждению Сырского, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.

C 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничье с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что регион уже покинули 133 тысяч человек, около 20 тысяч все еще находятся в приграничной зоне.

В своем Telegram-канале Смирнов также указал, что школы в приграничных районах Курской области переведены на дистанционный формат обучения. Почти 3,5 тысячи курских школьников, по его словам, сегодня находятся в других регионах РФ, их должны временно зачислить в школы по месту пребывания.

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