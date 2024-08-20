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Минобороны РФ заявило о захвате украинского поселка Нью-Йорк

Сергей Куприков
20 августа 2024 г.

По данным украинских СМИ, ВСУ продолжают контролировать 20% территории важного логистического узла в Донецкой области.

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Бойцы ВСУ под Донецком
Бойцы ВСУ под ДонецкомФото: Jose Colon/Anadolu/picture alliance

Российские войска захватили поселок Нью-Йорк Донецкой области. Об этом заявило во вторник, 20 августа, министерство обороны РФ. "В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка" ВСУ, а также захвачен "один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел", говорится в сообщении министерства. В свою очередь государственное агентство ТАСС передает, что "одним из немногих очагов сопротивления ВСУ" в населенном пункте остается Дзержинский фенольный завод.

Независимых подтверждений данным об оккупации поселка Нью-Йорк россиянами нет. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 20 августа о продолжении тяжелых боев за Нью-Йорк. На карте DeepState небольшие территории на севере поселка остаются в серой зоне.

Владимир Зеленский назвал ситуацию "сложной"

По информации издания "Украинская правда" (УП), ВСУ продолжают контролировать часть поселка, а российские силы, преодолев часть Нью-Йорка, продолжили двигаться к следующему поселку - Нелиповке. Источник УП в ВСУ заявил: "Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20%. Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они идут. У нас, к сожалению, таких резервов нет". Кроме нехватки резервов, рассказывает другой собеседник "Украинской правды", дело также в определенных проблемах с личным составом. По его словам, на направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью военных и довольно высокий показатель тех, кто оставил позиции.

Президент Владимир Зеленский заявил 20 августа, что ситуация на данном участке фронта остается "сложной".

Поселок Нью-Йорк расположен в Бахмутском районе Донецкой области к северо-западу от Торецка. Российские войска начали наступление здесь летом 2024 года.

 

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