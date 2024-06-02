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Минобороны РФ объявило о захвате села Уманское под Донецком

Александра Иванова
2 июня 2024 г.

Село Уманское расположено к северо-западу от окраин Донецка. По данным Минобороны РФ, его захватили силы группировки "Центр".

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Российский танк в зоне боевых действий в Украине (фото из архива)
Российский танк в зоне боевых действий в Украине (фото из архива)Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Село Уманское в Покровском районе Донецкой области, по данным министерства обороны РФ, было захвачено российской армией. Как сообщила пресс-служба министерства в воскресенье, 2 июня, в Telegram, населенный пункт был взят подразделениями группировки "Центр".

При этом в Минобороны РФ отчитались о нанесении поражения формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая.

Село Уманское расположено примерно в 11 км к западу от Авдеевки и 15 км к северо-западу от окраин Донецка. Согласно переписи населения 2001 года, на тот момент в нем проживали 176 человек.

Украинский Telegram-канал Deep State написал о взятии этого села российскими силами в ночь на 26 мая.

Генштаб ВСУ в сводке за 2 июня не упоминает село Уманское, однако отмечает, что на Покровском направлении ситуация является напряженной. "На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, еще три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки", - говорится в посте Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

Продвижение ВС РФ в Украине

31 мая министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ заявил, что с начала 2024 года российские войска завоевали еще 880 квадратных километров территории Украины.

"Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров", - цитировало тогда Белоусова издание "РБК". - За месяц российскими войсками заняты 28 населенных пунктов".

23 мая Минобороны РФ сообщило о захвате расположенного к югу от Бахмута села Андреевка в Донецкой области.

 

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Сообщение Минобороны РФ о взятии под свой контроль сеа Уманское под Донецком в сводке от 2 июня 2024 года

Telegram-канал Минобороны РФ
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