"Вас приветствует город-герой Харьков". Плакат на въезде во второй по величине город Украины. Это звание президент Владимир Зеленский присвоил расположенному в 40 километрах от границы с Россией Харькову в первые дни вторжения - 6 марта 2022 года. Тогда армия РФ пыталась, но не смогла его оккупировать.