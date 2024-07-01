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Роман Гончаренко
1 июля 2024 г.
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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.