Харьков. Улицы прифронтового города
С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
"Город-герой"
"Вас приветствует город-герой Харьков". Плакат на въезде во второй по величине город Украины. Это звание президент Владимир Зеленский присвоил расположенному в 40 километрах от границы с Россией Харькову в первые дни вторжения - 6 марта 2022 года. Тогда армия РФ пыталась, но не смогла его оккупировать.
Удары в сердце Харькова
С первых дней Россия наносила удары ракетами по самому центру Харькова, включая здание областной администрации на площади Свободы. Сейчас на нем плакат с цитатой Тараса Шевченко: "Боритесь - поборете".
Бой в немецкой школе
На фото - разрушенная харьковская 134-я школа с углубленным изучением немецкого языка. 27 февраля 2022 года здание в одном из жилых районов заняла группа российских военных. Почти все были убиты в ходе многочасового боя с украинскими военными и добровольцами.
Удар по гипермаркету
Импровизированный мемориал у строительного гипермаркета "Эпицентр". В результате российского удара управляемыми авиабомбами 25 мая 2024 года здесь погибли 19 человек.
Город фанерных щитов
Харьков сегодня - город фанерных щитов. Они установлены в окнах многих домов - как в центре, так и на окраинах, в спальных районах города.
Руины в историческом центре
Большинство разрушений в центре Харькова - следы первого года начатой Россией большой войны. Ракеты и бомбы попадали в исторические здания, в некоторых - огромные дыры размером в несколько этажей.
"Кладбище" российских ракет
В Харькове находится самое крупное в Украине "кладбище" российских ракет. Их собирает областная прокуратура в качестве вещественных доказательств для будущих судебных процессов - украинских и международных.
"Дядя Ваня"
Афиша чеховской пьесы "Дядя Ваня" на здании харьковского драмтеатра имени Шевченко. Спектакль на украинском языке шел здесь до вторжения РФ, сейчас его в репертуаре нет.
Григорий Сковорода
Мурал с изображением Григория Сковороды на улице в центре Харькова. Одна из самых известных фраз жившего в 18 веке в городе философа: "Мир ловил меня и не поймал".
Граффити на фанерных щитах
В Харькове некоторые фанерные щиты разрисованы граффити. Самые распространённые мотивы - птицы и цветы, часто попадаются стихи или дневниковые записи о войне.