Эскалация в Курской области

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Сегодня в эфире:
00:03 DW Новости с Маргаритой Кальц
01:08 Наступление ВСУ в Курской области и России в Донецкой
05:22 Срочники или контрактники: что известно об участниках боев в Курской области
10:13 Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной
15:06 На западе ФРГ в некоторых военных частях могла быть отравлена вода
17:17 В Катаре проходят мирные переговоры по Газе
20:03 Репортаж из Катара о палестинских беженцах
25:20 Резонансная история в Казахстане: подростки держали в сексуализированном рабстве 16-летнюю девушку