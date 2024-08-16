Эскалация в Курской области

16.08.2024 16 августа 2024 г.

Россия, несмотря на наступление украинских войск в Курской области, усиливает натиск в Донецкой области Украины и здесь медленно продвигается вперед. Это подтверждают сводки американского Института изучения войны. Хотя, как известно, серьезные силы Киев задействует в Курской области, где вот уже 10 дней находятся ВСУ. О боевых действиях в РФ и Украине - в этом выпуске.