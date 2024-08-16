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Эскалация в Курской области

Маргарита Кальц
16 августа 2024 г.

Россия, несмотря на наступление украинских войск в Курской области, усиливает натиск в Донецкой области Украины и здесь медленно продвигается вперед. Это подтверждают сводки американского Института изучения войны. Хотя, как известно, серьезные силы Киев задействует в Курской области, где вот уже 10 дней находятся ВСУ. О боевых действиях в РФ и Украине - в этом выпуске.

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Сегодня в эфире:

00:03 DW Новости с Маргаритой Кальц

01:08 Наступление ВСУ в Курской области и России в Донецкой

05:22 Срочники или контрактники: что известно об участниках боев в Курской области

10:13 Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной

15:06 На западе ФРГ в некоторых военных частях могла быть отравлена вода

17:17 В Катаре проходят мирные переговоры по Газе

20:03 Репортаж из Катара о палестинских беженцах

25:20 Резонансная история в Казахстане: подростки держали в сексуализированном рабстве 16-летнюю девушку

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