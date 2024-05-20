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Зеленский: РФ не может ослабить наши войска по линии фронта

Кирилл Шестаков
20 мая 2024 г.

Украинский президент заявил об укреплении позиций ВСУ на харьковском и донецком направлениях за минувшую неделю.

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Владимир Зеленский рядом с военнослужащим ВСУ в Черниговской области
Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Украинские войска за минувшую неделю смогли укрепить свои позиции в Харьковской области. Об этом в воскресенье, 19 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам президента, ВСУ также улучшили свои позиции на донецком направлении, в частности, в районах Часова Яра - города, который войска РФ пытаются взять штурмом последние несколько дней. "Оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины. Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые достаточно смело и стойко выполняют боевые приказы и сохраняют наши позиции", - сказал Зеленский.

Украинский президент также поблагодарил спасателей, фельдшеров бригад экстренной медицинской помощи, а также мастеров ремонтных бригад, которые "восстанавливают нормальность жизни после российских обстрелов". "Спасибо каждому и каждой, кто, выполняя свои профессиональные обязанности, помогает всему нашему государству стоять против российского террора".

Россия усилила обстрелы Харьковской области на фоне нового наступления

Российские войска 10 мая резко усилили обстрелы приграничных территорий Украины в Харьковской области. В тот же день они начали наступление на ряде участков и позднее взяли под контроль несколько населенных пунктов.

19 мая ВС РФ нанесли удары по ряду сел Харьковской области. В результате обстрелов погибли 11 человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, он же объявил 20 мая Днем траура в Харьковской области.

17 мая Владимир Путин заявил, что армия РФ "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков. Наступательную операцию он объяснил стремлением создать "санитарную зону" на границе России с Украиной из-за обстрелов приграничных территорий ВСУ.

 

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