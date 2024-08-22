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Путин: За безопасность под Курском ответственны силовики

Лиза Ламбрехт
22 августа 2024 г.

Безопасность в Курской области, где продолжается наступление ВСУ, - "это проблемы, которые лежат в зоне ответственности силовых структур", заявил президент России.

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Владимир Путин
Владимир ПутинФото: Mikhail Klimentyev/POOL SPUTNIK KREMLIN/dpa//picture alliance

Вопросы безопасности Курской области, где уже больше двух недель продолжается наступление ВСУ, - "это проблемы, которые лежат в зоне ответственности силовых структур", заявил президент России Владимир Путин в четверг, 22 августа, на совещании с губернаторами приграничных регионов и членами правительства, посвященном наступательной операции украинской армии в регионе.

"Это отдельная тема. Надеюсь, что ...взаимодействие между местными, региональными органами власти, правительством, силовыми ведомствами налажено, и это тоже сыграет свою положительную роль в достижении тех целей, которые у нас здесь стоят", - добавил Путин. О своей роли в обеспечении безопасности Курской области он не упомянул.

Ни слова о площади занятых ВСУ территорий под Курском и расхождения в цифрах

Журналистка Фарида Рустамова обратила внимание на то, что, в отличие от прошлого подобного совещания, состоявшегося десять дней назад, на этот раз не было приведено никаких данных о том, какую часть Курской области заняли ВСУ.

Кроме того, чиновники, говоря об эвакуации жителей Курской области, разошлись в цифрах. Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что из региона вывезли 115 тысяч человек, тогда как врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил об эвакуации 133 тысяч местных жителей.

Рустамова также отметила, что главы регионов ждут от Кремля финансирования подразделений территориальной обороны. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в его регионе 6000 человек воюют в теробороне бесплатно. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов сослался на то, что для расчета потребностей в финансировании необходимо сначала определить функционал бойцов. После этого Путин распорядился решить вопрос "немедленно".

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 августа заявил, что украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в регионе. По утверждению Сырского, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.

 

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