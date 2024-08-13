Бои ВСУ в Курской области
На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Украинские военные в Судже
На фоне войны России против Украины, которая продолжается более двух лет, Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года ведут наступление в Курской области РФ. По данным близкого к ВСУ проекта Deep State, спустя неделю боев украинские военные контролируют Суджу и расположенную рядом газоизмерительную станцию, через которую российский газ подается в Европу.
ВСУ ведут бои под Курском
Высокопоставленный украинский чиновник рассказал агентству AFP, что в боях под Курском задействованы "тысячи" украинских военных. В Минобороны РФ подтвердили боевые действия в регионе. 13 августа спикер МИД Украины на брифинге в Киеве заявил, что "Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области, мы хотим защитить жизни своих людей".
Продвижение ВСУ в направлении Курской АЭС
9 августа власти Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, заявили, что бои идут в нескольких десятках километров от города. Российские пропагандисты утверждают, что целью ВСУ является захват Курской АЭС для того, чтобы вести переговоры об освобождении ее территории в обмен на Запорожскую АЭС, оккупированную РФ. Украинские эксперты отрицают наличие подобных планов.
Уничтожение военной колонны
В ночь на 9 августа ВСУ разбили российскую военную колонну в районе села Октябрьское. Уничтожение колонны подтвердили как украинские военные, так и российские военкоры. По неофициальной информации, в результате было сожжено более десяти единиц военной техники, погибли почти 500 российских военнослужащих. Киев и Москва не подтверждают и не комментируют эту оценку.
Российские солдаты сдаются в плен ВСУ
По неофициальным оценкам, за несколько дней боевых действий в плен ВСУ сдались около 2000 российских военных, среди них большое число срочников. О том, что украинские военные под Курском, обеспечивают "пополнение обменного фонда", что способствует освобождение украинцев из российского плена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Москва данные о количестве пленных не комментирует.
Обломки сбитой ракеты повредили дом в Курске
В ночь на 11 августа ВСУ атаковали ракетами Курскую область. По сообщению властей, обломки сбитой ракеты упали на многоквартирный дом, пострадали 15 человек. 12 августа Россия нанесла ракетный удар по Сумской области Украины. Была повреждена энергетическая инфраструктура, а также газопровод и здание больницы. РФ продолжает наносить удары по украинским городам более двух лет.
Российские власти ограничивают права своих граждан
Национальный антитеррористический комитет РФ вел режим "контртеррористической операции" в Белгородской, Брянской и Курской областях. Он предполагает ограничения прав и свобод россиян. Власти смогут читать электронную переписку и прослушивать телефонные разговоры. Спецслужбам дается право беспрепятственного доступа в жилье и на земельные участки. Может быть запрещено посещение отдельных районов.
Территории РФ под контролем ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 августа доложил президенту Украины Зеленскому, что ВСУ контролирует около 1000 кв. км территории РФ. Проект Deep State сообщает, что ВСУ могли занять 44 населенных пункта в Курской области. В свою очередь врио губернатора Курской области доложил президенту РФ Путину, что украинская армия контролирует 28 населенных пунктов и 480 кв. км территории РФ.
Тысячи россиян покидают свои дома
Власти Курской и Белгородской областей эвакуируют население. 12 августа врио губернатора Курской области заявил, что было вывезено более 200 тыс. человек. 13 августа продолжилась эвакуация из Большесолдатского района. Губернатор Белгородской области сообщил об эвакуации более 11 тыс. жителей Краснояружского района. В Сумской области Украины ограничено перемещение граждан из-за интенсивных боев.