В ночь на 9 августа ВСУ разбили российскую военную колонну в районе села Октябрьское. Уничтожение колонны подтвердили как украинские военные, так и российские военкоры. По неофициальной информации, в результате было сожжено более десяти единиц военной техники, погибли почти 500 российских военнослужащих. Киев и Москва не подтверждают и не комментируют эту оценку.